Топ-5 лучших разборных гантелей: которые сэкономят место и заменят целый набор снарядов

Если вы хотите тренироваться дома и постепенно увеличивать нагрузку, разборные гантели — отличный выбор. Мы собрали лучшие разборные гантели, которые подойдут как новичкам, так и опытным спортсменам. В этой подборке вы найдете удобные модели для силовых тренировок, которые займут минимум места и прослужат долго.

Екатерина Бутько
Автор Спорт Mail
Девушка занимается с разборными гантелями
Разборные гантели позволяют разнообразить упражнения и увеличивать нагрузку без покупки дополнительных снарядовИсточник: Freepik

Домашние тренировки становятся все популярнее, но без подходящего оборудования их эффективность заметно снижается. Разборные гантели помогают разнообразить упражнения и постепенно увеличивать нагрузку, не тратя деньги на покупку множества отдельных снарядов. В нашей подборке представлены лучшие разборные гантели, которые позволяют собрать полноценный комплект для занятий даже в небольшой квартире.

Обзор лучших разборных гантелей

Прежде чем перейти к описанию каждой модели, давайте сравним их ключевые особенности. Это поможет понять, какие гантели подойдут именно вам.

1. Torneo «Комплект 2 × 10 кг»
С хранением в кейсе
2. UNIX Fit «24 кг»
15 уровней веса
3. KETTLER «11,5 кг»
Компактная
4. Atletika24 «Комплекты из 2 шт по 7,5, 10 и 15 кг»
Для разных уровней подготовки
5. ZTOA «Комплекты из 2 шт по 5, 7,5, 10 и 15 кг»
2 в 1: гантели и штанга

Рейтинг лучших разборных гантелей

Теперь разберем каждую модель подробнее. Мы выбрали гантели, которые отличаются удобством, надежностью и функциональностью. В описании учли основные критерии выбора: диапазон веса, качество материалов, тип регулировки и компактность хранения.

1. Torneo «Комплект 2×10 кг»

Гантели

Гантели

Torneo
от 7900 ₽
Набор из двух разборных гантелей по 10 кг. Стальные хромированные грифы с насечкой. Чугунные диски разного веса. Затяжные замки с уплотнителями. Конструкция позволяет гибко менять нагрузку. Для хранения и переноски в комплекте идет пластиковый кейс
Где купить
Спортмастер Ozon

Практичный набор для домашних тренировок. В него входят две гантели, каждая весом до 10 кг, с чугунными дисками разного размера. Благодаря этому можно постепенно увеличивать нагрузку и подбирать оптимальный вес для разных упражнений.

Стальные грифы с насечкой обеспечивают надежный хват, а замки с резиновыми уплотнителями надежно фиксируют диски, исключая их расшатывание во время занятий. В комплект входит удобный пластиковый кейс, в котором легко хранить и переносить гантели.

2. UNIX Fit «24 кг»

Гантели

Гантели

UNIX Fit
от 10000 ₽
Гантели с системой быстрой регулировки веса от 2 до 24 кг. Механизм с поворотным рычагом позволяет менять нагрузку за несколько секунд. В комплекте идет стабилизирующее основание для компактного хранения. 15 ступеней для подбора веса под разные группы упражнений
Где купить
Ozon Wildberries

Регулируемая гантель, которая заменяет целый набор классических снарядов. Система ступенчатой регулировки позволяет выбрать один из 15 уровней нагрузки — от 2,5 до 24 кг. Вес меняется буквально за пару секунд благодаря поворотному механизму, что особенно удобно во время интенсивных тренировок.

Прорезиненная рукоятка не скользит в руках, а комплектная подставка облегчает хранение и настройку гантели. Это отличный вариант для тех, кто хочет сэкономить место дома и быстро менять вес без лишних усилий.

3. KETTLER «11,5 кг»

Гантели

Гантели

KETTLER
от 8100 ₽
Разборные гантели с диапазоном веса от 3,5 до 11,5 кг. Механизм быстрой регулировки для быстрой смены нагрузки. В набор входит 10 весовых дисков. Конструкция экономит время на смену веса. Удобное место для хранения
Где купить
Спортмастер Ozon

Подойдет тем, кто предпочитает компактное оборудование для тренировок. Вес регулируется в диапазоне от 3,5 до 11,5 кг с шагом в несколько кг. Благодаря этому гантель можно использовать как для базовых упражнений, так и для более сложных силовых тренировок.

Конструкция с дисками, которые фиксируются поворотным механизмом, экономит время при смене веса. А после занятий гантель легко хранить — она занимает минимум места.

4. Atletika24 «Комплекты из 2 шт по 7,5, 10 и 15 кг»

Гантели разборные

Гантели разборные

Atletika24
от 4300 ₽
Наборы разборных гантелей по 7,5 кг, 10 кг и 15 кг. Два стальных грифа с рифленой поверхностью, чугунные диски разного номинала и фиксирующие замки. Конструкция позволяет регулировать вес каждой гантели
Где купить
Яндекс Маркет Ozon

Универсальный комплект из двух разборных гантелей общим весом. В набор входят диски разного веса. Это позволяет точно регулировать нагрузку с шагом примерно в 1,5 кг, что удобно как для новичков, так и для тех, кто постепенно увеличивает вес.

Прямой хромированный гриф удобно лежит в руках, а замки надежно удерживают диски во время занятий. Благодаря прочным материалам и классической конструкции эти гантели прослужат долго и подойдут для широкого круга упражнений.

5. ZTOA «Комплекты из 2 шт по 5, 7,5, 10 и 15 кг»

Гантели

Гантели

ZTOA
от 800 ₽
Набор разборных гантелей с общим весом до 30 кг. Грифы выполнены из стали, диски — из прочного пластика. Удобное покрытие грифа облегчает хват. Возможность использовать как штангу. Четыре варианта комплекта
Где купить
Wildberries Ozon

Практичное решение для дома. Эти гантели легко превращаются в небольшую штангу, что делает тренировки более разнообразными. Диски из прочного пластика надежно фиксируются гайками и не раскручиваются в процессе тренировок. Набор подойдет тем, кто хочет получить два вида оборудования — гантели и штангу — в одном комплекте.

Разборные гантели — удобное решение для домашних тренировок, позволяющее постепенно увеличивать нагрузку и экономить пространство. В нашем топе представлены модели с разным диапазоном веса и конструкцией — от классических комплектов до современных регулируемых вариантов. Выберите тот набор, который подходит именно для ваших целей.