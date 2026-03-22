Чемпионки, которые доказали: после 40 все только начинается

В мире, где профессиональный спорт считается уделом молодых, есть женщины, которые ломают эти стереотипы. Их карьеры длятся десятилетиями, а возраст становится преимуществом. Три истории чемпионок, которые доказали: цифры в паспорте не помеха для новых побед и рекордов.
Линдси Вонн: возвращение после шести лет простоя в 41 год
Американская горнолыжница Линдси Вонн — одна из самых титулованных спортсменок в истории своего вида спорта. Она выиграла Олимпиаду в Ванкувере, четыре раза брала Большой хрустальный глобус Кубка мира и 83 раза побеждала на этапах. В 2019 году из-за проблем с коленом она объявила о завершении карьеры. Казалось, точка поставлена.
Но осенью 2024 года Вонн шокировала мир, заявив о возвращении. И в декабре 2025 года 41-летняя спортсменка сделала невозможное: выиграла этап Кубка мира в скоростном спуске в швейцарском Санкт-Морице. Это была ее первая победа с марта 2018 года.
Более того, Вонн установила рекорд как самая возрастная победительница этапа Кубка мира в истории соревнований. Предыдущее достижение принадлежало швейцарцу Дидье Кюшу, который выиграл в 37 лет. Вонн побила этот рекорд сразу на четыре года. Сама спортсменка признается, что секрет ее долголетия — в любви к спорту и умении слушать свое тело. Этот сезон станет для нее последним, но уходит она настоящей легендой спорта.
Ирина Эмбрих: олимпийское золото в 40 и бронза ЧМ в 45
Эстонская шпажистка Ирина Эмбрих (в девичестве Замковая) родилась в 1980 году в Таллине, когда тот еще был советским. Ее путь в спорте — история невероятного терпения. Четыре Олимпиады подряд — 2000, 2004, 2008 и 2012 годы — проходили без ее участия. Многие на ее месте давно бы сдались, но Ирина продолжала идти к своей цели.
В 36 лет она наконец попала на Игры в Рио, медали правда завоевать не удалось. Но в свои 40 лет Эмбрих все же стала олимпийской чемпионкой, когда на Олимпиаде в Токио эстонки победили в командных соревнованиях. Казалось бы, мечта сбылась, значит можно спокойно завершать спортивную карьеру.
Но в 2024 году, когда ей было 43, Ирина впервые в карьере выиграла чемпионат Европы в личном зачете. А в июле 2025-го, в 45 лет, завоевала бронзу чемпионата мира в Тбилиси — свою первую личную медаль на мировых первенствах с 2007 года. Эмбрих планирует выступать и дальше, сейчас она даже не исключает своего участия в Олимпиаде-2028 в Лос-Анджелесе.
Ульрике Мейфарт: 12 лет между двумя олимпийскими медалями
Немецкая прыгунья в высоту Ульрике Мейфарт — уникальный случай в истории спорта. В 16 лет на Олимпиаде-1972 в Мюнхене она сенсационно выиграла золото, повторив мировой рекорд (1,92 м). Ее называли вундеркиндом, пророчили великое будущее, но после триумфа наступила долгая полоса неудач. На Олимпиаде-1976 она даже не прошла квалификацию. Восемь лет о ней почти не вспоминали. Казалось, та мюнхенская победа была случайной вспышкой.
В 1982 году, когда ей было уже 26, Мейфарт вернулась. Она установила мировой рекорд — 2,02 метра, а через год взяла серебро на первом чемпионате мира. Но главное событие случилось в 1984-м на Олимпиаде в Лос-Анджелесе. В 28 лет Ульрике стала самой возрастной олимпийской чемпионкой в прыжках в высоту, спустя 12 лет после своего первого золота.
Эти три женщины выступали в разных видах спорта, в разных странах и в разное время. Но их истории — яркий пример того, что спорт — это про любовь к делу, которым ты занимаешься. И пока эта любовь есть, возраст не имеет никакого значения.