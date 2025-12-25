Ричмонд
КБЖУ капусты: состав и пищевая ценность продукта

Клетчатка и удачное сочетание КБЖУ делают капусту популярным продуктом. В салатах, гарнирах и горячих блюдах она дает объем и чувство сытости при минимуме калорий.

Анна Васикова
Автор Спорт Mail
Капуста на разделочной доске
Капуста — низкокалорийный овощ, который дает объем и клетчатку при минимуме калорийИсточник: Freepik.com

КБЖУ капусты во многом зависит от вида и способа приготовления. В свежем виде это около 25 ккал на 100 г, после варки или тушения цифры могут немного снижаться из-за воды, а в блюдах с маслом — заметно расти. Белков и жиров в капусте всегда немного, основную долю составляют углеводы и клетчатка. Ниже разберем КБЖУ капусты в сыром и готовом виде, сравним разные виды и покажем, где именно меняется калорийность.

Калории, белки, жиры и углеводы в сырой капусте

Цифры усредненные: сорт, зрелость и условия хранения могут немного менять состав, но в целом капуста остается низкокалорийным овощем с преобладанием углеводов и клетчатки.

Показатель
На 100 г сырой капусты
Калории
~25 ккал
Белки
~1,5 г
Жиры
~0,1 г
Углеводы
~5–6 г

Пищевые волокна входят в состав углеводов. В сырой капусте их около 2−2,5 г на 100 г, поэтому углеводы здесь — это в основном клетчатка, а не сахара.

КБЖУ капусты после приготовления

После термической обработки капуста меняет плотность и набирает воду. Поэтому КБЖУ на 100 грамм может отличаться от сырого продукта — не потому, что «убавились калории», а из-за изменения веса.

Вареная капуста

При варке без добавок капуста становится менее плотной и более водянистой.

В среднем на 100 г:

  • калорийность — около 20−23 ккал;
  • белки, жиры и углеводы остаются на сопоставимом уровне, но распределяются на больший вес продукта.

Тушеная капуста

Тушеная капуста
Калорийность тушеной капусты без лишнего жира остается низкойИсточник: Freepik.com

Если тушить капусту без масла, ее пищевая ценность близка к вареной.

При добавлении масла калорийность растет за счет жира. В этом случае КБЖУ считают по ингредиентам — капуста + масло, а не «на глаз».

Квашеная капуста

Квашеная капуста остается низкокалорийной, как и сырая, если не добавлять туда масло.

Ориентиры на 100 г:

  • калории — ~20−25 ккал;
  • белки и жиры — минимальны;
  • углеводы — немного ниже, чем в свежей, за счет переработки сахаров.

Разница в КБЖУ объясняется количеством воды и изменением углеводов при ферментации — калорийность при этом не растет.

КБЖУ разных видов капусты

Хотя капуста бывает разной, по пищевой ценности большинство вариантов остаются в одном диапазоне.

Белокочанная капуста

Базовый вариант, который используют для расчетов:

  • свежая — ~25 ккал на 100 г;
  • вареная — ~20−23 ккал.

Пекинская капуста

Содержит больше воды и еще меньше калорий.

В среднем:

  • ~15−16 ккал на 100 г;
  • минимум жиров.

Цветная капуста

Цветная капуста
Цветная капуста близка по калорийности к белокочанной, но содержит немного больше белкаИсточник: Freepik.com

Близка по калорийности, но отличается составом.

Ориентир:

  • ~25−30 ккал на 100 г;
  • немного больше белка, чем у белокочанной.

Витамины и минералы в составе капусты

Капуста не «витаминная бомба», но стабильный источник микронутриентов при низкой калорийности. За счет объема и частого присутствия в рационе она регулярно дает небольшие, но повторяющиеся дозы витаминов и минералов.

В составе капусты:

  • витамин C — участвует в антиоксидантной защите и обменных процессах;
  • витамин K — нужен для нормальной свертываемости крови и работы костной ткани;
  • фолаты — участвуют в обновлении клеток и процессах кроветворения;
  • калий — помогает поддерживать водно-электролитный баланс;
  • пищевые волокна — влияют на объем рациона и чувство насыщения.

Количество витаминов зависит от свежести и способа приготовления: при варке часть водорастворимых витаминов снижается, при краткой обработке и квашении сохраняется больше.

С чем сочетается капуста при правильном питании, а с чем нет

Капуста с мясом при правильном питании
Сочетание капусты и мяса позволяет сбалансировать КБЖУ блюда: капуста добавляет объем и углеводы, мясо — белок и жирыИсточник: Freepik

Капуста легко вписывается в рацион: при низкой калорийности она дает большой объем блюда. Итоговое КБЖУ приема пищи определяется не самой капустой, а составом добавок и их количеством.

Хорошо сочетается:

  • мясо, птица, рыба — добавляют белок и жиры, формируя сбалансированный состав приема пищи;
  • яйца — увеличивают долю белка и жиров, повышая сытость;
  • другие овощи — увеличивают объем и долю клетчатки без существенного роста калорийности;
  • крупы в умеренной порции — дополняют блюдо углеводами и делают его энергетически более равномерным.

С чем стоит учитывать особенности порции:

  • растительные масла и соусы — повышают калорийность за счет высокой энергетической плотности;
  • сложные заправки и комбинированные соусы — быстро меняют соотношение макронутриентов.

В таких сочетаниях жиры не являются проблемой сами по себе — меняется энергетическая плотность блюда, поэтому важен контроль количества и баланса.