Вместо успокоительных: продукты, которые избавляют от стресса и тревоги

В конце года тревожность часто зашкаливает: дедлайны, праздники, суета и ощущение, что все нужно успеть. В такие периоды питание может либо усилить стресс, либо помочь нервной системе справиться с нагрузкой.

Екатерина Зуева
Автор Спорт Mail
Девушка ест продукты, которые снижают уровень стресса и тревоги
Чтобы побороть тревожность и стресс в конце года, достаточно включить в рацион несколько простых продуктов.Источник: Freepik

Уровень стресса зависит не только от внешних обстоятельств, но и от того, как работает организм изнутри. Скачки сахара в крови, дефицит магния, плохой сон и перегрузка нервной системы напрямую связаны с тем, что и как человек ест. Особенно это заметно в конце года, когда режим сбивается, еды становится больше, а восстановление — хуже. В этой статье — продукты, которые действительно помогают снизить напряжение и тревожность, поддерживают нервную систему и легко встраиваются в обычный рацион без строгих ограничений и отказов.

Продукты с магнием для снижения напряжения

Тыквенные семечки в тарелке
Продукты с магнием помогают мягко снизить напряжение и поддержать нервную систему в периоды стресса.Источник: https://ru.freepik.com

Магний играет важную роль в работе нервной системы: он помогает снижать мышечное и эмоциональное напряжение, поддерживает качество сна и устойчивость к стрессу. В периоды высокой нагрузки — особенно в конце года — его дефицит ощущается сильнее из-за кофе, недосыпа и нерегулярного питания. Поддержать уровень магния можно через обычные продукты, без жестких ограничений и сложных схем.

Основные источники магния в рационе:

  • Тыквенные семечки — концентрированный источник магния, который легко встроить в день. Их удобно добавлять в салаты, каши или есть небольшими порциями между приемами пищи, когда появляется усталость или раздражительность.
  • Орехи (миндаль, кешью, фундук) — помогают нервной системе справляться с нагрузкой и дают чувство сытости. Подходят для перекусов, добавления к завтраку или как часть вечернего приема пищи.
  • Гречка и овсянка — поддерживают стабильный уровень энергии и помогают восполнять дефицит магния. Хорошо работают в первой и второй половине дня, особенно если питание становится хаотичным.
  • Темный шоколад с содержанием какао от 70% — в небольшом количестве снижает напряжение и тягу к сладкому. Лучше есть его после основного приема пищи, чтобы избежать резких скачков сахара.

Такие продукты особенно полезны в периоды стресса, когда важно не стимулировать нервную систему, а мягко поддерживать ее.

Жирные кислоты для стабилизации настроения

Рыба и авокадо, источники жирных кислот
Омега-3 и полезные жиры помогают снизить тревожность.Источник: Freepik

Жирные кислоты, особенно омега-3, участвуют в работе мозга и помогают сглаживать эмоциональные перепады. При их нехватке стресс ощущается острее, сложнее сохранять концентрацию, а тревожные мысли быстрее «раскручиваются». В периоды перегрузки это становится особенно заметно.

Продукты, которые поддерживают эмоциональный фон:

  • Жирная рыба (лосось, скумбрия, сельдь) — один из самых надежных источников омега-3. Рекомендуется есть 2−3 раза в неделю: в виде горячего блюда, салата или холодной закуски.
  • Авокадо — поддерживает нервную систему за счет полезных жиров и хорошо сочетается с завтраками и обедами.
  • Оливковое масло первого отжима — помогает снизить воспалительный фон и стабилизировать энергию, если использовать его регулярно, а не эпизодически.
  • Грецкие орехи — удобный вариант для перекуса или добавки к кашам и салатам, когда нет возможности готовить рыбу.

Такие продукты лучше включать в основные приемы пищи, а не оставлять «на потом». Например, рыба на ужин или салат с авокадо и оливковым маслом помогают не только насытиться, но и мягко снизить внутреннее напряжение к вечеру.

Сложные углеводы против резких перепадов настроения

Тыква и тыквенный суп-пюре, источники сложных углеводов
Сложные углеводы помогают пережить перепады настроения.Источник: Freepik

Резкие колебания сахара в крови напрямую влияют на уровень тревожности и усталости. После сладкого или быстрых перекусов энергия быстро прирастает, а затем так же резко падает — вместе с концентрацией и настроением. Сложные углеводы работают иначе: они дают насыщение и помогают нервной системе не реагировать на стресс слишком остро.

Что стоит включать в рацион:

  • Цельнозерновые крупы (бурый рис, киноа, булгур) — поддерживают стабильный уровень энергии и подходят для обедов и ужинов, когда важно избежать «отката» по самочувствию.
  • Бобовые (чечевица, нут, фасоль) — дают длительное чувство сытости и хорошо работают в сочетании с овощами и жирами.
  • Овощи с высоким содержанием клетчатки (брокколи, цветная капуста, тыква) — помогают сгладить влияние стресса и поддерживают микрофлору.
  • Цельнозерновой хлеб — подходящий вариант для завтраков и перекусов по сравнению с выпечкой из белой муки.

Продукты для поддержки микрофлоры кишечника

Йогурты для поддержки микрофлоры кишечника
Поддержка микрофлоры помогает снизить тревожность и улучшить общее состояние организма.Источник: Freepik

Состояние кишечника напрямую связано с уровнем тревожности и устойчивостью к стрессу. Именно здесь вырабатывается значительная часть веществ, влияющих на настроение и качество сна. При хронической нагрузке, нерегулярном питании и переизбытке сахара микрофлора страдает, и это быстро отражается на самочувствии.

Что помогает поддержать баланс:

  • Кисломолочные продукты с живыми культурами (кефир, натуральный йогурт без сахара) — поддерживают полезные бактерии и легче усваиваются в вечернее время.
  • Ферментированные продукты (квашеная капуста, кимчи, мисо) — улучшают пищеварение и помогают организму справляться со стрессом.
  • Продукты с клетчаткой (овощи, ягоды, семена льна) — служат питанием для микрофлоры и усиливают эффект ферментированных продуктов.
  • Овсянка и цельнозерновые крупы — поддерживают кишечник при регулярном употреблении и помогают стабилизировать общее состояние.

Теплая еда и напитки, которые снимают напряжение

Теплый суп, который снимает напряжение
Теплая еда и напитки помогают телу расслабиться и быстрее восстановиться.Источник: Freepik

Температура и текстура пищи тоже влияют на уровень стресса. Теплая еда действует на нервную систему успокаивающе: она снижает телесное напряжение и помогает организму перейти в режим восстановления. Это особенно заметно вечером и в холодное время года, когда тело и так находится в состоянии повышенной готовности.

Что работает лучше всего:

  • Супы и бульоны — снимают ощущение внутреннего напряжения и перегруза, хорошо подходят для ужина после долгого дня.
  • Теплые каши — быстро помогают восстановиться, особенно если добавить немного жиров или орехов.
  • Теплые напитки — травяные чаи, какао, теплое молоко или растительные аналоги помогают снизить возбуждение перед сном.
  • Тушеные овощи и запеченные блюда — воспринимаются телом легче, чем холодная или сухая пища.

В конце года и в период праздников теплая еда особенно важна: она помогает сбалансировать переизбыток сладкого, алкоголя и хаотичных перекусов. Даже один теплый прием пищи в день может заметно снизить уровень тревожности.