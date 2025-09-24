Топ-5 лучших разборных гантелей: которые сэкономят место и заменят целый набор снарядов

Подойдет тем, кто предпочитает компактное оборудование для тренировок. Вес регулируется в диапазоне от 3,5 до 11,5 кг с шагом в несколько кг. Благодаря этому гантель можно использовать как для базовых упражнений, так и для более сложных силовых тренировок.