КБЖУ творожного сыра: состав и пищевая ценность

КБЖУ творожного сыра на 100 грамм зависит от жирности и состава. В среднем это 140−280 ккал, 5−10 г белка, 10−25 г жира и 2−5 г углеводов. По калорийности он легче твердых сыров, но плотнее обычного творога. Ниже приведены таблицы по видам и жирности, а также пояснения, как учитывать творожный сыр в рационе.
Калории, белки, жиры и углеводы в творожном сыре
Творожный сыр получают из молочной основы с добавлением сливок и стабилизаторов. Из-за высокой доли влаги он дает меньше калорий на 100 грамм, но легко съедается в больших количествах.
Усредненное КБЖУ творожного сыра на 100 грамм:
|Калорийность
|140–280 ккал
|Белки
|5–10 г
|Жиры
|10–25 г
|Углеводы
|2–5 г
Белка в творожном сыре меньше, чем в твердом, а основную калорийность формируют жиры. Поэтому его удобнее использовать как вкусовую добавку, а не как основной источник белка. Углеводы представлены в основном лактозой, поэтому продукт не подходит людям с ее непереносимостью и не считается полностью безуглеводным.
Калорийность творожного сыра в зависимости от жирности
Именно жирность сильнее всего влияет на энергетическую ценность продукта. Белки и углеводы при этом меняются незначительно.
|Вид
|Калорийность на 100 г
|Легкий (5–10%)
|140–170 ккал
|Классический (15–20%)
|200–240 ккал
|Сливочный (20–30%)
|250–280 ккал
Разница между легким и сливочным вариантом может составлять более 100 ккал на 100 грамм, что особенно важно при регулярном употреблении.
КБЖУ творожного сыра по видам
Показатели приведены как ориентиры. Точный состав зависит от рецептуры и производителя.
Классический творожный сыр
Обычно содержит 15−20% жира. КБЖУ классического варианта — около 200−240 ккал, 6−8 г белка, 18−20 г жира и 3−4 г углеводов на 100 грамм. Универсальный вариант для бутербродов и соусов.
Сливочный творожный сыр
Более высокая жирность отражается на составе. КБЖУ сливочного варианта — примерно 250−280 ккал, 5−7 г белка, 22−25 г жира и 2−4 г углеводов на 100 грамм. Требует аккуратного контроля порции.
Легкий творожный сыр
Сниженная жирность и калорийность. КБЖУ легкого варианта — около 140−170 ккал, 7−10 г белка, 8−12 г жира и 3−5 г углеводов на 100 грамм. Подходит для уменьшения энергетической плотности рациона.
Витамины и минералы в составе творожного сыра
По содержанию микронутриентов творожный сыр уступает твердым сырам, но все же вносит вклад в рацион. Ниже указаны усредненные значения на 100 грамм продукта и их доля от суточной нормы.
Минералы:
- кальций — 80−150 мг (8−15% суточной нормы);
- фосфор — 90−140 мг (10−15% суточной нормы);
- натрий — 400−700 мг (20−35% суточной нормы).
Витамины:
- витамин B12 — 0,4−1 мкг (15−40% суточной нормы);
- витамин A — 60−120 мкг (7−15% суточной нормы);
- витамин B2 — 0,15−0,25 мг (10−15% суточной нормы).
Фактические значения зависят от жирности и состава продукта.
Сколько творожного сыра можно при правильном питании
Из-за мягкой текстуры творожный сыр легко переесть, особенно если использовать его как намазку. Поэтому удобнее заранее ориентироваться не на объем, а на вес или количество ложек.
Ориентир порции — 20−30 г, это примерно одна-две столовые ложки. В зависимости от жирности такая порция дает 30−80 ккал.
Такую порцию обычно используют один раз в день — например, в составе завтрака или перекуса. При разнообразном рационе творожный сыр можно включать несколько раз в неделю, чередуя с другими источниками белка и жиров.
С чем сочетается творожный сыр при правильном питании, а с чем нет
Творожный сыр удобнее сочетать со свежими и хрустящими продуктами — овощами, хлебцами или цельнозерновым хлебом. В таких блюдах намазки требуется меньше, а порцию проще контролировать.
Хорошие сочетания:
- Овощи и зелень — добавляют объем и клетчатку, не увеличивая калорийность.
- Цельнозерновой хлеб и хлебцы — дают сложные углеводы и делают блюдо более сытным.
- Рыба и морепродукты — усиливают белковую часть блюда.
- Яйца — повышают питательность завтрака без резкого роста калорийности.
Менее удачные сочетания:
- Сладкая выпечка — быстро увеличивает калорийность блюда.
- Жирные соусы и майонезные заправки — добавляют калории без заметного роста сытости.
Большие порции вместе с простыми углеводами — затрудняют контроль рациона.