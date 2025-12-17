Их не узнать: 5 спортсменок, которые резко сменили имидж в этом сезоне

Так что, возможно, самый интересный вывод уходящего спортивного года лежит не только в таблице рекордов. Иногда новый цвет волос или смелая стрижка могут рассказать о спортсменке больше, чем ее очередная награда. За каждым из этих преображений стоит простая человеческая история: поиск себя, начало нового этапа или просто желание перемен. И пока они находят в себе смелость для таких экспериментов, мы получаем напоминание: даже в мире спорта и жесткой дисциплины, у каждого есть право выбора, несмотря на мнение критиков и нелестные комментарии в соцсетях.