КБЖУ растительного масла: состав и пищевая ценность продукта

Даже чайная ложка растительного масла добавляет к блюду около 45 ккал. Чтобы использовать его осознанно, важно понимать КБЖУ и различия между популярными видами.

Анна Васикова
Автор Спорт Mail
Растительное масло, у которого надо посчитать КБЖУ
Растительное масло состоит практически полностью из жиров и является очень калорийным продуктомИсточник: Freepik.com

Хотя калорийность у масел почти одинаковая, профиль жиров и устойчивость к нагреву отличаются. Одни варианты подходят для салатов, другие — для жарки или выпечки. Ниже — таблицы КБЖУ и ориентиры, которые помогут подобрать масло под задачу.

Калории, белки, жиры и углеводы в растительном масле на 100 грамм

У большинства растительных масел 880−900 ккал на 100 г. Это 100% жир: белков и углеводов нет.

Различия связаны с соотношением насыщенных, мононенасыщенных и полиненасыщенных жиров, а также количеством витамина Е и природных антиоксидантов — их больше в нерафинированных вариантах.

Популярные масла:

Масло
Калории (ккал)
Жиры (г)
Подсолнечное
~900
~100
Оливковое Extra Virgin
~884
~100
Льняное
~900
~100
Кокосовое
~890
~100
Кунжутное
~884
~100
Авокадо
~884
~100

У рафинированных и нерафинированных масел калорийность одинакова. Разница касается других свойств:

  • рафинированные выдерживают высокие температуры благодаря меньшему количеству примесей;
  • нерафинированные содержат больше витамина Е и фитонутриентов, но быстрее окисляются и подходят в основном для холодных блюд.

Как рассчитать порцию растительного масла

Порция растительного масла
Самый удобный способ отмерить порцию растительного масла без использования кухонных весов — это использовать стандартные столовые и чайные ложки.Источник: Freepik.com

Масло чаще измеряют ложками. Плотность большинства масел схожа — около 0,91−0,93 г/мл.

Масло в ложках (граммы):

Порция
Граммы
1 чайная ложка
4–5 г
1 столовая ложка
13–15 г

Масло в ложках (мл):

Порция
Миллилитры
1 чайная ложка
~5 мл
1 столовая ложка
~15 мл

100 г и 100 мл — это сколько ложек:

ЗначениеЭкввивалентКалорийность
100 г~7 ст.л.
~900 ккал
100 мл
~6,5 ст.л.
~880–900 ккал

Даже небольшие порции заметно увеличивают энергоценность блюда — это стоит учитывать при планировании рациона.

Витамины и жирные кислоты в составе растительных масел

Растительные масла — не основной источник витаминов, но содержат компоненты, которые влияют на ценность рациона.

КомпонентГде большеОсобенности
Витамин ЕПодсолнечное, авокадоАнтиоксидантная защита
Омега-3ЛьняноеИспользуют без нагрева
Омега-6Подсолнечное, кунжутноеВажен баланс с омега-3
Мононенасыщенные жирыОливковое, авокадоПодходят для готовки
Насыщенные жирыКокосовоеУстойчивы при нагреве

Обычные порции — 5−15 г — дают небольшую часть суточной нормы витамина Е.

Масла рассматривают прежде всего как источник жиров, которые помогают усваивать витамины A, D, E и K из других продуктов.

Какое масло подходит для жарки, а какое — для холодных блюд

Овощи гриль, жареные на растительном масле
Для жарки подходят масла с высокой температурой дымления и стабильным составом жирных кислотИсточник: Freepik.com/CC0

Выбор зависит от устойчивости к нагреву. Ниже — практичные ориентиры.

Для жарки:

  • подсолнечное рафинированное;
  • кокосовое масло;
  • масло авокадо;
  • масло виноградной косточки.

Для салатов и готовых блюд:

  • оливковое Extra Virgin;
  • льняное масло;
  • нерафинированное кунжутное масло;
  • горчичное масло;
  • конопляное масло.

Универсальные варианты:

  • рапсовое масло — подходит для холодных и горячих блюд;
  • кукурузное масло — по свойствам близко к подсолнечному, используют для жарки и запекания.

Даже устойчивые масла теряют качество при слишком сильном нагреве. Рафинированные варианты выдерживают температуру выше, а нерафинированные начинают дымиться раньше. Если масло заметно дымит — огонь лучше снизить.

С чем сочетается растительное масло при правильном питании

Растительное масло для салата при правильном питании
Заправка салатов из свежих овощей нерафинированным маслом обеспечивает синергию питательных веществИсточник: Freepik.com

Использование масла зависит от блюда и способа готовки. Ниже — сочетания, которые помогают вписать разные варианты в рацион без лишних сложностей.

Хорошие сочетания:

  • овощные салаты — масло помогает усвоению каротиноидов и жирорастворимых витаминов;
  • рыба и морепродукты — дополняет омега-профиль блюда;
  • каши и бобовые — делает блюдо более сытным;
  • запекание овощей — обеспечивает равномерную корочку при небольшом количестве масла;
  • оливковое, льняное, кунжутное — лучше добавлять в готовые блюда;
  • масло авокадо и виноградной косточки — подходят для жарки.

С осторожностью:

  • льняное масло — не используют для нагревания;
  • кокосовое масло — содержит много насыщенных жиров, может влиять на уровень холестерина;
  • подсолнечное масло — при избытке дает много омега-6, избыток провоцирует воспалительные процессы;
  • нерафинированные масла — не подходят для жарки.