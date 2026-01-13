Тодоренко, Седокова, Бузова: звезды, которые пришли в спорт из-за комплексов

Знаменитости на экране кажутся нам недосягаемыми, будто рождаются с уверенностью в каждом жесте и спокойствием в каждом взгляде. Но многие из тех, кого мы сегодня воспринимаем иконами стиля, пришли в спорт не ради лайков или обложек журналов. Они шли в зал, на коврик, на пробежку, чтобы справиться с комплексами, потерями и нелюбовью к собственному отражению, как и многие из нас. В этой статье — шесть историй о том, как спорт стал для звезд не способом выглядеть лучше или «подкачаться», а инструментом, чтобы вернуть радость жизни и уверенность в себе.