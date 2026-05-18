КБЖУ сметаны: состав и пищевая ценность

КБЖУ сметаны на 100 грамм обычно варьируется от 115 до 300+ ккал. Ниже — таблицы для сметаны 10%, 15%, 20%, 25% и домашней, а также разбор калорийности ложки сметаны и советы для рациона.
Калории, белки, жиры и углеводы в сметане
Калорийность сметаны меняется в зависимости от жирности: разница между 10% и домашней сметаной может быть больше чем в два раза. При этом белка и углеводов в продукте обычно немного, а основную часть калорий дают жиры.
Сметана 10% (100 г)
Это одна из самых легких версий сметаны. Ее часто используют для соусов, салатов и супов.
|Калории
|около 115–120 ккал
|Белки
|2,5–3 г
|Жиры
|около 10 г
|Углеводы
|3–4 г
Сметана 15% (100 г)
Сметана 15% считается универсальной: она достаточно густая, но не такая калорийная, как более жирные варианты.
|Калории
|около 155–165 ккал
|Белки
|2,5–3 г
|Жиры
|около 15 г
|Углеводы
|3–4 г
Сметана 20% (100 г)
Это один из самых популярных вариантов в магазинах. Такая сметана плотнее и сливочнее по вкусу.
|Калории
|около 200–210 ккал
|Белки
|2,5–3 г
|Жиры
|около 20 г
|Углеводы
|3–4 г
Сметана 25% (100 г)
Такую сметану чаще используют для кремов, соусов и более плотных заправок.
|Калории
|около 245–255 ккал
|Белки
|2–3 г
|Жиры
|около 25 г
|Углеводы
|2–4 г
Домашняя сметана (100 г)
Домашняя сметана обычно заметно жирнее магазинной, поэтому и калорий в ней больше.
|Калории
|около 280–320 ккал
|Белки
|2–3 г
|Жиры
|28–35 г
|Углеводы
|2–3 г
В магазинах также встречается сметанный продукт с растительными жирами — его состав и КБЖУ могут отличаться от классической сметаны. Настоящая сметана обычно содержит сливки и закваску.
Сколько калорий в ложке сметаны
Сметану редко едят по 100 грамм, поэтому в быту удобнее считать калорийность ложками.
Примерно:
- чайная ложка сметаны — 10−15 г;
- столовая ложка — около 20−30 г.
Калорийность столовой ложки зависит от жирности:
- 10% — примерно 25−35 ккал;
- 15% — около 35−45 ккал;
- 20% — примерно 45−60 ккал;
- 25% — около 60−75 ккал.
Если сметану добавляют в салаты, соусы или горячие блюда, итоговая калорийность растет довольно быстро именно за счет размера порции.
Можно ли есть сметану при похудении
Сметана довольно калорийная, но небольшие порции спокойно вписываются в рацион даже при снижении веса.
Чаще всего для повседневных блюд выбирают сметану 10−15%: в ней меньше калорий, чем в более жирных вариантах.
Больше всего на калорийность влияет не сама ложка сметаны, а количество добавок за день. Например, соусы, выпечка и десерты со сметаной обычно заметно калорийнее обычной порции к супу или салату.
Какие полезные вещества есть в сметане
Сметана содержит не только жиры, но и несколько полезных веществ, которые есть в молочных продуктах:
- кальций;
- фосфор;
- витамин A;
- витамин D;
- небольшое количество витаминов группы B.
Более жирная сметана обычно содержит больше жирорастворимых витаминов, но вместе с этим растет и калорийность продукта.