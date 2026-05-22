Что случилось с Викторией Боней перед экспедицией на К2

Виктория Боня — одна из самых известных российских блогеров и телеведущих. В последние годы она серьезно увлеклась альпинизмом. В 2024 году она взошла на восьмитысячник Манаслу и вершину Амадаблам. В 2025 году, со второй попытки, она покорила Эверест. Теперь ее цель — Чогори, она же К2, вторая по высоте вершина мира (8611 метров), расположенная на границе Пакистана и Китая. В нашей статье о том, как Боня тренируется, с какими трудностями столкнулась и сможет ли осуществить задуманное.