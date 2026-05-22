Что случилось с Викторией Боней перед экспедицией на К2

Виктория Боня — одна из самых известных российских блогеров и телеведущих. В последние годы она серьезно увлеклась альпинизмом. В 2024 году она взошла на восьмитысячник Манаслу и вершину Амадаблам. В 2025 году, со второй попытки, она покорила Эверест. Теперь ее цель — Чогори, она же К2, вторая по высоте вершина мира (8611 метров), расположенная на границе Пакистана и Китая. В нашей статье о том, как Боня тренируется, с какими трудностями столкнулась и сможет ли осуществить задуманное.
Подготовка и ежедневные нагрузки с весом
Еще в марте 2026 года Боня активно готовилась к экспедиции, которая была запланирована на июль того же года. В соцсетях она делилась кадрами тренировок. В ее расписании были бег, велотренажер, растяжка и массаж. Она работала с тренером и укрепляла мышцы кора.
Особенность подготовки к К2 в том, что эта гора считается более технически сложной, чем Эверест. Сама Боня признавалась, что любит «технические» вершины, где нужно лезть.
На тренировках она использовала утяжеление — рюкзак весом около 20 килограммов. Такая нагрузка имитирует реальные условия восхождения, когда альпинист несет снаряжение по пересеченной местности. Одна из ее тренировок проходила на каменистой поверхности. Однако подготовка давалась нелегко. В конце марта Боня жаловалась, что по ночам от нагрузок крутит ноги до слез.
Травма ноги, которая поставила под угрозу все планы
23 апреля 2026 года Боня поделилась с подписчиками пугающими новостями. Во время пешего трекинга с 20-килограммовым рюкзаком она сильно подвернула ногу. По ее словам, был слышен хруст. Нога сразу опухла, и она не могла на нее наступить.
Через несколько дней ситуация усугубилась. После перелета в Турцию нога не только не зажила, а стала черной — появились обширные гематомы. Боня предположила, что ухудшение связано с тем, что сначала она неделю почти не двигалась, а потом полетела на самолете.
Врачи предупреждают, что перелеты и перепады давления могут ухудшать состояние при травмах, однако точную причину может установить только медицинское обследование. Примечательно, что сама Боня к тому моменту все еще не обращалась к врачу, занимаясь самолечением — компрессами и ограничением нагрузок.
Восхождение на К2 на грани срыва
Травма поставила под большой вопрос участие Бони в экспедиции на К2 летом 2026 года. Изначально она надеялась, что нога заживет до старта. Однако в мая 2026 года состояние не улучшилось. Боня сообщила, что если восстановление затянется более чем на полтора месяца, восхождение придется перенести на 2027 год.
Она переживает из-за возможной отмены планов, но понимает, что в текущем состоянии продолжать подготовку невозможно. Полностью ее решение пока неизвестно — она обещает держать поклонников в курсе.
Цена вопроса и духовная мотивация
Покорение восьмитысячников — дорогое удовольствие. Только организация предыдущей экспедиции на Эверест обошлась Боне в 160 тысяч долларов (около 13 миллионов рублей по курсу 2025 года) без учета перелета и экипировки. Для К2, которая считается технически сложнее, расходы могут быть примерно такими же или даже выше.
Сама Боня не раз говорила, что горы для нее — это не просто спорт. Она называет восхождения духовной практикой и медитацией, отмечая зависимость от особого состояния, которое дают горы. Перед экспедицией она даже подписала договор, в котором указала свои пожелания на случай трагического исхода. Она просила кремировать ее тело в Катманду (столица Непала) и не перевозить его в Россию, а прах передать матери для захоронения под деревом.
Будет ли перенесена экспедиция на 2027 год или Боня все же рискнет отправиться в Пакистан в июле 2026 года — пока неизвестно. К2 остается одной из самых опасных гор мира, и подготовка к ней требует не только денег и времени, но и крепкого здоровья. Но даже если планы меняются, сама история показывает, насколько серьезно телеведущая подходит к альпинизму.