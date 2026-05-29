Руслан Медведь анонсировал открытие двух новых падел-клубов в Москве и Ростове-на-Дону

Падел-арена «Энтузиаст» в Москве станет крупнейшим проектом в портфеле сети. Арена площадью 6 000 кв. м вместит 14 профессиональных кортов. Запуск запланирован уже в этом году. При проектировании был учтен опыт эксплуатации текущих клубов, где 60% пространства отдано под игровую зону, а 40% — под лаунж-зоны, трибуны, детские комнаты и зоны отдыха, чтобы обеспечить комфорт и воздух между кортами. Клуб также предусматривает наличие студий пилатеса, стречинга и функциональных тренировок.