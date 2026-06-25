Тренировки после 40 лет: что менять в подходе, чтобы был результат

С возрастом меняется скорость восстановления, состояние суставов и реакция на нагрузку. Это не повод отказываться от спорта — наоборот, регулярные занятия становятся еще важнее. Просто требуется более внимательный подход: правильный выбор упражнений, контроль интенсивности и поддержка организма. Дополнительно помогают аксессуары и спортивные товары, которые снижают риск травм и делают тренировки комфортнее.