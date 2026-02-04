Ричмонд
КБЖУ твердого сыра: состав и пищевая ценность

Даже небольшой ломтик заметно меняет калорийность блюда, поэтому кбжу твердого сыра стоит учитывать при расчете рациона.

Анна Васикова
Автор Спорт Mail
Твердый сыр на разделочной доске
Твердый сыр отличается высокой плотностью нутриентов по сравнению с мягкими сортамиИсточник: Unsplash.com

КБЖУ твердого сыра на 100 грамм в среднем составляет 330−420 ккал, 23−36 г белка, 26−34 г жира и до 3 г углеводов — ниже приведены таблицы по жирности и популярным сортам, а также пояснения по составу и сочетаниям.

Калории, белки, жиры и углеводы в твердом сыре

Твердый сыр относится к концентрированным продуктам: по питательной ценности он значительно плотнее молока и мягких сыров.

Усредненное КБЖУ твердого сыра на 100 грамм:

Калорийность
330–420 ккал
Белки
23–36 г
Жиры
26–34 г
Углеводы
0–3 г

Углеводов в твердом сыре практически нет, а основная калорийность формируется за счет жиров. Белки твердого сыра хорошо насыщают, поэтому даже небольшая порция дает чувство сытости.

Калорийность твердого сыра в зависимости от жирности

Жирность считают без учета воды, поэтому одинаковые на вид куски сыра иногда дают разное количество калорий.

Жирность
Калорийность на 100 г
30–35%
280–320 ккал
40–45%
330–360 ккал
50%
380–420 ккал

Разница между сыром 45% и 50% может составлять до 60−80 ккал на 100 грамм, что важно учитывать при регулярном употреблении.

КБЖУ популярных видов твердого сыра на 100 граммов продукта

Значения усредненные и могут отличаться у разных производителей.

Российский сыр

Российский сыр
Российский сыр удобно использовать в горячих бутербродах, сэндвичах и омлетах благодаря мягкому плавлениюИсточник: Freepik

КБЖУ российского сыра: около 360−370 ккал, 23−24 г белка, 29−30 г жира, до 2 г углеводов. Хорошо плавится и часто используется в горячих бутербродах и омлетах.

Голландский сыр

КБЖУ голландского сыра: 350−360 ккал, 25−26 г белка, 26−28 г жира, до 2 г углеводов. Удобен для нарезки и блюд с термической обработкой.

Пармезан

КБЖУ сыра пармезан: 430−440 ккал, 35−36 г белка, 29−30 г жира, 3−4 г углеводов. Очень концентрированный сыр, обычно используют небольшими порциями как закуску или для сервировки пасты.

Маасдам

КБЖУ сыра маасдам: 350−360 ккал, 24−25 г белка, 26−27 г жира, 2−3 г углеводов. Отличается сладковатым вкусом, часто добавляют в горячие блюда и сэндвичи.

Ламбер

КБЖУ сыра ламбер: 360−380 ккал, 24−25 г белка, 29−31 г жира, до 2 г углеводов. Плотный сыр для нарезок и горячих блюд.

Витамины и минералы в составе твердого сыра

Твердый сыр ценится не только за калорийность, но и за высокую плотность микронутриентов. Количество витаминов и минералов зависит от сорта и жирности, поэтому ниже приведены усредненные значения на 100 грамм продукта.

Минералы:

  • кальций — 700−1000 мг (около 70−100% суточной нормы);
  • фосфор — 450−600 мг (45−60% суточной нормы);
  • натрий — 600−1200 мг (30−60% суточной нормы);
  • цинк — 3−4 мг (25−35% суточной нормы).

Витамины:

  • витамин B12 — 1,5−3 мкг (60−120% суточной нормы);
  • витамин A — 250−350 мкг (25−40% суточной нормы);
  • витамин B2 — 0,3−0,5 мг (20−30% суточной нормы);
  • витамин D — до 1 мкг (до 10% суточной нормы).

Фактические значения зависят от сорта и производителя.

С чем сочетается твердый сыр при правильном питании, а с чем нет

Продукты, с которыми сочетается сыр при правильном питании
Сочетание сыра с яйцами делает завтрак более сытным за счет белка и жировИсточник: Freepik

Твердый сыр содержит много жира и соли, поэтому лучше всего работает в блюдах, где есть объем, клетчатка или белок. Это помогает сбалансировать калорийность и не перегружать рацион.

Хорошие сочетания:

  • Овощи и зелень — добавляют объем, клетчатку и воду, снижая общую калорийность блюда и облегчая пищеварение.
  • Цельнозерновой хлеб — дает сложные углеводы и помогает дольше сохранять чувство сытости.
  • Яйца — усиливают белковую часть блюда без лишних углеводов.
  • Паста и крупы в умеренных порциях — обеспечивают энергию, а сыр дополняет вкус и повышает питательность.

Менее удачные сочетания:

  • Колбасы и переработанное мясо — резко увеличивают количество соли и насыщенных жиров, делая блюдо тяжелым.
  • Жирные соусы — добавляют калории без ощутимого роста сытости.
  • Большие порции вместе с простыми углеводами — например, белым хлебом или выпечкой, что приводит к перееданию.

При разумном размере порции твердый сыр хорошо вписывается в сбалансированный рацион и помогает сделать блюда вкуснее без избыточной калорийности.