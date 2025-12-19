Они молчали годами: 5 спортсменов, которые умело скрывали свои отношения

Публичность редко оставляет место для личного, особенно когда речь идет о звездах мирового спорта. Камеры, фанаты и таблоиды превращают любой роман в новость, поэтому часть атлетов сознательно выбирает молчание. В этой подборке — истории спортсменов, которым удавалось годами держать отношения в секрете и раскрывать их только тогда, когда они сами считали нужным.
Роджер Федерер — отношения без публичности до свадьбы
Роджер Федерер — один из самых титулованных теннисистов в истории, многократный победитель турниров «Большого шлема» и спортсмен, чья карьера почти всегда проходила под пристальным вниманием камер. Именно поэтому он с самого начала решил не делать личную жизнь частью публичного образа. В период активных выступлений Федерер сознательно избегал разговоров о чувствах и семье, считая, что лишнее внимание может разрушить то, что для него важно.
Его партнерша — Мирослава Мирка Вавринец, бывшая профессиональная теннисистка и участница Олимпийских игр. Они познакомились в начале 2000-х, но долгие годы не давали поводов для громких заголовков: не комментировали отношения, не устраивали совместных выходов и не превращали роман в тему для прессы. Мирослава присутствовала на турнирах, но оставалась в тени.
Официально пара подтвердила отношения только перед свадьбой в 2009 году. Сегодня Федерер и Вавринец по-прежнему вместе и воспитывают четверых детей — две пары близнецов: дочерей Майлу Роуз и Шарлин Рива, родившихся в 2009 году, и сыновей Лео и Ленни, появившихся на свет в 2014-м. История Федерера — пример того, как даже в условиях максимальной публичности можно сохранить личную жизнь вне шоу.
Криштиану Роналду — жесткий контроль личной жизни
Имя Криштиану Роналду десятилетиями не сходило с таблоидов — но его личная жизнь долгое время оставалась исключением из этого правила. Он редко говорил о романах, не подтверждал слухи и практически не комментировал, кто находится рядом с ним за пределами футбольного поля. Даже на пике популярности Роналду предпочитал молчание вместо объяснений.
Отношения с Джорджиной Родригес развивались именно в таком режиме. Пара появлялась вместе, но без официальных заявлений, а сам Роналду избегал формулировок, которые могли бы закрепить статус отношений публично. В интервью он не раз давал понять, что считает личную жизнь зоной, которую необходимо защищать — особенно в условиях постоянного внимания и давления.
Постепенно информация стала появляться сама: совместные выходы, семейные фото, общие дети. Сегодня Роналду и Родригес не скрывают союз, но объем того, что они показывают миру, по-прежнему строго дозирован.
Мария Шарапова — принципиальный отказ от публичности
Мария Шарапова годами выстраивала жесткую границу между карьерой и личной жизнью. Несмотря на статус одной из самых узнаваемых теннисисток мира, она почти никогда не подтверждала отношения публично и не комментировала слухи — даже когда пресса активно их обсуждала. В интервью Шарапова прямо говорила, что не считает нужным делиться тем, что не относится к спорту.
Ее отношения с британским бизнесменом Александром Гилксом долгое время оставались вне поля зрения медиа. Пара не появилась вместе на светских мероприятиях и не делала заявлений. Даже после завершения карьеры Шарапова не меняла эту стратегию — информация появлялась только постфактум и без деталей.
О серьезности отношений стало известно лишь тогда, когда Мария объявила о помолвке, а позже — о рождении сына Теодора в 2022 году. Только в этот момент она позволила личной жизни частично войти в публичное пространство.
Лионель Месси — любовь без громких заявлений
История Лионеля Месси и Антонеллы Рокуццо развивалась тихо с самого начала, несмотря на его статус всемирно известного футболиста. Они познакомились еще в детстве в Росарио, но долгие годы их отношения оставались за пределами медиа — без интервью, фотосессий и комментариев. Даже после переезда Месси в Европу Антонелла редко появлялась в публичном поле.
Пара не делала личную жизнь частью имиджа: Антонелла не сопровождала Месси на светских мероприятиях, а сам он избегал разговоров о семье в прессе. Журналисты знали о ее существовании, но подробности отношений появлялись крайне редко. Для Месси это было принципиально: футбол — отдельно, дом — отдельно.
Подробности про их союз стали появляться только после свадьбы в 2017 году. Сегодня Месси и Рокуццо воспитывают троих сыновей и по-прежнему не превращают семейную жизнь в шоу.
Серена Уильямс — отношения без анонсов
В разгар карьеры Серена Уильямс крайне редко выносила личную жизнь в публичное пространство. Она сознательно избегала разговоров о романах, не подтверждала слухи и не комментировала фотографии папарацци. Даже в периоды, когда ее имя постоянно было в новостях из-за турниров и титулов, личные вопросы оставались за рамками интервью.
О ее отношениях с предпринимателем Алексисом Оганяном долгое время почти ничего не было известно. Пара не выходила вместе на мероприятия и не делала заявлений, а информация о романе появилась лишь тогда, когда Серена объявила о беременности. Для многих это стало неожиданностью — именно потому, что до этого она не допускала утечек.
Официальное подтверждение отношений совпало с большими изменениями в жизни: рождением дочери и последующей свадьбой. Уже после этого Серена начала говорить о семье открыто, но спокойно и без подробностей.