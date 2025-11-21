Как играть в «Уно»: правила на русском, карты и быстрые стратегии

Правило +4: по правилам Mattel, «Джокер +4» можно использовать только если нет другой подходящей карты по цвету или числу. Если следующий игрок сомневается, он может потребовать проверку вашей руки. Если вы были правы (у вас не было подходящей карты), то он берет четыре карты штрафа и две дополнительные карты за ложное обвинение. Если вы нарушили правило — вы берете четыре карты сами.