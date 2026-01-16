Ричмонд
Секрет тонких рук Беллы Хадид: как добиться рельефа без «качалки»

Руки Беллы Хадид давно стали ее визитной карточкой — тонкие, подтянутые, с рельефом и без намека на перекачанность. Этот эффект — результат простых тренировок, которые можно повторить.

Екатерина Зуева
Автор Спорт Mail
Белла Хадид, тонких рук которой можно добиться без качалки
Тонкие руки Беллы Хадид выглядят эффектно, но добиться такого результата можно домашними занятиямиИсточник: Legion-Media

Тонкие, рельефные руки Беллы выглядят так, будто они «просто такие от природы». Но за этим эффектом стоит не генетика, а понятная система: движения с собственным весом, функциональные форматы тренировок и регулярность без перегруза. Белла почти не работает с тяжелыми весами и не стремится к росту мышц — ее цель в другом: сохранить легкость и при этом добавить телу рельеф. Именно поэтому ее форма выглядит не спортивной, а модельной — и именно такой подход проще всего адаптировать в обычной жизни.

Функциональные тренировки вместо «качалки»

Белла Хадид
Рельеф Беллы строится на планках, упорах и работе с собственным весом.Источник: Соцсети

В основе формы Беллы — не гантели и тренажеры, а пилатес и упражнения с собственным весом. Такие тренировки нагружают руки через стабилизацию и удержание позы: мышцы работают долго и лучше включаются. За счет этого линии остаются вытянутыми, а рельеф появляется без лишнего объема.

Ключевые движения здесь — планки, отжимания, упоры, изометрические удержания, работа в медленном темпе. В этих форматах руки почти всегда включены: они держат корпус, стабилизируют положение, помогают сохранять равновесие. Это создает тонус по всей длине — от плеча до запястья — и формирует тот самый «чистый» силуэт.

Такой формат легко повторить дома:

  • Планка на прямых руках — 30−60 секунд. Включает плечи, трицепсы и мышцы-стабилизаторы. Именно она дает нагрузку верхней части рук.
  • Медленные отжимания с колен — 8−12 раз. Работают на заднюю поверхность рук и плечи. Медленный темп важнее количества — мышцы качественней прорабатываются.
  • Упор у стены или стула — 20−40 секунд. Легкая версия планки для начинающих. Позволяет включить руки без перегруза мышц.
  • Статическое удержание рук — 30−40 секунд. Руки вытянуты вперед или в стороны, плечи опущены. Простое упражнение, которое быстро дает ощущение тонуса.
  • Круги руками в медленном темпе — 20−30 раз. Мягко нагружают плечи и верх рук, улучшают кровообращение.

Эти движения можно собрать в короткий комплекс на 7−10 минут и делать через день.

Бокс для рельефа, а не объема

Белла Хадид
Бокс дает рукам Беллы рельеф и легкость за счет кардио.Источник: Соцсети

Еще один ключевой элемент тренировок Беллы — бокс. Во время ударов постоянно работают плечи, трицепсы, спина и корпус, а руки находятся в движении почти без пауз.

Бокс дает то, чего не хватает статике: кардиоэффект. Пульс растет, жир уходит, а мышцы становятся более очерченными. Именно поэтому руки после таких тренировок выглядят не массивными, а легкими. Белла часто показывает видео из зала, где видно: это не силовая работа, а быстрые серии ударов, связки, работа на мешке и в движении.

Повторить этот эффект можно и без боксерского клуба. Подойдут:

  • теневой бокс по 2−3 минуты подряд;
  • быстрые серии ударов в воздухе;
  • интервалы «удары + шаги» по комнате.

5−10 минут такого формата в конце тренировки или как отдельная сессия уже дают нужный эффект — руки начинают «сохнуть», а линия плеч становится четче.

Регулярность вместо марафонов

Белла Хадид
Форма Беллы — результат коротких, но регулярных тренировок.Источник: Соцсети

Белла не делает ставку на редкие «убойные» тренировки. Ее форма держится за счет коротких, но частых сессий. Даже во время перелетов и плотных съемочных графиков она старается двигаться: несколько минут планок, растяжка, удары в воздухе, работа с корпусом прямо в номере отеля.

Такой подход снимает главную ловушку фитнеса — ожидание идеальных условий. Не нужен час в зале и полный комплект оборудования. Достаточно 10−15 минут, но регулярно: через день или почти каждый день. Именно эта стабильность постепенно делает руки рельефными и тонкими.