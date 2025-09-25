Секреты профи: Андрей Питерцов рассказал о подготовке к турнирам

Анализ в моей голове не останавливается никогда. Даже когда просыпаешься или засыпаешь — мысли сами лезут в голову: где ошиблись, куда поехали другие, какая проводка сработала, а какая — нет. Перезагрузка после этапа — это не про забвение. После этапа в Перми мы заехали в лес, собрали грибов, погуляли. Атмосферно, классно, это помогает выдохнуть. Но мысли никуда не уходят — они постоянно крутятся и стучатся в голову без приглашения.
Подготовка к PALу никогда не заканчивается. Даже зимой думаешь о катере, приманках, оснащении. Постоянно анализируешь: что можно перенять, где улучшить. Техника готовится круглый год: мы на постоянной связи с сервисом. Сразу после этапа формируется список доработок. Отказал регулятор, электромотор в Перми при экстренной замене прикрутили на четыре болта вместо шести — всё это решается. Как только катер в сервисе — он готовится к следующему этапу. Лично я стараюсь дать себе неделю на «перезагрузку», если это можно так назвать, а потом уже погружаюсь в подготовку. Время всегда ограничено — через пару дней уже выезжать на тренировки к финальному этапу.
Главное в подготовке катера — чтобы все системы отработали без сбоев все 15 дней тренировок и всё выступление. Мы меняем узлы превентивно, даже если они ещё могли послужить. Минимизируем риски. После Перми, например, полностью заменили электромотор, перепрошили «Миннкоту», поменяли регулятор. А после я специально выхожу на воду, чтобы всё проверить: походить, встать на электромотор, проверить приборы. На месте, в «боевом» режиме, решать проблемы в разы сложнее.
Подготовка не заканчивается на катере. Конечно, вспоминаю предыдущий опыт. Смотрю карты: где ловил в 2019-м, где видел рыбу осенью 2022-го в Волгограде. Это не какая-то секретная работа — просто смотришь на карту и думаешь: где бы могла стоять рыба? Куда бы мне хотелось зайти? Где ещё не был? Всё просто — суперсекретов тут нет. И опираясь на имеющийся опыт — обязательно нужно менять тактику. Нельзя зашориваться. Всё меняется: появляются новые приманки, меняются локации и стоянки рыб. Нужно смотреть на воду свежим взглядом, экспериментировать с подачей. За 15 дней тренировок всё обойти невозможно, поэтому важнее всего домашняя подготовка по картам. Выбираешь самые перспективные зоны, а уже на воде каждый день принимаешь решения, с мыслью о том, что у нас нет права на ошибку.
Все это действо между этапами сопровождается мандражом. Он у меня есть всегда, я его не скрываю. Я еду на тренировки и считаю дни: осталось 15… 14… 10… 5… и чем меньше цифра, тем сильнее нарастает тревога. Дима, мой напарник, наоборот — радуется каждому дню, приближающему нас к турам. Мы по-разному переживаем этот момент.
Ответственность огромная. Не хочется подводить болельщиков, друзей, которые пишут тёплые слова. Этот груз давит, пытаешься на нём не концентрироваться, но и забыть о нём невозможно.
Андрей Питерцов