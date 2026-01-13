Тодоренко, Седокова, Бузова: звезды, которые пришли в спорт из-за комплексов

Знаменитости на экране кажутся нам недосягаемыми, будто рождаются с уверенностью в каждом жесте и спокойствием в каждом взгляде. Но многие из тех, кого мы сегодня воспринимаем иконами стиля, пришли в спорт не ради лайков или обложек журналов. Они шли в зал, на коврик, на пробежку, чтобы справиться с комплексами, потерями и нелюбовью к собственному отражению, как и многие из нас. В этой статье — шесть историй о том, как спорт стал для звезд не способом выглядеть лучше или «подкачаться», а инструментом, чтобы вернуть радость жизни и уверенность в себе.
Регина Тодоренко — из-за сколиоза не верила в себя
С подросткового возраста Регина Тодоренко боролась со сколиозом, который, казалось, ставил крест на ее уверенности. Дело было не только в искривленном позвоночнике, но и в заниженной самооценке: «Я стеснялась переодеваться перед подругами, старалась не носить платья с открытой спиной», — признавалась она в одном из интервью.
В какой-то момент это переросло в тревожность и депрессивные состояния. Но вместо того чтобы замкнуться, Регина выбрала движение. Она начала с лечебной физкультуры, потом добавила пилатес, позже — силовые тренировки. Спорт стал для нее не просто способом укрепить спину, а инструментом перезагрузки личности. Она доказала и себе, и всему миру, что можно скорректировать особенности позвоночника с помощью физических упражнений, не прибегая к операции. Сегодня она не только ведет активный образ жизни, но и открыто рассказывает о своем пути, напоминая: тело — не враг, а союзник.
Ирина Горбачева — стеснялась высокого роста
В детстве Ирина Горбачева росла «самой высокой» в классе — и это вызывало у нее постоянный дискомфорт. «Я сутулилась, ходила, глядя в пол, пыталась казаться меньше», — делилась она. В подростковом возрасте это превратилось в настоящий комплекс.
Переломный момент наступил, когда Ирина попала в театральное училище. Там ей сказали прямо: «Ты должна гордиться своим ростом — он делает тебя особенной, выразительной». Тогда Ирина впервые всерьез занялась танцами. Позже к этому добавились йога и духовные практики, которые помогли ей не просто принять тело, но и почувствовать в нем энергию, грацию, достоинство. Сегодня она — уверенная в себе, привлекательная женщина, со своей изюминкой, которая говорит: «Мои рост — моя гордость, а не недостаток».
Ольга Бузова — спорт как спасение после развода
После расставания с мужем, футболистом Дмитрием Тарасовым, Ольга Бузова оказалась в эмоциональной пропасти. В интервью она не раз признавалась: «Мне казалось, что меня больше не любят, что я ничего не стою». В этот период она потеряла аппетит, сон, интерес к жизни. И тогда фитнес стал ее спасением. Не для фото, не для подписчиков, не для новых лайков, а чтобы просто выжить.
Она пробовала все: лыжи, плавание, теннис, HIIT-тренировки, бокс. Постепенно через движение она вернула контроль над собой. «Когда я потею в зале, я не думаю о прошлом. Я просто живу в моменте, здесь и сейчас», — говорит Ольга. Сегодня она не только в отличной форме, но и снова верит в себя и в любовь.
Анна Седокова — борьба с депрессией через движение
2022 год стал для Анны Седоковой чередой потерь: ушла из жизни бабушка, затем любимая собака, разгорелся публичный конфликт с бывшим мужем. В одном из подкастов певица честно призналась: «Я не вставала с кровати неделями. Мир стал серым». Поддержка близких стала первым шагом к выходу из тьмы, но настоящим прорывом стал спорт.
Анна занимается кикбоксингом, регулярно посещает фитнес-зал, бегает несколько раз в неделю, и много времени проводит на танцевальных репетициях. Движение дало ей не только физическую выносливость, но и психологическую устойчивость. «Когда тело работает, мозг перестает крутить одни и те же страшные мысли», — говорит она. Сегодня Анна снова улыбается и не стесняется рассказывать, как прошла через эту боль.
Зак Эфрон — комплексовал из-за «большой головы»
Да, это звучит необычно, но в юности Зак Эфрон искренне страдал от ощущения, что его голова выглядит непропорционально туловищу — «слишком большой». Это вызывало у него глубокий дискомфорт, особенно на съемках, где приходилось много сниматься крупным планом.
Как позже рассказывал сам актер, именно это заставило его всерьез заняться спортом. Он целенаправленно качал плечи, спину и руки, чтобы создать визуальный баланс. Со временем это переросло в настоящую страсть. Но главное — он перестал стыдиться своего отражения. Сегодня Зак — символ почти идеальной мужской физической формы, но его спортивный путь начался с уязвимости, а не с тщеславия.
Роберт Паттинсон — преодолел стыд за свое тело
Несмотря на миллионы фанаток после роли в саге «Сумерки», Роберт Паттинсон долгое время не любил свое тело, испытывал к нему отвращение и не мог объективно оценивать свою внешность. Паттинсон был уверен, что слишком худой, а его бедра, наоборот, слишком широкие. Из-за этого он даже стеснялся переодеваться при посторонних и лишний раз старался не снимать рубашку.
Все изменилось, когда он получил роль Бэтмена. Для подготовки он нашел личного тренера и начал интенсивно работать над мышечной массой. Но, как позже признался сам актер, главное — не рельефные бицепсы, а внутреннее ощущение силы. «Я перестал стесняться. Это был мой личный триумф», — сказал он.
Даже звезды не идеальны. У них тоже бывают комплексы и моменты, когда они не узнают себя в зеркале. Но вместо того чтобы зацикливаться на этом, они находят способ вернуть себе опору — через движение и заботу. Их истории напоминают: уверенность в себе начинается с одного простого решения — перестать ругать себя и просто заняться спортом не ради идеального пресса, а чтобы справиться с болью, стеснением и даже внутренним хаосом.