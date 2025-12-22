Вместо успокоительных: продукты, которые избавляют от стресса и тревоги

Уровень стресса зависит не только от внешних обстоятельств, но и от того, как работает организм изнутри. Скачки сахара в крови, дефицит магния, плохой сон и перегрузка нервной системы напрямую связаны с тем, что и как человек ест. Особенно это заметно в конце года, когда режим сбивается, еды становится больше, а восстановление — хуже. В этой статье — продукты, которые действительно помогают снизить напряжение и тревожность, поддерживают нервную систему и легко встраиваются в обычный рацион без строгих ограничений и отказов.