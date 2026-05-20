КБЖУ шаурмы: состав и пищевая ценность

Большая шаурма с сыром и жирным соусом иногда тянет почти на половину дневной нормы калорий. А вот КБЖУ шаурмы с курицей без майонеза обычно заметно ниже.

Анна Васикова
Автор Спорт Mail
Шаурма, в которой нужно подсчитать КБЖУ
Шаурма с жирным соусом и сыром иногда тянет почти на половину суточной нормы калорийИсточник: Freepik.com

КБЖУ шаурмы обычно колеблется от 180 до 350 ккал на 100 грамм. Ниже — таблицы для разных видов шаурмы, расчет на одну штуку и способы сделать блюдо менее калорийным.

Калории, белки, жиры и углеводы в шаурме

Точные цифры зависят от рецепта и размера порции. В ларьках и доставке одна и та же «классическая шаурма» может весить и 250, и 500 грамм.

Шаурма с курицей (100 г)

Самый популярный вариант. Обычно для нее используют куриное бедро или филе, овощи, соус и лаваш.

Калорийность
180–250 ккал
Белки
10–16 г
Жиры
7–14 г
Углеводы
18–25 г

Шаурма со свининой (100 г)

Свинина обычно жирнее курицы, поэтому и КБЖУ шаурмы выше.

Калорийность250–350 ккал
Белки10–15 г
Жиры15–22 г
Углеводы18–25 г

Сырная шаурма (100 г)

Шаурма с сыром
Сыр и жирные соусы заметно повышают калорийность шаурмы даже при небольшом размере порцииИсточник: Unsplash / CC0

Порция сыра может добавить еще 100−200 ккал.

Калорийность260–340 ккал
Белки11–16 г
Жиры14–22 г
Углеводы18–26 г

Домашняя (100 г)

Домашняя шаурма не всегда менее калорийная, но в ней проще контролировать калорийность: взять меньше масла, соуса и сыра, а овощей добавить больше.

Калорийность160–240 ккал
Белки12–18 г
Жиры5–12 г
Углеводы15–23 г

Самый легкий вариант — курица, много овощей и соус на основе йогурта.

ПП-шаурма (100 г)

Так обычно называют более легкий вариант: с куриной грудкой, тонким лавашом, овощами и соусом на основе йогурта или нежирной сметаны.

Калорийность140–210 ккал
Белки14–20 г
Жиры4–9 г
Углеводы12–20 г

КБЖУ шаурмы в зависимости от ингредиентов

Шаурма с низкокалорийными ингредиентами
Отказ от майонеза в шаурме заметно снижает общие показатели КБЖУИсточник: Freepik.com

Что сильнее всего влияет на КБЖУ:

  • майонезный соус — часто добавляет 100−250 ккал на порцию;
  • сыр — еще около 100−200 ккал;
  • картошка фри внутри — примерно 150−300 ккал;
  • сырный лаваш калорийнее обычного;
  • свинина обычно жирнее курицы;
  • дополнительное масло при обжарке тоже повышает калорийность.

Шаурма без майонеза и сыра нередко получается почти в полтора раза легче классической. Вариант на тарелке обычно менее калорийный за счет отсутствия лаваша, а шаурма в пите может содержать больше калорий из-за более плотного хлеба.

Сколько калорий в одной шаурме разного размера

При подсчете калорий важнее смотреть не только на 100 грамм, но и на общий вес порции. Большая шаурма иногда сопоставима по калорийности с полноценным обедом из нескольких блюд.

Примерные значения:

Размер
Вес
Калорийность
Мини
200–250 г
350–550 ккал
Стандартная
300–450 г
600–1000 ккал
Большая
500–700 г
1000–1600 ккал

Особенно быстро калорийность растет у шаурмы с двойным мясом, сыром и жирными соусами.

Как сделать шаурму менее калорийной

Даже обычную шаурму можно сделать легче без сильной потери вкуса.

Что помогает снизить калорийность:

  • заменить свинину на курицу;
  • брать меньше соуса;
  • отказаться от картошки фри внутри;
  • использовать тонкий лаваш;
  • добавить больше овощей;
  • заменить майонезный соус на йогуртовый.

Подходит ли ПП-шаурма для похудения

ПП-шаурма может вписываться в рацион при похудении, если сохраняется дефицит калорий. Обычно в таких вариантах меньше жирного соуса и масла, а мясо чаще берут более постное.

Но сама надпись «ПП» еще не делает блюдо низкокалорийным. Даже легкая шаурма может оказаться очень сытной и калорийной из-за большого размера порции или большого количества сыра.