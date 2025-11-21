5 актрис, которые отказались от спортзала осенью: Эмма Стоун, Энистон и другие

Пока фитнес-блогеры спорят о правильных подходах и интервальных нагрузках, звезды делают ставку на простые форматы — прогулки, мягкое кардио и йогу на свежем воздухе. Осенью такой режим работает особенно хорошо: графики плотные, дни короче, а желание выбрать что-то спокойное только усиливается. В подборке — пять актрис, которые отодвигают зал на второй план и показывают, что движение может быть ненавязчивым и все равно эффективным.
Эмма Стоун — прогулки и йога для спины
Осенью Эмма Стоун делает ставку на активности, которые легко встроить в обычный день. Папарацци часто снимают ее на прогулках по Бруклину — в среднем 40−60 минут быстрым шагом. Такой темп улучшает выносливость и разгоняет кровь не хуже легкого кардио, а прохладная погода помогает держать стабильный ритм без перегрева.
Помимо прогулок, Эмма регулярно делает короткие йога-сессии — около 15−20 минут. Чаще всего это базовые растяжки: наклоны, мягкие скрутки, раскрытие грудного отдела. Такой набор хорошо работает после съемочных дней, где много статичной нагрузки, и помогает расслабить спину и плечи.
Этот режим подойдет тем, кто осенью быстро устает от интенсивных тренировок: сочетание быстрой ходьбы и небольшой растяжки дает ощущение движения, но не требует долгой подготовки или специального оборудования.
Дженнифер Энистон — прогулки и пилатес на улице
Осенью Дженнифер Энистон чаще переходит на мягкие форматы — это видно и по ее интервью, и по комментариям тренеров, с которыми она занимается много лет. Утро она начинает с шаговой прогулки: примерно 45 минут в среднем темпе, иногда с легкими подъемами, если тренируется в районе своего дома в Лос-Анджелесе. Она говорила, что такая прогулка легко заменяет ей кардио — особенно в прохладный сезон, когда не хочется далеко ехать.
Пилатес остается ее базовой практикой, но осенью она делает упор на короткие, 25-минутные сессии на свежем воздухе — на веранде или в саду. Это сочетание дыхания, работы корпуса и мягкой силовой нагрузки, которая помогает ей поддерживать осанку и тонус спины. Тренеры отмечали, что именно пилатес помогает Энистон держать форму без перегрузок и подходит для плотного графика съемок.
Такой формат легко повторить: прогулка в среднем темпе и пилатес дают большую нагрузку и помогают настроиться на спокойный рабочий ритм без «выжимания» себя в спортзале.
Рианна — прогулки с коляской и кардио
После появления детей Рианна почти полностью сменила тренировки на более мягкие форматы. Осенью ее регулярно снимают на прогулках по холмистой части Лос-Анджелеса — это районы, где подъемы действительно дают нагрузку даже при обычном шаге. Такой маршрут работает как естественное кардио: пульс поднимается плавно, ноги получают нагрузку, а организм не устает так, как после бега или силовых.
Часто Рианна выходит на такие прогулки с коляской — темп становится ниже, но нагрузки все равно достаточно. Для восстановления после родов этот формат подходит идеально: плавный ритм, свежий воздух и минимум стресса для суставов.
Отдельно Рианна добавляет короткие кардио-сессии на улице — степ-подъемы, ускоренные подъемы по лестницам или несколько подходов в быстром темпе. Такие мини-комплексы занимают 10−12 минут и легко вписываются в насыщенный график.
Это одна из самых простых схем, которую можно повторить: выбрать маршрут с подъемами, идти в стабильном темпе 30−40 минут и при желании добавить 5−10 минут коротких «ускорений», чтобы повысить нагрузку.
Кайя Гербер — домашняя йога и пилатес
Осенью Кайя Гербер почти не появляется в спортзалах — большую часть тренировок она делает дома. В ее сторис часто мелькают коврик на террасе и утренний свет. Она старается уделять йоге по 15−20 минут. Это простые связки: «кошка-корова», наклоны, упражнения на мобильность плеч и бедер. Такой формат помогает ей проснуться, снять утреннюю скованность и разогреть тело после перелетов и показов.
Пилатес Кайя включает 2−3 раза в неделю, но в облегченном варианте. Это работа с собственным весом — пресс, ягодичные мостики, упражнения на стабилизацию. Ее тренеры отмечают, что такие короткие сессии помогают ей сохранять осанку и тонус, но не истощают в плотный сезон съемок.
Осенний режим Кайи — почти идеальный пример формата, который можно повторить дома: небольшой коврик, 15 минут йоги для разминки и 10−15 минут пилатеса для корпуса. Никаких тренажеров, жестких планов и перегрузок — только регулярность и комфорт.
Аня Тейлор-Джой — длинные пешие маршруты
Аня Тейлор-Джой давно признается, что лучший спорт для нее — пешие маршруты. Осенью ее часто замечают на тропах Малибу и вдоль побережья Калифорнии: это не быстрые прогулки, а полноценные тренировки на 1−2 часа. Разные уровни рельефа дают мягкую нагрузку на ноги и корпус, а продолжительность помогает держать выносливость без жесткого кардио.
В интервью Аня говорила, что такие маршруты помогают ей переключаться между проектами: движение становится почти медитацией, а свежий воздух снижает напряжение после съемок. Осенью прогулки особенно комфортны — нет жары, меняется свет, а сама прогулка ощущается спокойнее, чем летние интенсивные тренировки на свежем воздухе.
Этот формат хорошо работает как альтернатива залу: достаточно выбрать маршрут с подъемами и идти в среднем темпе. Даже одна такая прогулка в неделю дает эффект — улучшает выносливость, расслабляют голову и держат тело в тонусе.