КБЖУ молока: калории, белки, жиры и углеводы в молоке разной жирности на 100 грамм продукта

Калорийность блюда часто меняется именно из-за молока: у 1% версии примерно 40 ккал на 100 г, а у 3,2% — уже около 60−64 ккал. Белка и углеводов во всех вариантах почти одинаково, а вот жирность сильнее всего влияет на калорийность. Ниже разберем КБЖУ для разных видов молока, сравним коровье и растительные варианты и посмотрим, какие витамины, минералы и сочетания с молоком действительно играют роль в рационе.