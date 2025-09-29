Ешь и успокаивайся: 5 продуктов, которые избавляют от стресса

Включать их в рацион просто: дольки апельсина можно добавить в утреннюю кашу или салат, киви — в смузи, а клубнику — к натуральному йогурту. Витамин С лучше получать из свежих продуктов, а не из добавок: так он усваивается эффективнее. Регулярная порция фруктов помогает не только справляться со стрессом, но и делать кожу более здоровой и сияющей.