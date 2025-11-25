5 звезд, которые превратили спорт в семейную традицию, чтобы сблизиться с родными

Совместные тренировки уже давно перестали быть редкостью. От танцев на кухне до кардио в саду — все это снимается, обсуждается и вдохновляет миллионы людей. В этой статье — звезды, которые превращают обычную физическую активность в семейную привычку. Рассказываем, как у них это устроено, почему это работает и что из этого можно позаимствовать нам.
Бекхэмы делают спорт частью семейной рутины
У Дэвида и Виктории Бекхэм спорт давно стал не только стилем жизни, но и способом проводить время с детьми. Бывший футболист регулярно играет с младшей дочерью Харпер, которой сейчас 14 лет. В своих соцсетях он периодически показывает, как они отрабатывают передачи, играют в мяч на газоне или соревнуются в пенальти. Атмосфера — не тренировочная, а игровая: на таких тренировках больше веселья, чем строгих указаний.
Старшие сыновья — Ромео и Бруклин — тоже иногда подключаются. Один делится видео из семейного спортзала, другой снимает отца и сестру во время матчей. Виктория предпочитает силовые тренировки и пилатес и тоже делится фрагментами своей рутины.
Даже если нет спортзала или тренера, можно сделать активность семейным ритуалом. Пройтись пешком с ребенком, поиграть в мяч во дворе, устроить субботнюю зарядку всей семьей — важно не то, насколько «спортивно» это выглядит, а что это происходит регулярно.
Крис Хемсворт и тренировки с женой на свежем воздухе
Крис Хемсворт и Эльза Патаки — одна из тех пар, чьи тренировки вызывают зависть и вдохновение одновременно. Они живут в Австралии и часто тренируются прямо во дворе своего дома или на пляже. Вместо стандартного зала — коврики на газоне, скакалки, резинки, гантели и мягкие HIIT-комплексы, которые они повторяют друг за другом. В их соцсетях периодически появляются ролики: пара делает выпады, отжимания, планки, завершает тренировки синхронными прыжками или растяжкой. Еще они любят зимние виды спорта и часто ездят вместе кататься.
Они не просто делятся своей фитнес-рутиной — они показывают, как быть командой. У них нет конкуренции, только поддержка: если один устал, второй продолжает, если тренировка слишком интенсивная, они смеются и делают все в своем темпе. Такой формат подкупает именно своей реалистичностью.
Даже без океана на фоне можно повторить их подход: устроить 15-минутную разминку на балконе, в парке или на даче. Главное — не нагрузка, а ощущение, что вы вместе.
Шакира и сыновья — танцы вместо зарядки
Певица часто выкладывает видео, где танцует дома вместе с сыновьями — Миланом и Сашей. Они выбирают один из треков Шакиры и под него двигаются, как получается: никто не исправляет осанку, не требует точности движений — цель в том, чтобы просто двигаться и получать удовольствие. Формат скорее напоминает зарядку или разминку, чем тренировку, но работает: дети увлечены, мама активна, и все это происходит в живой, теплой атмосфере.
Такой подход можно легко адаптировать. Если ребенок не любит делать зарядку, попробуйте включить музыку и просто вместе подвигаться: подражать танцам из клипов, прыгать, хлопать, крутиться. Это не спорт в классическом понимании, но отличная альтернатива утренней гимнастике — особенно для малышей, которым важен не результат, а эмоции.
Дуэйн Джонсон: фитнес как часть отцовства
Актер и рестлер Дуэйн Джонсон регулярно показывает, как совмещает спорт и воспитание дочерей. В его соцсетях можно найти видео, где он делает жим лежа, пока на груди у него сидит малышка, или поднимает резинки, удерживая ребенка на плечах. Иногда он просто играет с детьми на гимнастическом коврике, а иногда — выполняет полноценную тренировку, пока дочки подбадривают его с боку.
Главная идея: спорт не обязательно должен быть строго отделен от жизни. Даже простые упражнения вроде планки, махов руками или растяжки можно превратить в совместную игру: предложить ребенку повторять движения, считать повторения или использовать мягкий мяч. Такой подход снимает ощущение, что «надо тренироваться» — и помогает встроить движение в повседневность.
Жизель Бюндхен и семейные утренние практики
Модель и активистка Жизель Бюндхен делает акцент не на силовых тренировках, а на разных телесных практиках для спокойствия. В ее соцсетях часто появляются кадры утренних практик с детьми — йога, дыхание, медитации и мягкая растяжка. Они занимаются на полу, без спортинвентаря, в расслабленной одежде, рядом с домашними животными или в саду.
Такие практики стали частью семейного распорядка. В одном из интервью Жизель говорила, что для нее важно не только укреплять тело, но и учить детей прислушиваться к себе, быть в моменте.
Подобную привычку легко адаптировать в любой семье: утро выходного дня можно начать с пары минут дыхания, наклонов и простых асан. Это помогает проснуться, настроиться на день — и не требует особой подготовки.