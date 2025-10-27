Секрет идеальной формы без ограничений: как это получается у Блейк Лайвли и Энистон

В ее программе — базовые упражнения с собственным весом, выпады, тяги, приседы и растяжка. Блейк тренируется 4−5 раз в неделю, но без жестких ограничений: если чувствует усталость, заменяет спорт на прогулку или плавание. Актриса не исключает углеводы — ест киноа, сладкий картофель, цельнозерновой хлеб, свежие овощи и белок. Ест сладкое, если захочет, но следит за уровнем активности. По словам ее тренера, секрет формы Лайвли — не в строгом рационе, а в стабильности и отказе от крайностей.