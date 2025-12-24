Ричмонд
КБЖУ отварного картофеля: состав и пищевая ценность продукта

Если вы планируете рацион заранее, КБЖУ отварного картофеля помогает точнее оценить порцию и итоговую калорийность блюда.

Анна Васикова
Автор Спорт Mail
Отварной картофель на воде часто используют как базовый гарнир из-за его умеренной калорийности
КБЖУ отварного картофеля удобно использовать как базу для расчета гарниров: В сыром и отварном виде цифры на 100 г могут быть близкими — иногда отварной вариант даже выходит чуть выше. Но в реальной жизни мы едим картошку в готовом виде, поэтому удобнее ориентироваться на вес порции после варки. Ниже — показатели для сырого и отварного картофеля и объяснение, как варка и добавки влияют на калорийность.

Калории, белки, жиры и углеводы в сыром картофеле

Пищевую ценность картофеля указывают для сырого продукта. В таком виде его почти не едят, но именно эти цифры часто используют как отправную точку для расчетов.

КБЖУ сырого картофеля на 100 г:

Калории
~75–80 ккал
Белки
~2 г
Жиры
~0,1 г
Углеводы
~16–18 г

Значения усредненные: сорт картофеля и содержание крахмала могут немного менять цифры, но порядок остается тем же.

КБЖУ отварного картофеля на 100 грамм продукта

После варки картофель впитывает воду и увеличивается в массе. Если сравнивать строго на 100 грамм, показатели сырого и отварного картофеля обычно близки и могут немного отличаться в обе стороны — это зависит от сорта и того, сколько воды впитал продукт.

На практике удобнее считать КБЖУ по готовому весу порции, потому что картофель едят уже после варки, а основную разницу в калорийности дают добавки.

Вареная картошка на воде

Это базовый вариант, на который чаще всего ориентируются при подсчетах: без масла, соусов и молока.

КБЖУ отварного картофеля на воде (100 г):

Калории
~80–90 ккал
Белки
~2 г
Жиры
~0,4 г
Углеводы
~18–20 г

Именно эти значения используют как основу при расчете калорийности гарниров и блюд.

Другие варианты приготовления

Вареный картофель, приготовленный с маслом и специями
Добавление даже небольшого количества масла увеличивает калорийность блюдаИсточник: Unsplash.com

Если картофель готовят не только на воде, КБЖУ меняется:

  • С солью — пищевая ценность почти не отличается от варианта на воде.
  • С маслом — калорийность растет в первую очередь за счет жиров.
  • С молоком или сливками — увеличивается содержание жиров и углеводов.
  • В составе салатов и сложных блюд — КБЖУ считают по всем ингредиентам, а не только по картофелю.

В таких случаях базовая таблица служит ориентиром, а точные цифры зависят от состава порции.

Витамины и минералы в составе картофеля

Картофель — это не «пустой» продукт, но и не основной источник витаминов. Его ценность — в сочетании углеводов и минеральных веществ.

Основные нутриенты:

  • Калий — участвует в работе мышц и нервной системы.
  • Витамин C — часть сохраняется после варки; больше остается при приготовлении в мундире или на пару.
  • Витамин B6 — важен для обменных процессов.
  • Магний — участвует в работе мышц и нервной системы.
  • Фосфор — нужен для костей и энергетического обмена.

При варке часть витаминов теряется, особенно если картофель очищают заранее и долго держат в воде.

С чем сочетается вареная картошка при правильном питании, а с чем нет

Вареная картошка и салат, с которым она сочетается при правильном питании
Вареный картофель хорошо работает в составе блюд с белком и клетчаткой: такие сочетания дольше насыщают и помогают контролировать аппетитИсточник: Freepik

Картофель легко вписывается в рацион: он дает углеводы и не перегружает блюдо сам по себе. Итоговая калорийность и «тяжесть» гарнира зависят от того, с чем его едят и в каком объеме.

Хорошо сочетается:

  • овощи и зелень — добавляют объем и клетчатку без лишних калорий;
  • рыба — уравновешивает углеводы белком;
  • яйца — делают блюдо сытнее без резкого роста калорийности;
  • нежирное мясо — логичное сочетание для полноценного приема пищи;
  • кисломолочные продукты — подходят для легких блюд и салатов.

Менее удачные сочетания:

  • большое количество жиров (масло, жирные соусы) — быстро повышают калорийность;
  • переработанное мясо — утяжеляет блюдо и добавляет скрытые жиры;
  • рафинированные соусы — дают калории без ощутимой сытости.

Сам по себе отварной картофель — нейтральный гарнир. В расчетах имеет значение не он, а добавки и размер порции.