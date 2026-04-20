Гимнастика доктора Шишонина для шеи: как делать правильно

Напряжение в области шеи появляется по разным причинам: долго сидели, нервничали, неудобно спали. В такие моменты гимнастика доктора Шишонина может помочь.

Анна Васикова
Автор Спорт Mail
Девушка делает упражнения доктора Шишонина.
Источник: Freepik

Гимнастика доктора Шишонина для шеи — это набор медленных упражнений с фиксацией положения головы. Она может уменьшить ощущение напряжения после занятия, а при регулярной практике — постепенно улучшить подвижность, как и другие упражнения лечебной физкультуры. Ниже — разбор комплекса и как выполнять его без ошибок.

Кратко по сути:

  • упражнения выполняют медленно, без рывков;
  • каждое положение фиксируют на 10−30 секунд;
  • один повтор — это движение и фиксация;
  • каждое упражнение делают три-пять раз;
  • основа — мягкое растяжение мышц;
  • не должно быть резкой боли;
  • важна регулярность, а не длительность.

Суть и польза гимнастики доктора Шишонина для шеи

Гимнастика названа по имени врача Александра Шишонина — кандидата медицинских наук и специалиста по реабилитации. Комплекс используют как мягкий способ снизить нагрузку на шейный отдел.

Основа — медленные движения с фиксацией. Они помогают снизить избыточное напряжение мышц и улучшить контроль движения головы.

Что это дает:

  • уменьшается ощущение скованности;
  • снижается мышечное напряжение;
  • улучшается контроль движений;
  • проще удерживать нейтральное положение.

За счет этого уменьшается защитное напряжение, которое часто возникает при усталости.

Сам комплекс отдельно почти не изучался. Но похожие упражнения применяют в лечебной физкультуре и используют для снижения напряжения и восстановления подвижности — это отмечают, например, в рекомендациях NHS.

Кому это чаще подходит:

  • при сидячей работе;
  • при ощущении зажатости и усталости;
  • при сниженной подвижности.

9 упражнений для шеи от доктора Шишонина

Комплекс выполняют сидя или стоя с прямой спиной. Каждое упражнение — три-пять раз в каждую сторону.

Если при поворотах головы появляется головокружение, шум в ушах или потемнение в глазах, упражнения стоит выполнять только после консультации врача.

Ниже — классический комплекс с упрощенными вариантами там, где движение может быть сложно контролировать.

1. «Метроном»

В этом упражнении мягко растягивается боковая поверхность шеи:

  • наклонить голову к плечу;
  • плечо не поднимать;
  • зафиксировать на 10−15 секунд;
  • вернуться в центр и повторить в другую сторону.

Корпус остается неподвижным.

2. «Пружина»

Движение сочетает вытяжение и мягкое включение передней поверхности шеи:

  • вытянуть макушку вверх;
  • зафиксировать положение;
  • затем мягко подать подбородок вперед;
  • чуть приподнять его вверх, без запрокидывания головы;
  • зафиксировать и вернуться.

Если движение сложно контролировать, можно оставить только вытяжение вверх.

3. «Гусь»

Упражнение помогает проработать глубокие мышцы шеи:

  • вытянуть голову вперед;
  • по дуге направить подбородок к подмышке;
  • зафиксировать;
  • вернуться и повторить в другую сторону.

Плечи остаются на месте.

4. «Взгляд в небо»

Здесь важно сочетание поворота и небольшого подъема взгляда:

  • слегка наклонить голову вперед;
  • повернуть в сторону;
  • направить взгляд вверх по диагонали;
  • зафиксировать.

Голова не запрокидывается назад.

5. «Рамка»

Добавляется работа с плечевым поясом:

  • положить руку на противоположное плечо;
  • локоть направить вперед;
  • повернуть голову в сторону;
  • слегка создать давление рукой на плечо;
  • зафиксировать.

Давление легкое, без усилия.

6. «Факир»

В этом упражнении подключаются руки и верх спины:

Женщина делает гимнастику Шишонина.
Иногда легкое облегчение ощущается уже после первого занятия.Источник: Freepik

  • поднять руки вверх и соединить ладони;
  • локти слегка развести;
  • повернуть голову в сторону;
  • зафиксировать.

Если появляется напряжение в плечах, можно выполнять без рук.

7. «Самолет»

Упражнение включает мышцы спины и плеч:

  • развести руки в стороны;
  • свести лопатки;
  • зафиксировать положение;
  • выполнить вариант с руками по диагонали.

Движение без рывков.

8. «Цапля»

Работает передняя поверхность тела и шея:

  • слегка подать корпус вперед;
  • вытянуть подбородок вперед;
  • руки отвести назад;
  • зафиксировать.

Голову не запрокидывать.

9. «Дерево»

Упражнение дает общее вытяжение:

  • поднять руки вверх;
  • потянуться ладонями вверх;
  • слегка вытянуть голову вперед;
  • зафиксировать.

Спина остается ровной.

Растяжка в конце

После основной части можно добавить мягкую растяжку:

1. Боковая поверхность:

  • наклонить голову в сторону;
  • рукой слегка усилить наклон;
  • удерживать 5−10 секунд.

2. Задняя поверхность:

  • положить руки на затылок;
  • аккуратно наклонить голову вперед;
  • зафиксировать.

3. Диагональная растяжка:

  • наклонить голову вниз и в сторону;
  • руки на затылке;
  • зафиксировать.

Как правильно делать гимнастику доктора Шишонина: советы

Женщина делает гимнастику доктора Шишонина.
Если у вас когда-либо было головокружение при повороте головы — перед началом занятий проконсультируйтесь с врачом.Источник: Freepik

Здесь важнее аккуратность, чем усилие:

  • движения медленные и контролируемые;
  • дыхание спокойное, на фиксации — плавный выдох;
  • не тянуть через боль;
  • спина остается ровной;
  • заниматься лучше ежедневно по 10−15 минут.

Обычно фиксация на 10−30 секунд дает более заметное расслабление, но ориентироваться стоит на комфорт.

Частые ошибки:

  • запрокидывание головы назад;
  • поднятые плечи;
  • слишком сильное давление рукой;
  • задержка дыхания.

Иногда легкое облегчение ощущается уже после первого занятия. Более устойчивый эффект обычно появляется через две-четыре недели регулярных упражнений.

Вопросы и ответы

Перед началом обычно возникают похожие вопросы.

Можно ли делать каждый день?

Да. Регулярные короткие занятия работают лучше редких.

Помогает ли при остеохондрозе?

Может уменьшить напряжение и скованность. Но это не замена лечению.

Можно ли делать при боли?

Если есть ощущение напряжения или скованности — можно. Если боль острая, стреляющая или усиливается — упражнения выполнять нельзя.

Противопоказания

Нельзя выполнять, если есть:

  • острая или усиливающаяся боль;
  • онемение или слабость в руках;
  • нарушение речи или зрения;
  • сильное головокружение.

С осторожностью:

  • заболевания шейного отдела;
  • грыжи;
  • восстановление после травм.

Если вам больше 50 лет или у вас когда-либо было головокружение при повороте головы — перед началом занятий проконсультируйтесь с неврологом и сделайте УЗИ сосудов шеи.

Список источников

1. NHS. Neck pain and stiff neck.

2. Cleveland Clinic. Neck Pain: Causes and Treatment.