КБЖУ творожного сыра: состав и пищевая ценность

КБЖУ творожного сыра на 100 грамм зависит от жирности и состава. В среднем это 140−280 ккал, 5−10 г белка, 10−25 г жира и 2−5 г углеводов. По калорийности он легче твердых сыров, но плотнее обычного творога. Ниже приведены таблицы по видам и жирности, а также пояснения, как учитывать творожный сыр в рационе.