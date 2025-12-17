Их не узнать: 5 спортсменок, которые резко сменили имидж в этом сезоне

Мы привыкли видеть их в привычном для нас образе, но в этом году они шокировали поклонников своими кардинальными переменами одна за другой. Кто-то искал вдохновение, кто-то отмечал новый жизненный этап, а кто-то просто хотел показать, что следит за современными трендами. Мы собрали пять самых дерзких и обсуждаемых преображений известных спортсменок за прошедший сезон.
Алина Загитова: из брюнетки в фиолетовый цвет
Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова за прошедший сезон не раз удивляла нас своей резкой сменой имиджа: фигуристка увеличивала губы, худела и часто экспериментировала с цветом своих волос. Но, пожалуй, самым обсуждаемым ее преображением стало окрашивание в фиолетовый цвет.
Видео ее полного преображения в соцсетях вызвало бурю комментариев: от восторгов до жесткой критики. Загитова ответила философски, но жестко. Она написала пост о том, что рост начинается за рамками привычного, а закончила предупреждением: все негативные комментарии будут удалены, а их авторы — заблокированы.
Правда, яркий эксперимент длился недолго. Уже через неделю фигуристка пришла на шоу в Москве в своем знакомом и привычном миллионам образе. Позже Загитова объяснила в интервью, что ее поступок был просто желанием «попробовать что-то новое».
Александра Игнатова (Трусова): блонд как символ новой жизни
Вице-чемпионка Олимпийских игр в Пекине, всегда носившая свой фирменный рыжий цвет, совершила радикальный шаг. После заключения брака и смены девичьей фамилии на Игнатова, она провела более 12 часов в одном из салонов, чтобы стать яркой блондинкой. Это преображение совпало с другим важным событием в жизни спортсменки — объявлением о своей беременности на «Русском вызове».
Нежный блонд стал идеальным фоном для светлых, воздушных образов в этот особенный период. Для Александры смена имиджа оказалась не просто женским капризом, а внешним отражением глубоких внутренних перемен. Как сказала фигуристка, после того, как она вышла замуж и поменяла фамилию, ее жизнь и правда разделилась на «до» и «после».
Каори Сакамото: международный креатив
Эксперименты с внешностью не обошли стороной и мировых звезд. Японка Каори Сакамото, трехкратная чемпионка мира, в начале сезона шокировала поклонников, сменив темный цвет на платиновый блонд.
Критики говорили, что она «теряется на льду», но Каори доказала обратное. Ее белые волосы стали просто идеальным дополнением дерзкого образа для произвольной программы, которую она исполнила под джаз из знаменитого мюзикла «Чикаго».
Ангелина Мельникова: каре для чемпионки
Трехкратная чемпионка мира по спортивной гимнастике и олимпийская чемпионка Токио в командном многоборье Ангелина Мельникова, известная своими длинными волосами, неожиданно для поклонников появилась с элегантным каре.
Стрижка совпала с ее триумфом на чемпионате мира 2025 года, где она завоевала золото в многоборье и опорном прыжке. Новый образ подчеркнул не только ее женственность, но и собранность, целеустремленность — качества настоящего лидера.
В случае Мельниковой смена имиджа выглядела как логичный штрих к портрету чемпионки, уверенно идущей к новым вершинам, включая будущую Олимпиаду-2028.
Юлия Ефимова: новый стиль легенды
Шестикратная чемпионка мира по плаванию, легенда российского спорта Юлия Ефимова удивила своих поклонников не меньше, кардинально сменив имидж.
Спортсменка, чей образ на дорожке бассейна был знаком миллионам, опубликовала в соцсетях фото с совершенно новой, смелой прической и ярким оранжевым цветом волос, сопроводив его лаконичной подписью: «Новый стиль».
Для такой титулованной спортсменки, чья карьера — история побед и вызовов, это преображение стало символичным жестом. Оно говорит не о смене спортивной формы, а о новом этапе в жизни Юлии, которая продолжает смело экспериментировать и идти вперед уже за пределами спортивной карьеры.
Так что, возможно, самый интересный вывод уходящего спортивного года лежит не только в таблице рекордов. Иногда новый цвет волос или смелая стрижка могут рассказать о спортсменке больше, чем ее очередная награда. За каждым из этих преображений стоит простая человеческая история: поиск себя, начало нового этапа или просто желание перемен. И пока они находят в себе смелость для таких экспериментов, мы получаем напоминание: даже в мире спорта и жесткой дисциплины, у каждого есть право выбора, несмотря на мнение критиков и нелестные комментарии в соцсетях.