Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

КБЖУ творожного сыра: состав и пищевая ценность

Добавка к завтракам и перекусам может заметно влиять на калорийность блюд, поэтому при подсчете рациона важно учитывать КБЖУ творожного сыра, а не оценивать порцию на глаз.

Анна Васикова
Автор Спорт Mail
Хлеб с творожным сыром
Творожный сыр — молочный продукт с творожной основой и добавлением сливокИсточник: Freepik.com

КБЖУ творожного сыра на 100 грамм зависит от жирности и состава. В среднем это 140−280 ккал, 5−10 г белка, 10−25 г жира и 2−5 г углеводов. По калорийности он легче твердых сыров, но плотнее обычного творога. Ниже приведены таблицы по видам и жирности, а также пояснения, как учитывать творожный сыр в рационе.

Калории, белки, жиры и углеводы в творожном сыре

Творожный сыр получают из молочной основы с добавлением сливок и стабилизаторов. Из-за высокой доли влаги он дает меньше калорий на 100 грамм, но легко съедается в больших количествах.

Усредненное КБЖУ творожного сыра на 100 грамм:

Калорийность
140–280 ккал
Белки
5–10 г
Жиры
10–25 г
Углеводы
2–5 г

Белка в творожном сыре меньше, чем в твердом, а основную калорийность формируют жиры. Поэтому его удобнее использовать как вкусовую добавку, а не как основной источник белка. Углеводы представлены в основном лактозой, поэтому продукт не подходит людям с ее непереносимостью и не считается полностью безуглеводным.

Калорийность творожного сыра в зависимости от жирности

Именно жирность сильнее всего влияет на энергетическую ценность продукта. Белки и углеводы при этом меняются незначительно.

Вид
Калорийность на 100 г
Легкий (5–10%)
140–170 ккал
Классический (15–20%)
200–240 ккал
Сливочный (20–30%)
250–280 ккал

Разница между легким и сливочным вариантом может составлять более 100 ккал на 100 грамм, что особенно важно при регулярном употреблении.

КБЖУ творожного сыра по видам

Показатели приведены как ориентиры. Точный состав зависит от рецептуры и производителя.

Классический творожный сыр

Бутерброды с классическим творожным сыром
По сравнению с твердыми сырами творожный сыр обычно содержит меньше жира и солиИсточник: Freepik

Обычно содержит 15−20% жира. КБЖУ классического варианта — около 200−240 ккал, 6−8 г белка, 18−20 г жира и 3−4 г углеводов на 100 грамм. Универсальный вариант для бутербродов и соусов.

Сливочный творожный сыр

Более высокая жирность отражается на составе. КБЖУ сливочного варианта — примерно 250−280 ккал, 5−7 г белка, 22−25 г жира и 2−4 г углеводов на 100 грамм. Требует аккуратного контроля порции.

Легкий творожный сыр

Сниженная жирность и калорийность. КБЖУ легкого варианта — около 140−170 ккал, 7−10 г белка, 8−12 г жира и 3−5 г углеводов на 100 грамм. Подходит для уменьшения энергетической плотности рациона.

Витамины и минералы в составе творожного сыра

По содержанию микронутриентов творожный сыр уступает твердым сырам, но все же вносит вклад в рацион. Ниже указаны усредненные значения на 100 грамм продукта и их доля от суточной нормы.

Минералы:

  • кальций — 80−150 мг (8−15% суточной нормы);
  • фосфор — 90−140 мг (10−15% суточной нормы);
  • натрий — 400−700 мг (20−35% суточной нормы).

Витамины:

  • витамин B12 — 0,4−1 мкг (15−40% суточной нормы);
  • витамин A — 60−120 мкг (7−15% суточной нормы);
  • витамин B2 — 0,15−0,25 мг (10−15% суточной нормы).

Фактические значения зависят от жирности и состава продукта.

Сколько творожного сыра можно при правильном питании

Из-за мягкой текстуры творожный сыр легко переесть, особенно если использовать его как намазку. Поэтому удобнее заранее ориентироваться не на объем, а на вес или количество ложек.

Ориентир порции — 20−30 г, это примерно одна-две столовые ложки. В зависимости от жирности такая порция дает 30−80 ккал.

Такую порцию обычно используют один раз в день — например, в составе завтрака или перекуса. При разнообразном рационе творожный сыр можно включать несколько раз в неделю, чередуя с другими источниками белка и жиров.

С чем сочетается творожный сыр при правильном питании, а с чем нет

Бутерброд с творожным сыром и сочетающейся с ним рыбой
Рыба и творожный сыр содержат белок, поэтому такое сочетание делает блюдо более сытнымИсточник: Unsplash.com

Творожный сыр удобнее сочетать со свежими и хрустящими продуктами — овощами, хлебцами или цельнозерновым хлебом. В таких блюдах намазки требуется меньше, а порцию проще контролировать.

Хорошие сочетания:

  • Овощи и зелень — добавляют объем и клетчатку, не увеличивая калорийность.
  • Цельнозерновой хлеб и хлебцы — дают сложные углеводы и делают блюдо более сытным.
  • Рыба и морепродукты — усиливают белковую часть блюда.
  • Яйца — повышают питательность завтрака без резкого роста калорийности.

Менее удачные сочетания:

  • Сладкая выпечка — быстро увеличивает калорийность блюда.
  • Жирные соусы и майонезные заправки — добавляют калории без заметного роста сытости.

Большие порции вместе с простыми углеводами — затрудняют контроль рациона.