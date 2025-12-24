КБЖУ отварного картофеля: состав и пищевая ценность продукта

КБЖУ отварного картофеля удобно использовать как базу для расчета гарниров: В сыром и отварном виде цифры на 100 г могут быть близкими — иногда отварной вариант даже выходит чуть выше. Но в реальной жизни мы едим картошку в готовом виде, поэтому удобнее ориентироваться на вес порции после варки. Ниже — показатели для сырого и отварного картофеля и объяснение, как варка и добавки влияют на калорийность.