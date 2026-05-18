КБЖУ сметаны: состав и пищевая ценность

Одна и та же порция сметаны может заметно отличаться по КБЖУ — многое зависит от жирности продукта.

Анна Васикова
Автор Спорт Mail
Сметана, в которой надо посчитать КБЖУ
Калорийность и состав порции сметаны не постоянны, так как напрямую зависят от ее жирности.Источник: Freepik.com

КБЖУ сметаны на 100 грамм обычно варьируется от 115 до 300+ ккал. Ниже — таблицы для сметаны 10%, 15%, 20%, 25% и домашней, а также разбор калорийности ложки сметаны и советы для рациона.

Калории, белки, жиры и углеводы в сметане

Калорийность сметаны меняется в зависимости от жирности: разница между 10% и домашней сметаной может быть больше чем в два раза. При этом белка и углеводов в продукте обычно немного, а основную часть калорий дают жиры.

Сметана 10% (100 г)

Это одна из самых легких версий сметаны. Ее часто используют для соусов, салатов и супов.

Калории
около 115–120 ккал
Белки
2,5–3 г
Жиры
около 10 г
Углеводы
3–4 г

Сметана 15% (100 г)

Сметана 15% считается универсальной: она достаточно густая, но не такая калорийная, как более жирные варианты.

Калорииоколо 155–165 ккал
Белки2,5–3 г
Жирыоколо 15 г
Углеводы3–4 г

Сметана 20% (100 г)

Это один из самых популярных вариантов в магазинах. Такая сметана плотнее и сливочнее по вкусу.

Калорииоколо 200–210 ккал
Белки2,5–3 г
Жирыоколо 20 г
Углеводы3–4 г

Сметана 25% (100 г)

Такую сметану чаще используют для кремов, соусов и более плотных заправок.

Калорииоколо 245–255 ккал
Белки2–3 г
Жирыоколо 25 г
Углеводы2–4 г

Домашняя сметана (100 г)

Домашняя сметана обычно заметно жирнее магазинной, поэтому и калорий в ней больше.

Калорииоколо 280–320 ккал
Белки2–3 г
Жиры28–35 г
Углеводы2–3 г

В магазинах также встречается сметанный продукт с растительными жирами — его состав и КБЖУ могут отличаться от классической сметаны. Настоящая сметана обычно содержит сливки и закваску.

Сколько калорий в ложке сметаны

Ложка сметаны
Сметану обычно удобнее считать ложками, а не порциями по 100 граммИсточник: Magnific

Сметану редко едят по 100 грамм, поэтому в быту удобнее считать калорийность ложками.

Примерно:

  • чайная ложка сметаны — 10−15 г;
  • столовая ложка — около 20−30 г.

Калорийность столовой ложки зависит от жирности:

  • 10% — примерно 25−35 ккал;
  • 15% — около 35−45 ккал;
  • 20% — примерно 45−60 ккал;
  • 25% — около 60−75 ккал.

Если сметану добавляют в салаты, соусы или горячие блюда, итоговая калорийность растет довольно быстро именно за счет размера порции.

Можно ли есть сметану при похудении

Сметана при похудении
Умеренное потребление сметаны допустимо в рамках диеты для снижения весаИсточник: Freepik.com

Сметана довольно калорийная, но небольшие порции спокойно вписываются в рацион даже при снижении веса.

Чаще всего для повседневных блюд выбирают сметану 10−15%: в ней меньше калорий, чем в более жирных вариантах.

Больше всего на калорийность влияет не сама ложка сметаны, а количество добавок за день. Например, соусы, выпечка и десерты со сметаной обычно заметно калорийнее обычной порции к супу или салату.

Какие полезные вещества есть в сметане

Сметана содержит не только жиры, но и несколько полезных веществ, которые есть в молочных продуктах:

  • кальций;
  • фосфор;
  • витамин A;
  • витамин D;
  • небольшое количество витаминов группы B.

Более жирная сметана обычно содержит больше жирорастворимых витаминов, но вместе с этим растет и калорийность продукта.