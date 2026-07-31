Почему после похудения обвисает кожа — и можно ли это исправить

Во время набора веса кожа постепенно растягивается, приспосабливаясь к увеличению объема тела. После похудения ей требуется время, чтобы сократиться, а иногда полностью вернуться к прежнему состоянию уже не получается. Насколько заметными окажутся изменения, зависит от многих факторов — от возраста, генетики и того, сколько килограммов удалось сбросить. Разбираемся, почему появляется дряблость кожи и какие способы действительно помогают улучшить ее состояние.