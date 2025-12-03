9 лучших упражнений для шеи при остеохондрозе

Проблема в том, что шейный отдел устает быстрее других — он постоянно держит голову. Статичная поза усиливает нагрузку, приводя к скованности, хрусту и боли в плечах. Чтобы укрепить глубокие мышцы и сохранить подвижность, необходима гимнастика. В статье мы разберем, как работают и как правильно выполнять упражнения для проблемной шеи при остеохондрозе, а также дадим советы специалиста.