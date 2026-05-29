Руслан Медведь анонсировал открытие двух новых падел-клубов в Москве и Ростове-на-Дону

А что, если…?", которая прошла прямо на кортах флагманского клуба PARI Padel 8 марта, спикер Руслан Медведь анонсировал запуск двух новых масштабных проектов в Москве и Ростове-на-Дону.
Новые объекты должны удовлетворить стремительно растущий спрос на этот вид спорта. Согласно исследованиям, к 2030 году количество играющих в России может достигнуть полумиллиона человек.
Падел-арена «Энтузиаст» в Москве станет крупнейшим проектом в портфеле сети. Арена площадью 6 000 кв. м вместит 14 профессиональных кортов. Запуск запланирован уже в этом году. При проектировании был учтен опыт эксплуатации текущих клубов, где 60% пространства отдано под игровую зону, а 40% — под лаунж-зоны, трибуны, детские комнаты и зоны отдыха, чтобы обеспечить комфорт и воздух между кортами. Клуб также предусматривает наличие студий пилатеса, стречинга и функциональных тренировок.
Кроме столичного направления крайне перспективным призвано южное. Новый клуб PARI Padel 61 в Ростове-на-Дону разместит 10 кортов в одном из торговых центров города — ТЦ «Мегамаг». Так спорт станет доступным и комфортным для широкой аудитории.
«Мы видим огромный интерес к паделу в регионах. Ростов буквально полюбил этот вид спорта. Что касается московского проекта на шоссе Энтузиастов, мы сознательно ограничили количество кортов до 14 при технической возможности поставить больше. Мы создаем не просто коробки для игры, а полноценное пространство для спорта и отдыха, где удобно и игрокам, и зрителям», — прокомментировал анонс новых площадок команды PADEL+.
Таким образом, география присутствия PARI Padel продолжает расширяться вслед за Москвой, Санкт-Петербургом и Нижним Новгородом.