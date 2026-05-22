Дмитрий Тарасов и другие спортсмены, для которых дети стали главным смыслом

Для одних это стало точкой отсчета нового рывка в карьере, для других — поводом пересмотреть приоритеты, для третьих — способом восполнить то, чего не хватало в детстве. В этой статье — истории российских спортсменов, которые стали многодетными родителями и рассказали, как рождение детей изменило их жизнь.
Дарья Дмитриева: самореализация через воспитание сыновей
Серебряный призер Олимпийских игр 2012 года по художественной гимнастике Дарья Дмитриева завершила карьеру вскоре после Игр в Лондоне. Сейчас она живет в Москве и воспитывает четырех сыновей — старшего Макара от первого брака с хоккеистом Александром Радуловым и троих общих детей со вторым мужем Игорем: Гордея, Святослава и Яромира.
В интервью Дмитриева призналась, что сейчас реализует себя именно через детей, рассказывая им о жизни и обучая каким‑то принципам, она также занимается их воспитанием. Раньше гимнастка могла обидеть человека, высказать ему претензию в лицо, а сейчас вместе с детьми учится быть сдержаннее и думать о чувствах других.
Ее день расписан по минутам. Утром младшие едут в сад, старший — на тренировку по хоккею, потом школа, вторая тренировка, уроки с младшими. При этом у Дмитриевой есть свое агентство по организации мероприятий и коллекция спортивной одежды. По ее словам, сыновья дают ей энергию и служат главным двигателем в жизни. Дмитриева также участвует в воспитании сыновей мужа от первого брака — Матвея и Мирослава. В итоге на двоих с мужем у них получается шестеро сыновей.
Дмитрий Тарасов: дети должны выбирать свой путь сами
Бывший футболист сборной России Дмитрий Тарасов — отец пятерых детей, включая дочь от первого брака с Оксаной Пономаренко — Ангелину. Две его дочки от третьего брака с Анастасией Костенко занимаются художественной гимнастикой. Тарасов подчеркнул, что они не заставляют детей — девочки сами увидели гимнастику в соцсетях и захотели. По его мнению, нельзя воспроизводить на детях свои собственные нереализованные желания, они должны выбирать сами.
Сын Алексей, которому на тот момент было три года, сам выбрал футбол. Тарасов вспоминал, как приходил домой, разбрасывал мячики, и сын говорил: «папа, футбол». Они вместе включали футбол по телевизору и смотрели. Ребенок в три года еще мало понимал, но просил именно футбол.
Футболист подчеркнул, что не заставляет детей строить карьеру в спорте. У него нет желания, чтобы сын стал футболистом — он хочет, чтобы дети выросли хорошими людьми. Также Тарасов признался, что когда видит выступления дочек, он жутко волнуется, чтобы они не получили травм.
Наталья Терентьева: возвращение в спорт после родов
Олимпийская чемпионка Пекина-2022 по лыжным гонкам Наталья Терентьева — мама двоих детей. 28 апреля 2026 года она родила сына, а в семье уже росла дочь Василиса, появившаяся на свет 21 августа 2024 года. Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе заявила, что Терентьева вернется в большой спорт еще более сильной и лучше, чем была. 20 мая она уже едет на сборы, а в перспективе — всем остальным стоит начинать бояться.
Вяльбе отметила, что современные условия позволяют спортсменкам совмещать материнство с профессиональной подготовкой. Наличие ребенка на сборах создает благоприятный психологический фон для восстановления конкурентоспособности. Терентьевой на данный момент 30 лет. Кроме золота Олимпиады в эстафете, у нее есть серебряная и две бронзовые олимпийские награды, а также победы в общем зачете Кубка мира и на «Тур де Ски».
Анна Чичерова: рождение дочери многое изменило
Олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Анна Чичерова рассказала, как рождение дочери Ники в 2010 году изменило ее карьеру. По словам спортсменки, перерыв в полтора года был ей необходим. Она много тренировалась и выгорела как морально, так и физически. После рождения Ники к ней пришло вдохновение, она посмотрела на жизнь с другой стороны. Это очень благоприятно повлияло на ее результаты и достижения.
Возвращение в спорт после родов произошло стремительно. Тренер поставил задачу прыгнуть 1,85 метра — Чичерова взяла эту высоту на первой же тренировке. На сборы она выезжала с дочкой, а Ника была на грудном вскармливании до восьми месяцев. Чичерова не раз признавалась, что появление дочери стало поворотным моментом для ее спортивного расцвета. В 2011 году она стала чемпионкой мира и России.
Раньше считалось, что материнство или отцовство ставят крест на спортивной карьере. Сегодня все иначе: дети становятся главным источником сил, дисциплины и смысла. Особенно это заметно у многодетных спортсменов, которые совмещают тренировки, соревнования и заботу о семье.