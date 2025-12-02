КБЖУ молока: калории, белки, жиры и углеводы в молоке разной жирности на 100 грамм продукта

Калорийность блюда часто меняется именно из-за молока: у 1% версии примерно 40 ккал на 100 г, а у 3,2% — уже около 60−64 ккал. Белка и углеводов во всех вариантах почти одинаково, а вот жирность сильнее всего влияет на калорийность. Ниже разберем КБЖУ для разных видов молока, сравним коровье и растительные варианты и посмотрим, какие витамины, минералы и сочетания с молоком действительно играют роль в рационе.
Калории, белки, жиры и углеводы в молоке разной жирности
Ниже — усредненные данные из официальных пищевых баз USDA FoodData Central:
- углеводов в коровьем молоке стабильно 4,7−5 г на 100 г;
- белка тоже обычно одинаково — 3−3,2 г на 100 г.
А вот жирность влияет на калорийность сильнее всего.
|Жирность
|Калорийность на 100 г
|0–0,5%
|~30 ккал
|1%
|~40 ккал
|2–2,5%
|~50 ккал
|3,2–3,5%
|~60–64 ккал
|4%
|~70 ккал
|5–6%
|~80–88 ккал
Разница по калорийности заметная: между 1% и 3,2% — почти в полтора раза. Поэтому при расчете рациона жирность действительно имеет значение.
КБЖУ разных видов молока на 100 граммов продукта
Коровье молоко — не единственный вариант. Топленое, козье, безлактозное, растительные напитки — их состав может сильно отличаться. Ниже — наглядный разбор КБЖУ популярных видов (по данным USDA).
Топленое молоко
Дольше греется, часть воды испаряется — нутриенты становятся более концентрированными: ≈84 ккал, 3 г белка, 4,5 г жира, 6,5 г углеводов.
Козье молоко
Жирнее по составу, вкус более насыщенный: ≈69 ккал, 3,5 г белка, 4,1 г жира, 4,4 г углеводов.
Безлактозное молоко
В нем лактоза расщеплена ферментом, поэтому вкус чуть слаще, но сама пищевая ценность не меняется.
Безлактозное молоко бывает разной жирности, и его КБЖУ совпадает с обычным молоком того же процента.
Ориентир для версии 3,2%: ≈60−64 ккал, 3,2 г белка, 3,5 г жира, 4,7−5 г углеводов.
Сухое (восстановленное) молоко
После разведения сухое молоко похоже на обычное, если разводить по инструкции: ≈50−60 ккал, ~3 г белка, 2−3 г жира, ~5 г углеводов.
Более густой раствор будет калорийнее.
Сгущенное молоко с сахаром
Концентрированный продукт с высокой калорийностью: ≈320 ккал, 7 г белка, 8 г жира, 55−56 г углеводов.
КБЖУ растительных напитков на 100 г
Формально это не молоко, а растительные напитки. Значения усреднены; у разных брендов состав отличается — смотрите на упаковке.
|Вид напитка
|Калории
|Белки
|Жиры
|Углеводы
|Овсяное
|40–60 ккал
|~1 г
|1–1,5 г
|6–8 г
|Миндальное
|15–25 ккал
|0,5–1 г
|1,2–2 г
|≤1 г
|Рисовое
|50–60 ккал
|0,2–0,3 г
|1–1,5 г
|9–12 г
|Кокосовое
|150–190 ккал
|1,5–2 г
|15–18 г
|2–3 г
Витамины и минералы в молоке
На 100 г молока 2,5−3,2% приходится небольшой вклад в витамины и минералы. Ниже — ориентиры (USDA, EFSA).
Витамины
В молоке больше всего витаминов группы B — они участвуют в обмене энергии и работе нервной системы:
- B2 (рибофлавин) — 0,17−0,18 мг (≈10% РСН);
- B12 — 0,45−0,5 мкг (≈20% РСН);
- A — 25−28 мкг (≈3% РСН);
- D* (в обогащенном молоке) — 0,4−0,5 мкг (≈2−3% РСН);
- B5 (пантотеновая кислота) — 0,35−0,4 мг (≈7−8% РСН).
*В обычном молоке витамина D очень мало — заметное количество бывает только в обогащенных версиях.
Минералы
Молоко дает заметный вклад в кальций, фосфор и йод:
- Кальций — 120−125 мг (≈12% РСН);
- Фосфор — 95−97 мг (≈10% РСН);
- Йод — 14−16 мкг (≈10% РСН);
- Калий — 150−155 мг (≈4% РСН);
- Магний — 10−11 мг (≈3% РСН);
- Цинк — 0.4−0.5 мг (≈4−5% РСН).
Растительные напитки (овсяные, миндальные, рисовые) обычно беднее по микронутриентам. Исключение — варианты с обогащением кальцием, витамином D и B12: у разных брендов цифры сильно различаются, поэтому ориентируйтесь по этикетке.
С чем сочетается молоко при правильном питании, а с чем нет
Это не строгие правила, а подсказки для тех, кто следит за составом блюд.
С чем молоко сочетается хорошо:
- Каши и хлопья — молоко делает их питательнее: добавляет белок, кальций и мягкий вкус.
- Творог, сырники, яйца — вместе дают хорошую порцию белка.
- Ягоды и фрукты — улучшают вкус и добавляют витамин C.
- Какао и кофе — напитки с молоком мягче и легче для желудка. Исключение — люди с непереносимостью лактозы или чувствительным ЖКТ.
Что может быть не лучшим сочетанием:
- Сладкие добавки — сахар, сиропы, сгущенка — сильно повышают калорийность блюд с молоком.
- Кислые фрукты — могут слегка уменьшать усвоение кальция, но это некритично.
- Очень жирные блюда — становятся тяжелее и перевариваются медленнее.
Молоко и каши: польза и нюансы
Молоко делает кашу питательнее и добавляет белок, кальций и витамины.
Но есть нюанс: фитаты в крупах немного уменьшают усвоение минералов из молока, а кальций — усвоению железа из круп. Для большинства это незначимо.
Если есть анемия или непереносимость лактозы, проще готовить кашу на йогурте, кефире, безлактозном или обогащенном растительном напитке. Ягоды добавят витамин C и частично улучшат усвоение железа.
