День в истории спорта: 11 марта 1931 года утвержден физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне СССР» (ГТО)

Новый документ закреплял единые нормативы физических упражнений и фактически становился программной основой системы физического воспитания для всей страны. Комплекс задумывался как массовое движение, ориентированное не только на школьников, но и на студентов, молодых рабочих, инженеров и служащих, превращаясь в важный элемент государственной политики укрепления здоровья населения.
В первоначальном варианте ГТО включал одну ступень с тремя возрастными группами, для получения значка требовалось сдать зачеты по 21 виду упражнений. В программу входили бег, прыжки, гимнастика, метания, плавание, лыжные гонки либо марш-бросок или велогонка для бесснежных районов, а также стрельба для юношей. Уже в 1932 году была введена вторая ступень с более высокими нормативами и расширенным набором испытаний, что усилило роль комплекса в подготовке физически выносливых граждан.
К середине 1930-х ГТО превратился в действительно всенародное движение: сдачей норм занимались в школах, колхозах, на фабриках и железных дорогах, а значок ГТО становился престижным знаком отличия. Комплекс использовали и как механизм отбора талантливых спортсменов, среди которых были будущие звезды советской легкой атлетики и плавания. В предвоенные годы в систему добавили военно-прикладные упражнения — переползание, переноску ящиков, другие элементы, приближенные к армейской подготовке, что делало лозунг «готов к труду и обороне» не только спортивным, но и стратегическим.