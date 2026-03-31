Массаж стоп: польза и техника — как делать дома

Более интенсивный и жесткий вид массажа — спортивный. Разогрейте стопу ребром ладони или кулаком до появления сильного тепла, но не используйте сильное давление на костных выступах и пятке. Затем разомните подошву, надавив костяшками пальцев на свод стопы. Проведите кулаком от пятки к пальцам и обратно. Поработайте с пальцами (каждый палец можно аккуратно вытягивать и сгибать) и пяткой (ее нужно промять и пошатать вправо-влево).