Дмитрий Тарасов и другие спортсмены, для которых дети стали главным смыслом

Олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Анна Чичерова рассказала, как рождение дочери Ники в 2010 году изменило ее карьеру. По словам спортсменки, перерыв в полтора года был ей необходим. Она много тренировалась и выгорела как морально, так и физически. После рождения Ники к ней пришло вдохновение, она посмотрела на жизнь с другой стороны. Это очень благоприятно повлияло на ее результаты и достижения.