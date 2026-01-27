Ушли к молодым: 4 спортсмена, которые заплатили за это карьерой

К 2009 году Тайгер Вудс был женат на модели Элин Нордегрен уже пять лет. У пары подрастали двое маленьких детей, а сам Вудс считался образцовым семьянином. Все изменилось после странного ДТП у его дома во Флориде: ночью Тайгер врезался в гидрант, а Элин выбежала на улицу с клюшкой для гольфа. История быстро попала в прессу — все это казалось очень странным, но вслед за ней начали всплывать признания женщин, с которыми у спортсмена были романы. В итоге счет пошел на десятки: таблоиды писали о более чем 15 любовницах, многие из них были значительно моложе его жены.