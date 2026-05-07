КБЖУ хлеба: состав и пищевая ценность

Внешне похожие кусочки хлеба могут заметно отличаться по составу. Поэтому КБЖУ без этикетки легко оценить неправильно.

Анна Васикова
Автор Спорт Mail
Хлеб, в котором надо подсчитать КБЖУ
Калорийность и состав хлеба определяются типом муки и добавками, которые влияют на его питательную ценность Источник: Unsplash

КБЖУ хлеба зависит от муки, добавок и способа приготовления. В среднем разные виды хлеба содержат около 200−310 ккал на 100 грамм, но могут заметно отличаться по составу и насыщению. Ниже — как в этом разобраться.

Калории, белки, жиры и углеводы в разных видах хлеба

Точные цифры лучше смотреть на упаковке: у разных производителей калорийность может отличаться на 20−30%.

Белый хлеб (100 г)

Обычно содержит меньше клетчатки, чем ржаной и цельнозерновой хлеб.

Калорийность
240–280 ккал
Белки
7–9 г
Жиры
2–4 г
Углеводы
45–55 г

Черный и ржаной хлеб (100 г)

Ржаной и черный хлеб дольше сохраняют чувство сытости благодаря обилию клетчаткиИсточник: https://ru.freepik.com

Часто содержит больше клетчатки и дольше дает ощущение сытости. Разница по калорийности с белым хлебом обычно небольшая.

Калорийность200–260 ккал
Белки5–8 г
Жиры1–3 г
Углеводы40–50 г

Цельнозерновой хлеб (100 г)

В нем сохраняется больше частей зерна, поэтому клетчатки обычно больше.

Калорийность220–280 ккал
Белки8–12 г
Жиры2–5 г
Углеводы40–50 г

Тостовый хлеб (100 г)

В составе часто больше сахара и жира, чем у обычного хлеба, поэтому калорийность иногда выше, чем ожидают.

Калорийность250–310 ккал
Белки7–10 г
Жиры3–6 г
Углеводы45–55 г

Хлеб с семечками и зернами (100 г)

Добавки в виде семечек и орехов делают хлеб более сытным, но при этом значительно повышают его жирность и общую калорийностьИсточник: Freepik

Семечки и орехи повышают жирность и калорийность.

Калорийность260–340 ккал
Белки8–12 г
Жиры8–15 г
Углеводы35–45 г

Бездрожжевой хлеб (100 г)

Отсутствие дрожжей почти не влияет на КБЖУ.

Калорийность220–280 ккал
Белки6–10 г
Жиры1–4 г
Углеводы40–50 г

Хлеб на закваске (100 г)

По калорийности чаще близок к обычному хлебу.

Калорийность220–290 ккал
Белки6–10 г
Жиры1–4 г
Углеводы40–50 г

Сколько калорий в ломтике хлеба

Женщина отрезает ломтик хлеба
Из-за разного веса ломтиков калорийность лучше оценивать в граммахИсточник: Freepik.com

Вес ломтика может отличаться почти вдвое, поэтому калорийность удобнее считать не «по кускам», а по граммам.

Примерно:

  • ломтик белого хлеба (25−30 г) — 60−80 ккал;
  • кусок ржаного хлеба (30−40 г) — 60−90 ккал;
  • тостовый хлеб — около 70−90 ккал за ломтик;
  • хлеб с маслом — уже около 120−180 ккал.

Почему черный хлеб не всегда менее калорийный

Черный хлеб часто считают более «легким», но это не всегда так.

Разница по калорийности между белым и ржаным хлебом обычно небольшая — часто около 20−40 ккал на 100 г. Важнее состав: количество клетчатки, сахара и добавок.

Некоторые сорта ржаного хлеба могут содержать сиропы, сахар или семечки, которые повышают калорийность.

Поэтому цвет хлеба не всегда говорит о его калорийности.