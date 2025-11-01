Почему Джокович и Роналду бегают на улице в любую погоду

Она бегает в среднем по 5−7 километров несколько раз в неделю. Чаще — в парках, по пляжной линии или вокруг дома в Калифорнии. Для нее это не про скорость и результат, а про ощущение ровного ритма и возможность побыть наедине с собой. Шарапова не раз отмечала, что именно бег помогает «перезагрузить голову» и держать тело в тонусе без изнурительных тренировок.