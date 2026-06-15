Тренировки натощак: польза, риски и кому они подходят

Во время тренировки организм расходует доступные запасы энергии. Если занятие проходит спустя много часов после последнего приема пищи, тело начинает использовать другие источники топлива. Для одних людей это может быть вполне комфортным вариантом, а для других — причиной слабости, снижения работоспособности и ухудшения результатов.