Они молчали годами: 5 спортсменов, которые умело скрывали свои отношения

Роджер Федерер — один из самых титулованных теннисистов в истории, многократный победитель турниров «Большого шлема» и спортсмен, чья карьера почти всегда проходила под пристальным вниманием камер. Именно поэтому он с самого начала решил не делать личную жизнь частью публичного образа. В период активных выступлений Федерер сознательно избегал разговоров о чувствах и семье, считая, что лишнее внимание может разрушить то, что для него важно.