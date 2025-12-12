КБЖУ растительного масла: состав и пищевая ценность продукта

Хотя калорийность у масел почти одинаковая, профиль жиров и устойчивость к нагреву отличаются. Одни варианты подходят для салатов, другие — для жарки или выпечки. Ниже — таблицы КБЖУ и ориентиры, которые помогут подобрать масло под задачу.