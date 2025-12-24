КБЖУ отварного картофеля: состав и пищевая ценность продукта

КБЖУ отварного картофеля удобно использовать как базу для расчета гарниров: В сыром и отварном виде цифры на 100 г могут быть близкими — иногда отварной вариант даже выходит чуть выше. Но в реальной жизни мы едим картошку в готовом виде, поэтому удобнее ориентироваться на вес порции после варки. Ниже — показатели для сырого и отварного картофеля и объяснение, как варка и добавки влияют на калорийность.
Калории, белки, жиры и углеводы в сыром картофеле
Пищевую ценность картофеля указывают для сырого продукта. В таком виде его почти не едят, но именно эти цифры часто используют как отправную точку для расчетов.
КБЖУ сырого картофеля на 100 г:
|Калории
|~75–80 ккал
|Белки
|~2 г
|Жиры
|~0,1 г
|Углеводы
|~16–18 г
Значения усредненные: сорт картофеля и содержание крахмала могут немного менять цифры, но порядок остается тем же.
КБЖУ отварного картофеля на 100 грамм продукта
После варки картофель впитывает воду и увеличивается в массе. Если сравнивать строго на 100 грамм, показатели сырого и отварного картофеля обычно близки и могут немного отличаться в обе стороны — это зависит от сорта и того, сколько воды впитал продукт.
На практике удобнее считать КБЖУ по готовому весу порции, потому что картофель едят уже после варки, а основную разницу в калорийности дают добавки.
Вареная картошка на воде
Это базовый вариант, на который чаще всего ориентируются при подсчетах: без масла, соусов и молока.
КБЖУ отварного картофеля на воде (100 г):
|Калории
|~80–90 ккал
|Белки
|~2 г
|Жиры
|~0,4 г
|Углеводы
|~18–20 г
Именно эти значения используют как основу при расчете калорийности гарниров и блюд.
Другие варианты приготовления
Если картофель готовят не только на воде, КБЖУ меняется:
- С солью — пищевая ценность почти не отличается от варианта на воде.
- С маслом — калорийность растет в первую очередь за счет жиров.
- С молоком или сливками — увеличивается содержание жиров и углеводов.
- В составе салатов и сложных блюд — КБЖУ считают по всем ингредиентам, а не только по картофелю.
В таких случаях базовая таблица служит ориентиром, а точные цифры зависят от состава порции.
Витамины и минералы в составе картофеля
Картофель — это не «пустой» продукт, но и не основной источник витаминов. Его ценность — в сочетании углеводов и минеральных веществ.
Основные нутриенты:
- Калий — участвует в работе мышц и нервной системы.
- Витамин C — часть сохраняется после варки; больше остается при приготовлении в мундире или на пару.
- Витамин B6 — важен для обменных процессов.
- Магний — участвует в работе мышц и нервной системы.
- Фосфор — нужен для костей и энергетического обмена.
При варке часть витаминов теряется, особенно если картофель очищают заранее и долго держат в воде.
С чем сочетается вареная картошка при правильном питании, а с чем нет
Картофель легко вписывается в рацион: он дает углеводы и не перегружает блюдо сам по себе. Итоговая калорийность и «тяжесть» гарнира зависят от того, с чем его едят и в каком объеме.
Хорошо сочетается:
- овощи и зелень — добавляют объем и клетчатку без лишних калорий;
- рыба — уравновешивает углеводы белком;
- яйца — делают блюдо сытнее без резкого роста калорийности;
- нежирное мясо — логичное сочетание для полноценного приема пищи;
- кисломолочные продукты — подходят для легких блюд и салатов.
Менее удачные сочетания:
- большое количество жиров (масло, жирные соусы) — быстро повышают калорийность;
- переработанное мясо — утяжеляет блюдо и добавляет скрытые жиры;
- рафинированные соусы — дают калории без ощутимой сытости.
Сам по себе отварной картофель — нейтральный гарнир. В расчетах имеет значение не он, а добавки и размер порции.