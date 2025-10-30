Где растят новых Роналду и Месси: школы, где детям дарят шанс стать чемпионом

В последние годы спортивные школы, основанные звездами, перестали быть пиар-проектами. Это полноценные программы с тренерами, образовательными курсами и менторством. Для многих атлетов это способ передать опыт и сделать спорт доступнее — особенно там, где у талантливых детей мало возможностей. Ниже — пять примеров, как мировые звезды создали собственные академии и помогли другим повторить их путь.
Криштиану Роналду: академия его имени в Португалии
Криштиану Роналду — один из самых титулованных футболистов в истории: пятикратный обладатель «Золотого мяча», чемпион Европы и многократный победитель Лиги чемпионов. Свой путь он начинал в лиссабонском клубе «Спортинг», где впервые обратил на себя внимание европейских скаутов. В 2020 году именно там была открыта академия Academia Cristiano Ronaldo, созданная на базе клуба и названная в его честь.
Академия стала современным центром подготовки молодых игроков — с полями, медцентром, залами для аналитики и восстановления. Роналду не тренирует лично, но участвует в развитии проекта: приезжает на открытые занятия, общается с юниорами и помогает выстраивать принципы работы. Основная цель — дать детям из разных регионов шанс попасть в профессиональный футбол, независимо от их финансовых возможностей.
Проект не коммерческий: Роналду инвестировал часть собственных средств, а доходы от партнерских программ идут на содержание инфраструктуры. В академии уже обучаются десятки юных спортсменов, а сам футболист говорит, что хочет «оставить систему, в которой талант не пропадает из-за обстоятельств».
Дэвид Бекхэм: футбольная школа в Лондоне и Лос-Анджелесе
Дэвид Бекхэм — одна из главных фигур в современном футболе: бывший капитан сборной Англии, игрок «Манчестер Юнайтед», «Реала» и «Лос-Анджелес Гэлакси». В 2005 году он запустил The David Beckham Academy — школу, где детей обучают не только технике, но и командной работе, дисциплине и спортивной этике. Первая площадка открылась в Лондоне, а позже появилась филиал в Лос-Анджелесе.
Программа рассчитана на детей от 8 до 15 лет. Проект быстро стал популярным: тысячи детей проходили там короткие курсы и сезонные программы, а тренеры — многие из них с опытом работы в клубах АПЛ — помогали развивать юные таланты. Академия получила поддержку Федерации футбола Англии, а Бекхэм лично участвовал в разработке методики и выборе наставников.
В 2009 году обе площадки закрылись из-за завершения партнерских соглашений и смены инвесторов. Но наработанные программы не исчезли — их адаптировали для школьных и благотворительных инициатив, а часть тренеров перешла в молодежные академии при клубе Inter Miami CF, основанном самим Бекхэмом. Сегодня он продолжает развивать идею «доступного футбола» уже через собственные команды и образовательные проекты в США.
Серена Уильямс: фонд и академия тенниса для девочек
Серена Уильямс — 23-кратная победительница турниров «Большого шлема» и одна из самых влиятельных спортсменок мира. После завершения активной карьеры она сосредоточилась на благотворительных и образовательных проектах. Через свой фонд и организацию Yetunde Price Resource Center, названную в честь ее погибшей сестры, она помогает детям из малообеспеченных семей получать образование и доступ к спорту.
Отдельное направление фонда — поддержка девочек в теннисе. Серена запустила теннисную академию и тренировочные программы на Ямайке и в Африке, где юных спортсменок учат не только игре, но и лидерству, уверенности и работе в команде. Эти инициативы поддерживает Женская теннисная ассоциация (WTA), а сама Уильямс часто приезжает на открытые тренировки и проводит встречи с ученицами.
Для нее это способ показать, что спорт может менять судьбы — особенно там, где у девочек так мало возможностей. Серена говорит, что видит в этих проектах продолжение своей карьеры.
Майкл Джордан: программа Jordan Wings Scholars
Майкл Джордан — шестикратный чемпион НБА, владелец бренда Jordan и один из самых влиятельных спортсменов XX века. В 2015 году он создал программу Jordan Wings Scholars, которая помогает молодым спортсменам и талантливым студентам получить образование. Проект финансируется брендом Jordan и охватывает десятки стран — от США до Китая.
Программа оплачивает обучение в университетах, курсы по лидерству и наставничество от тренеров и бывших игроков. Каждый год более тысячи студентов получают гранты на обучение, а за время работы программы на образование молодых людей уже направлено свыше 100 миллионов долларов.
Для Джордана этот проект стал способом вернуть обществу то, что дал ему спорт. Он говорит, что не все смогут стать профессиональными спортсменами, но у каждого должен быть шанс построить карьеру — в бизнесе, науке или тренерстве. «Крылья», как называют участников программы, объединяет не спорт, а желание идти дальше.
Лионель Месси: фонд и футбольные школы для детей
Лионель Месси — семикратный обладатель «Золотого мяча» и один из самых титулованных футболистов в истории. В 2007 году он создал Fundación Leo Messi — благотворительный фонд, который поддерживает детские футбольные школы и образовательные проекты в Южной Америке, Испании и Африке. Основная цель — дать детям доступ к спорту и обучению, независимо от дохода семьи.
Фонд финансирует строительство футбольных площадок, закупку инвентаря и работу тренеров. В Аргентине, где родился Месси, при поддержке фонда открыто несколько футбольных центров, где тренируются дети из неблагополучных районов. Кроме спорта, им предоставляют доступ к образовательным программам и медицинской помощи.
Месси регулярно участвует в работе фонда: приезжает на встречи с воспитанниками, передает экипировку и записывает мотивационные обращения. Часть прибыли от рекламных контрактов он направляет на развитие проектов, объясняя, что хочет дать детям те возможности, которых не было у него в детстве.