КБЖУ хлеба: состав и пищевая ценность

КБЖУ хлеба зависит от муки, добавок и способа приготовления. В среднем разные виды хлеба содержат около 200−310 ккал на 100 грамм, но могут заметно отличаться по составу и насыщению. Ниже — как в этом разобраться.
Калории, белки, жиры и углеводы в разных видах хлеба
Точные цифры лучше смотреть на упаковке: у разных производителей калорийность может отличаться на 20−30%.
Белый хлеб (100 г)
Обычно содержит меньше клетчатки, чем ржаной и цельнозерновой хлеб.
|Калорийность
|240–280 ккал
|Белки
|7–9 г
|Жиры
|2–4 г
|Углеводы
|45–55 г
Черный и ржаной хлеб (100 г)
Часто содержит больше клетчатки и дольше дает ощущение сытости. Разница по калорийности с белым хлебом обычно небольшая.
|Калорийность
|200–260 ккал
|Белки
|5–8 г
|Жиры
|1–3 г
|Углеводы
|40–50 г
Цельнозерновой хлеб (100 г)
В нем сохраняется больше частей зерна, поэтому клетчатки обычно больше.
|Калорийность
|220–280 ккал
|Белки
|8–12 г
|Жиры
|2–5 г
|Углеводы
|40–50 г
Тостовый хлеб (100 г)
В составе часто больше сахара и жира, чем у обычного хлеба, поэтому калорийность иногда выше, чем ожидают.
|Калорийность
|250–310 ккал
|Белки
|7–10 г
|Жиры
|3–6 г
|Углеводы
|45–55 г
Хлеб с семечками и зернами (100 г)
Семечки и орехи повышают жирность и калорийность.
|Калорийность
|260–340 ккал
|Белки
|8–12 г
|Жиры
|8–15 г
|Углеводы
|35–45 г
Бездрожжевой хлеб (100 г)
Отсутствие дрожжей почти не влияет на КБЖУ.
|Калорийность
|220–280 ккал
|Белки
|6–10 г
|Жиры
|1–4 г
|Углеводы
|40–50 г
Хлеб на закваске (100 г)
По калорийности чаще близок к обычному хлебу.
|Калорийность
|220–290 ккал
|Белки
|6–10 г
|Жиры
|1–4 г
|Углеводы
|40–50 г
Сколько калорий в ломтике хлеба
Вес ломтика может отличаться почти вдвое, поэтому калорийность удобнее считать не «по кускам», а по граммам.
Примерно:
- ломтик белого хлеба (25−30 г) — 60−80 ккал;
- кусок ржаного хлеба (30−40 г) — 60−90 ккал;
- тостовый хлеб — около 70−90 ккал за ломтик;
- хлеб с маслом — уже около 120−180 ккал.
Почему черный хлеб не всегда менее калорийный
Черный хлеб часто считают более «легким», но это не всегда так.
Разница по калорийности между белым и ржаным хлебом обычно небольшая — часто около 20−40 ккал на 100 г. Важнее состав: количество клетчатки, сахара и добавок.
Некоторые сорта ржаного хлеба могут содержать сиропы, сахар или семечки, которые повышают калорийность.
Поэтому цвет хлеба не всегда говорит о его калорийности.