9 упражнений от отеков на все тело: простой домашний комплекс

Иногда да: компрессия и движение часто работают в связке. В рекомендациях NHS по лимфоотеку упражнения прямо рассматриваются как часть контроля отека вместе с компрессией и уходом за кожей. Но конкретный режим ношения трикотажа лучше согласовывать со специалистом.