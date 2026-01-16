Секрет тонких рук Беллы Хадид: как добиться рельефа без «качалки»

Тонкие, рельефные руки Беллы выглядят так, будто они «просто такие от природы». Но за этим эффектом стоит не генетика, а понятная система: движения с собственным весом, функциональные форматы тренировок и регулярность без перегруза. Белла почти не работает с тяжелыми весами и не стремится к росту мышц — ее цель в другом: сохранить легкость и при этом добавить телу рельеф. Именно поэтому ее форма выглядит не спортивной, а модельной — и именно такой подход проще всего адаптировать в обычной жизни.