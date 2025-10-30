Где растят новых Роналду и Месси: школы, где детям дарят шанс стать чемпионом

Отдельное направление фонда — поддержка девочек в теннисе. Серена запустила теннисную академию и тренировочные программы на Ямайке и в Африке, где юных спортсменок учат не только игре, но и лидерству, уверенности и работе в команде. Эти инициативы поддерживает Женская теннисная ассоциация (WTA), а сама Уильямс часто приезжает на открытые тренировки и проводит встречи с ученицами.