КБЖУ творога: состав и пищевая ценность продукта

Даже небольшой порции творога хватает, чтобы получить много белка и кальция — по сути это концентрированный молочный белок. Но разница в калорийности между обезжиренным и 9% творогом почти двукратная, что может быть весомо для рациона. Ниже — ориентиры, которые помогают выбрать подходящий вариант: таблицы КБЖУ по жирности, значения для сырников и запеканки, данные о витаминах и простые подсказки по сочетаниям.