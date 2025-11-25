5 звезд, которые превратили спорт в семейную традицию, чтобы сблизиться с родными

У Дэвида и Виктории Бекхэм спорт давно стал не только стилем жизни, но и способом проводить время с детьми. Бывший футболист регулярно играет с младшей дочерью Харпер, которой сейчас 14 лет. В своих соцсетях он периодически показывает, как они отрабатывают передачи, играют в мяч на газоне или соревнуются в пенальти. Атмосфера — не тренировочная, а игровая: на таких тренировках больше веселья, чем строгих указаний.