Чем заменить майонез в новогодних салатах, чтобы не набрать вес

Майонез давно стал символом новогоднего стола, но вместе с ним приходят тяжесть, отеки и ощущение переедания уже в первый вечер. Проблема не только в калориях, а в сочетании жиров, соли и сахара, которое перегружает организм. При этом большинство салатов держатся не на самом майонезе, а на кремовой текстуре и балансе вкуса. В этой статье разбираем работающие альтернативы, которые сохраняют привычный вкус салатов, но делают их заметно легче, чтобы не пришлось переживать из-за фигуры после Нового года.