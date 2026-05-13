Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

КБЖУ пиццы: состав и пищевая ценность

Похожие по размеру и виду пиццы могут заметно отличаться по КБЖУ. Один кусок иногда содержит почти столько же калорий, сколько полноценный прием пищи.

Анна Васикова
Автор Спорт Mail
Пицца, в которой необходимо посчитать КБЖУ
Точные показатели КБЖУ пиццы зависят от толщины теста, вида начинки, количества сыра и мясаИсточник: Unsplash.com

КБЖУ пиццы в среднем составляет около 220−350 ккал на 100 грамм. Разница зависит от вида пиццы, толщины теста, количества сыра и мясных добавок. Ниже — как меняется состав у «Маргариты», «Пепперони» и других популярных вариантов.

Калории, белки, жиры и углеводы в пицце

Точные цифры зависят от теста и количества начинки.

Пицца «Маргарита» (100 г)

Обычно одна из самых умеренных по калорийности среди популярных видов пиццы.

Калорийность
220–270 ккал
Белки
8–11 г
Жиры
8–12 г
Углеводы
25–32 г

Пицца «Пепперони» (100 г)

Пицца Пепперони
Калорийность «Пепперони» увеличивается за счет колбасы, масла и дополнительного сыраИсточник: Freepik.com

Калорийность здесь чаще повышают колбаса, масло и дополнительный сыр.

Калорийность270–330 ккал
Белки10–13 г
Жиры12–18 г
Углеводы25–33 г

Пицца «Четыре сыра» (100 г)

В таких вариантах жиров обычно больше, чем в «Маргарите» или овощной пицце.

Калорийность290–350 ккал
Белки11–14 г
Жиры15–22 г
Углеводы22–30 г

Мясная пицца (100 г)

КБЖУ может заметно меняться в зависимости от количества колбасы, бекона и соусов.

Калорийность280–340 ккал
Белки11–15 г
Жиры13–20 г
Углеводы24–32 г

Сколько калорий в куске пиццы

Женщина ест кусок пиццы
Из-за сильных различий в весе и размере кусков калорийность пиццы точнее рассчитывать по граммам.Источник: Magnific.com/CC0

Вес и размер куска могут сильно отличаться, поэтому калорийность удобнее считать по граммам.

Примерно:

  • кусок «Маргариты» весом около 100−150 г — 180−250 ккал;
  • кусок «Пепперони» весом около 100−150 г — 250−350 ккал;
  • кусок сырной пиццы весом около 100−150 г — 260−380 ккал;
  • кусок мясной пиццы весом около 100−150 г — 280−400 ккал.

Чем толще тесто и больше сыра, тем быстрее растет калорийность порции.

Почему пицца с овощами не всегда менее калорийная

Овощная начинка сама по себе почти не добавляет калорий, но основу пиццы все равно составляют тесто и сыр.

Поэтому пицца с томатами, грибами или перцем может быть близка по калорийности к обычной, если в ней много сыра и масла.