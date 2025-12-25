КБЖУ капусты: состав и пищевая ценность продукта

КБЖУ капусты во многом зависит от вида и способа приготовления. В свежем виде это около 25 ккал на 100 г, после варки или тушения цифры могут немного снижаться из-за воды, а в блюдах с маслом — заметно расти. Белков и жиров в капусте всегда немного, основную долю составляют углеводы и клетчатка. Ниже разберем КБЖУ капусты в сыром и готовом виде, сравним разные виды и покажем, где именно меняется калорийность.