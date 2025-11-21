5 актрис, которые отказались от спортзала осенью: Эмма Стоун, Энистон и другие

Осенью Дженнифер Энистон чаще переходит на мягкие форматы — это видно и по ее интервью, и по комментариям тренеров, с которыми она занимается много лет. Утро она начинает с шаговой прогулки: примерно 45 минут в среднем темпе, иногда с легкими подъемами, если тренируется в районе своего дома в Лос-Анджелесе. Она говорила, что такая прогулка легко заменяет ей кардио — особенно в прохладный сезон, когда не хочется далеко ехать.