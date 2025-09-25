Секреты профи: Андрей Питерцов рассказал о подготовке к турнирам

Подготовка не заканчивается на катере. Конечно, вспоминаю предыдущий опыт. Смотрю карты: где ловил в 2019-м, где видел рыбу осенью 2022-го в Волгограде. Это не какая-то секретная работа — просто смотришь на карту и думаешь: где бы могла стоять рыба? Куда бы мне хотелось зайти? Где ещё не был? Всё просто — суперсекретов тут нет. И опираясь на имеющийся опыт — обязательно нужно менять тактику. Нельзя зашориваться. Всё меняется: появляются новые приманки, меняются локации и стоянки рыб. Нужно смотреть на воду свежим взглядом, экспериментировать с подачей. За 15 дней тренировок всё обойти невозможно, поэтому важнее всего домашняя подготовка по картам. Выбираешь самые перспективные зоны, а уже на воде каждый день принимаешь решения, с мыслью о том, что у нас нет права на ошибку.