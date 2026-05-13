КБЖУ пиццы: состав и пищевая ценность

КБЖУ пиццы в среднем составляет около 220−350 ккал на 100 грамм. Разница зависит от вида пиццы, толщины теста, количества сыра и мясных добавок. Ниже — как меняется состав у «Маргариты», «Пепперони» и других популярных вариантов.
Калории, белки, жиры и углеводы в пицце
Точные цифры зависят от теста и количества начинки.
Пицца «Маргарита» (100 г)
Обычно одна из самых умеренных по калорийности среди популярных видов пиццы.
|Калорийность
|220–270 ккал
|Белки
|8–11 г
|Жиры
|8–12 г
|Углеводы
|25–32 г
Пицца «Пепперони» (100 г)
Калорийность здесь чаще повышают колбаса, масло и дополнительный сыр.
|Калорийность
|270–330 ккал
|Белки
|10–13 г
|Жиры
|12–18 г
|Углеводы
|25–33 г
Пицца «Четыре сыра» (100 г)
В таких вариантах жиров обычно больше, чем в «Маргарите» или овощной пицце.
|Калорийность
|290–350 ккал
|Белки
|11–14 г
|Жиры
|15–22 г
|Углеводы
|22–30 г
Мясная пицца (100 г)
КБЖУ может заметно меняться в зависимости от количества колбасы, бекона и соусов.
|Калорийность
|280–340 ккал
|Белки
|11–15 г
|Жиры
|13–20 г
|Углеводы
|24–32 г
Сколько калорий в куске пиццы
Вес и размер куска могут сильно отличаться, поэтому калорийность удобнее считать по граммам.
Примерно:
- кусок «Маргариты» весом около 100−150 г — 180−250 ккал;
- кусок «Пепперони» весом около 100−150 г — 250−350 ккал;
- кусок сырной пиццы весом около 100−150 г — 260−380 ккал;
- кусок мясной пиццы весом около 100−150 г — 280−400 ккал.
Чем толще тесто и больше сыра, тем быстрее растет калорийность порции.
Почему пицца с овощами не всегда менее калорийная
Овощная начинка сама по себе почти не добавляет калорий, но основу пиццы все равно составляют тесто и сыр.
Поэтому пицца с томатами, грибами или перцем может быть близка по калорийности к обычной, если в ней много сыра и масла.