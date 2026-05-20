КБЖУ шаурмы: состав и пищевая ценность

КБЖУ шаурмы обычно колеблется от 180 до 350 ккал на 100 грамм. Ниже — таблицы для разных видов шаурмы, расчет на одну штуку и способы сделать блюдо менее калорийным.
Калории, белки, жиры и углеводы в шаурме
Точные цифры зависят от рецепта и размера порции. В ларьках и доставке одна и та же «классическая шаурма» может весить и 250, и 500 грамм.
Шаурма с курицей (100 г)
Самый популярный вариант. Обычно для нее используют куриное бедро или филе, овощи, соус и лаваш.
|Калорийность
|180–250 ккал
|Белки
|10–16 г
|Жиры
|7–14 г
|Углеводы
|18–25 г
Шаурма со свининой (100 г)
Свинина обычно жирнее курицы, поэтому и КБЖУ шаурмы выше.
|Калорийность
|250–350 ккал
|Белки
|10–15 г
|Жиры
|15–22 г
|Углеводы
|18–25 г
Сырная шаурма (100 г)
Порция сыра может добавить еще 100−200 ккал.
|Калорийность
|260–340 ккал
|Белки
|11–16 г
|Жиры
|14–22 г
|Углеводы
|18–26 г
Домашняя (100 г)
Домашняя шаурма не всегда менее калорийная, но в ней проще контролировать калорийность: взять меньше масла, соуса и сыра, а овощей добавить больше.
|Калорийность
|160–240 ккал
|Белки
|12–18 г
|Жиры
|5–12 г
|Углеводы
|15–23 г
Самый легкий вариант — курица, много овощей и соус на основе йогурта.
ПП-шаурма (100 г)
Так обычно называют более легкий вариант: с куриной грудкой, тонким лавашом, овощами и соусом на основе йогурта или нежирной сметаны.
|Калорийность
|140–210 ккал
|Белки
|14–20 г
|Жиры
|4–9 г
|Углеводы
|12–20 г
КБЖУ шаурмы в зависимости от ингредиентов
Что сильнее всего влияет на КБЖУ:
- майонезный соус — часто добавляет 100−250 ккал на порцию;
- сыр — еще около 100−200 ккал;
- картошка фри внутри — примерно 150−300 ккал;
- сырный лаваш калорийнее обычного;
- свинина обычно жирнее курицы;
- дополнительное масло при обжарке тоже повышает калорийность.
Шаурма без майонеза и сыра нередко получается почти в полтора раза легче классической. Вариант на тарелке обычно менее калорийный за счет отсутствия лаваша, а шаурма в пите может содержать больше калорий из-за более плотного хлеба.
Сколько калорий в одной шаурме разного размера
При подсчете калорий важнее смотреть не только на 100 грамм, но и на общий вес порции. Большая шаурма иногда сопоставима по калорийности с полноценным обедом из нескольких блюд.
Примерные значения:
|Размер
|Вес
|Калорийность
|Мини
|200–250 г
|350–550 ккал
|Стандартная
|300–450 г
|600–1000 ккал
|Большая
|500–700 г
|1000–1600 ккал
Особенно быстро калорийность растет у шаурмы с двойным мясом, сыром и жирными соусами.
Как сделать шаурму менее калорийной
Даже обычную шаурму можно сделать легче без сильной потери вкуса.
Что помогает снизить калорийность:
- заменить свинину на курицу;
- брать меньше соуса;
- отказаться от картошки фри внутри;
- использовать тонкий лаваш;
- добавить больше овощей;
- заменить майонезный соус на йогуртовый.
Подходит ли ПП-шаурма для похудения
ПП-шаурма может вписываться в рацион при похудении, если сохраняется дефицит калорий. Обычно в таких вариантах меньше жирного соуса и масла, а мясо чаще берут более постное.
Но сама надпись «ПП» еще не делает блюдо низкокалорийным. Даже легкая шаурма может оказаться очень сытной и калорийной из-за большого размера порции или большого количества сыра.