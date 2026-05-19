КБЖУ мороженого: состав и пищевая ценность

КБЖУ мороженого зависит от состава, жирности и количества добавок. В среднем в 100 граммах мороженого содержится от 70−100 ккал у фруктового льда до 250−300 ккал у пломбира и десертов с глазурью. Ниже — таблицы популярных видов мороженого и калорийность разных порций.
Калории, белки, жиры и углеводы в мороженом
Калорийность мороженого сильно меняется в зависимости от сливок, шоколада, глазури и количества сахара. Самыми калорийными обычно оказываются пломбир и десерты с шоколадными добавками.
Пломбир (100 г)
Пломбир — один из самых калорийных базовых видов мороженого из-за высокой жирности.
|Калории
|около 220–270 ккал
|Белки
|3–4 г
|Жиры
|12–16 г
|Углеводы
|20–25 г
Шоколадное мороженое (100 г)
Калорийность шоколадного мороженого сильно зависит от глазури, сиропов и других добавок.
|Калории
|около 210–280 ккал
|Белки
|3–5 г
|Жиры
|10–16 г
|Углеводы
|22–30 г
Фруктовый лед (100 г)
Основную часть калорий во фруктовом льде дают сахар и фруктовые сиропы.
|Калории
|около 70–120 ккал
|Белки
|0–1 г
|Жиры
|0–1 г
|Углеводы
|15–25 г
Протеиновое мороженое (100 г)
В таком мороженом обычно больше белка и меньше сахара, чем в классических десертах.
|Калории
|около 120–180 ккал
|Белки
|8–15 г
|Жиры
|3–8 г
|Углеводы
|8–18 г
Сорбет (100 г)
Сорбет делают на основе фруктового пюре, сока или ягод.
|Калории
|около 90–160 ккал
|Белки
|0–2 г
|Жиры
|0–3 г
|Углеводы
|18–30 г
Сколько калорий в одной порции мороженого
Мороженое редко едят по 100 грамм, поэтому удобнее ориентироваться на порции и форматы подачи.
Мороженое в рожке
Вафельный рожок добавляет дополнительные калории за счет теста и сахара.
- маленький рожок — около 150−220 ккал;
- большой рожок с добавками — 250−400+ ккал.
Мороженое в стаканчике
Калорийность зависит от жирности мороженого и размера вафельного стаканчика.
Обычный стаканчик — около 140−260 ккал.
Эскимо
Шоколадная глазурь делает эскимо калорийнее обычного мороженого без покрытия.
Одно эскимо — около 180−350 ккал.
Шарик мороженого
В кафе и кофейнях один шарик обычно весит 50−70 грамм — около 80−180 ккал в зависимости от вида.
Есть ли польза в мороженом
Мороженое остается десертом, но в молочных вариантах есть не только сахар и жир, но и:
- кальций;
- молочный белок;
- фосфор;
- витамины группы B.
Больше всего полезных веществ обычно в молочном и сливочном мороженом. Во фруктовом льде их заметно меньше, зато он часто менее калорийный.