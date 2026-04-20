Гимнастика доктора Шишонина для шеи: как делать правильно

Гимнастика доктора Шишонина для шеи — это набор медленных упражнений с фиксацией положения головы. Она может уменьшить ощущение напряжения после занятия, а при регулярной практике — постепенно улучшить подвижность, как и другие упражнения лечебной физкультуры. Ниже — разбор комплекса и как выполнять его без ошибок.
Кратко по сути:
- упражнения выполняют медленно, без рывков;
- каждое положение фиксируют на 10−30 секунд;
- один повтор — это движение и фиксация;
- каждое упражнение делают три-пять раз;
- основа — мягкое растяжение мышц;
- не должно быть резкой боли;
- важна регулярность, а не длительность.
Суть и польза гимнастики доктора Шишонина для шеи
Гимнастика названа по имени врача Александра Шишонина — кандидата медицинских наук и специалиста по реабилитации. Комплекс используют как мягкий способ снизить нагрузку на шейный отдел.
Основа — медленные движения с фиксацией. Они помогают снизить избыточное напряжение мышц и улучшить контроль движения головы.
Что это дает:
- уменьшается ощущение скованности;
- снижается мышечное напряжение;
- улучшается контроль движений;
- проще удерживать нейтральное положение.
За счет этого уменьшается защитное напряжение, которое часто возникает при усталости.
Сам комплекс отдельно почти не изучался. Но похожие упражнения применяют в лечебной физкультуре и используют для снижения напряжения и восстановления подвижности — это отмечают, например, в рекомендациях NHS.
Кому это чаще подходит:
- при сидячей работе;
- при ощущении зажатости и усталости;
- при сниженной подвижности.
9 упражнений для шеи от доктора Шишонина
Комплекс выполняют сидя или стоя с прямой спиной. Каждое упражнение — три-пять раз в каждую сторону.
Если при поворотах головы появляется головокружение, шум в ушах или потемнение в глазах, упражнения стоит выполнять только после консультации врача.
Ниже — классический комплекс с упрощенными вариантами там, где движение может быть сложно контролировать.
1. «Метроном»
В этом упражнении мягко растягивается боковая поверхность шеи:
- наклонить голову к плечу;
- плечо не поднимать;
- зафиксировать на 10−15 секунд;
- вернуться в центр и повторить в другую сторону.
Корпус остается неподвижным.
2. «Пружина»
Движение сочетает вытяжение и мягкое включение передней поверхности шеи:
- вытянуть макушку вверх;
- зафиксировать положение;
- затем мягко подать подбородок вперед;
- чуть приподнять его вверх, без запрокидывания головы;
- зафиксировать и вернуться.
Если движение сложно контролировать, можно оставить только вытяжение вверх.
3. «Гусь»
Упражнение помогает проработать глубокие мышцы шеи:
- вытянуть голову вперед;
- по дуге направить подбородок к подмышке;
- зафиксировать;
- вернуться и повторить в другую сторону.
Плечи остаются на месте.
4. «Взгляд в небо»
Здесь важно сочетание поворота и небольшого подъема взгляда:
- слегка наклонить голову вперед;
- повернуть в сторону;
- направить взгляд вверх по диагонали;
- зафиксировать.
Голова не запрокидывается назад.
5. «Рамка»
Добавляется работа с плечевым поясом:
- положить руку на противоположное плечо;
- локоть направить вперед;
- повернуть голову в сторону;
- слегка создать давление рукой на плечо;
- зафиксировать.
Давление легкое, без усилия.
6. «Факир»
В этом упражнении подключаются руки и верх спины:
- поднять руки вверх и соединить ладони;
- локти слегка развести;
- повернуть голову в сторону;
- зафиксировать.
Если появляется напряжение в плечах, можно выполнять без рук.
7. «Самолет»
Упражнение включает мышцы спины и плеч:
- развести руки в стороны;
- свести лопатки;
- зафиксировать положение;
- выполнить вариант с руками по диагонали.
Движение без рывков.
8. «Цапля»
Работает передняя поверхность тела и шея:
- слегка подать корпус вперед;
- вытянуть подбородок вперед;
- руки отвести назад;
- зафиксировать.
Голову не запрокидывать.
9. «Дерево»
Упражнение дает общее вытяжение:
- поднять руки вверх;
- потянуться ладонями вверх;
- слегка вытянуть голову вперед;
- зафиксировать.
Спина остается ровной.
Растяжка в конце
После основной части можно добавить мягкую растяжку:
1. Боковая поверхность:
- наклонить голову в сторону;
- рукой слегка усилить наклон;
- удерживать 5−10 секунд.
2. Задняя поверхность:
- положить руки на затылок;
- аккуратно наклонить голову вперед;
- зафиксировать.
3. Диагональная растяжка:
- наклонить голову вниз и в сторону;
- руки на затылке;
- зафиксировать.
Как правильно делать гимнастику доктора Шишонина: советы
Здесь важнее аккуратность, чем усилие:
- движения медленные и контролируемые;
- дыхание спокойное, на фиксации — плавный выдох;
- не тянуть через боль;
- спина остается ровной;
- заниматься лучше ежедневно по 10−15 минут.
Обычно фиксация на 10−30 секунд дает более заметное расслабление, но ориентироваться стоит на комфорт.
Частые ошибки:
- запрокидывание головы назад;
- поднятые плечи;
- слишком сильное давление рукой;
- задержка дыхания.
Иногда легкое облегчение ощущается уже после первого занятия. Более устойчивый эффект обычно появляется через две-четыре недели регулярных упражнений.
Вопросы и ответы
Перед началом обычно возникают похожие вопросы.
Можно ли делать каждый день?
Да. Регулярные короткие занятия работают лучше редких.
Помогает ли при остеохондрозе?
Может уменьшить напряжение и скованность. Но это не замена лечению.
Можно ли делать при боли?
Если есть ощущение напряжения или скованности — можно. Если боль острая, стреляющая или усиливается — упражнения выполнять нельзя.
Противопоказания
Нельзя выполнять, если есть:
- острая или усиливающаяся боль;
- онемение или слабость в руках;
- нарушение речи или зрения;
- сильное головокружение.
С осторожностью:
- заболевания шейного отдела;
- грыжи;
- восстановление после травм.
Если вам больше 50 лет или у вас когда-либо было головокружение при повороте головы — перед началом занятий проконсультируйтесь с неврологом и сделайте УЗИ сосудов шеи.
Список источников
1. NHS. Neck pain and stiff neck.
2. Cleveland Clinic. Neck Pain: Causes and Treatment.