КБЖУ мороженого: состав и пищевая ценность

Летом мороженое легко превращается в ежедневный перекус, хотя по КБЖУ один рожок иногда сопоставим с десертом в кафе.

Анна Васикова
Автор Спорт Mail
Мороженое, в котором нужно подсчитать КБЖУ
Энергетическая и пищевая ценность мороженого определяются его ингредиентамиИсточник: Freepik.com

КБЖУ мороженого зависит от состава, жирности и количества добавок. В среднем в 100 граммах мороженого содержится от 70−100 ккал у фруктового льда до 250−300 ккал у пломбира и десертов с глазурью. Ниже — таблицы популярных видов мороженого и калорийность разных порций.

Калории, белки, жиры и углеводы в мороженом

Калорийность мороженого сильно меняется в зависимости от сливок, шоколада, глазури и количества сахара. Самыми калорийными обычно оказываются пломбир и десерты с шоколадными добавками.

Пломбир (100 г)

Пломбир — один из самых калорийных базовых видов мороженого из-за высокой жирности.

Калории
около 220–270 ккал
Белки
3–4 г
Жиры
12–16 г
Углеводы
20–25 г

Шоколадное мороженое (100 г)

Шоколадное мороженое
Топпинги, глазурь и сиропы кардинально меняют КБЖУ мороженогоИсточник: Freepik

Калорийность шоколадного мороженого сильно зависит от глазури, сиропов и других добавок.

Калорииоколо 210–280 ккал
Белки3–5 г
Жиры10–16 г
Углеводы22–30 г

Фруктовый лед (100 г)

Основную часть калорий во фруктовом льде дают сахар и фруктовые сиропы.

Калорииоколо 70–120 ккал
Белки0–1 г
Жиры0–1 г
Углеводы15–25 г

Протеиновое мороженое (100 г)

В таком мороженом обычно больше белка и меньше сахара, чем в классических десертах.

Калорииоколо 120–180 ккал
Белки8–15 г
Жиры3–8 г
Углеводы8–18 г

Сорбет (100 г)

Сорбет делают на основе фруктового пюре, сока или ягод.

Калорииоколо 90–160 ккал
Белки0–2 г
Жиры0–3 г
Углеводы18–30 г

Сколько калорий в одной порции мороженого

Порция мороженого
Для оптимизации подсчета калорийность мороженого оценивают по готовым порциямИсточник: Unsplash

Мороженое редко едят по 100 грамм, поэтому удобнее ориентироваться на порции и форматы подачи.

Мороженое в рожке

Вафельный рожок добавляет дополнительные калории за счет теста и сахара.

  • маленький рожок — около 150−220 ккал;
  • большой рожок с добавками — 250−400+ ккал.

Мороженое в стаканчике

Калорийность зависит от жирности мороженого и размера вафельного стаканчика.

Обычный стаканчик — около 140−260 ккал.

Эскимо

Шоколадная глазурь делает эскимо калорийнее обычного мороженого без покрытия.

Одно эскимо — около 180−350 ккал.

Шарик мороженого

В кафе и кофейнях один шарик обычно весит 50−70 грамм — около 80−180 ккал в зависимости от вида.

Есть ли польза в мороженом

Мороженое остается десертом, но в молочных вариантах есть не только сахар и жир, но и:

  • кальций;
  • молочный белок;
  • фосфор;
  • витамины группы B.

Больше всего полезных веществ обычно в молочном и сливочном мороженом. Во фруктовом льде их заметно меньше, зато он часто менее калорийный.