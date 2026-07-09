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Работаете за компьютером весь день? Эти 10 спортивных товаров помогут меньше сидеть

Удаленная работа, учеба и офисный график часто превращаются в многочасовое сидение за компьютером.

Екатерина Бутько
Автор Спорт Mail
Девушка потягивается
Небольшая активность в течение рабочего дня помогает меньше уставать от длительного сиденияИсточник: Magnific

Даже регулярные тренировки не всегда компенсируют восемь или больше часов, проведенных в кресле. Из-за длительного сидения снижается подвижность суставов, ухудшается кровообращение, быстрее появляется усталость в спине и шее. К счастью, существуют спортивные товары, которые помогают добавить движения в течение дня, не превращая работу в бесконечные перерывы.

1. Эспандер для кистей и предплечий

Во время длительной работы за компьютером больше всего страдают кисти и предплечья. Постоянная работа с клавиатурой и мышью создает однотипную нагрузку, а мышцы практически не получают полноценной разминки. Компактный эспандер позволяет уделить рукам несколько минут между задачами: достаточно выполнить несколько подходов сжиманий, чтобы улучшить кровообращение и немного снять напряжение.

Особенно удобно, что такой аксессуар почти не занимает места. Его можно держать рядом с ноутбуком и использовать во время чтения документов, телефонных разговоров или ожидания загрузки программ. Если подобрать модель с регулируемым сопротивлением, нагрузку получится постепенно увеличивать по мере привыкания.

Кистевой эспандер

Кистевой эспандер

Golden Fit
от 260 ₽
Универсальный силиконовый кистевой эспандер 3 в 1, который помогает постепенно увеличивать нагрузку и укреплять кисти. Модель подходит для спокойных и умеренных тренировок, а также для восстановления после нагрузки. Материал комфортно лежит в ладони и не вызывает раздражения кожи
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Ozon
Кистевой эспандер

Кистевой эспандер

Starfit
от 470 ₽
Эспандер с удобной формой и металлическим основанием, который помогает укреплять хват. Модель плотно лежит в ладони благодаря анатомическим выемкам, поэтому даже длительные тренировки проходят комфортно. Высокий запас нагрузки делает его подходящим для регулярных занятий и постепенного прогресса
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2. Фитнес-резинки

Фитнес-резинки позволяют размять практически все основные группы мышц, не покидая рабочее место. Несколько приседаний, махов ногами, разведение рук или упражнения для плечевого пояса занимают всего пару минут, зато помогают избавиться от ощущения затекшего тела после долгого сидения.

Комплект из нескольких резинок с разным сопротивлением подойдет людям с разным уровнем подготовки. Благодаря компактным размерам набор легко хранить в ящике стола или сумке. Даже короткие разминки каждые полтора-два часа помогают почувствовать себя заметно бодрее к концу рабочего дня.

Резинки для фитнеса набор

Резинки для фитнеса набор

MELA
от 900 ₽
Набор фитнес-резинок подходит для тренировок ног и ягодиц. Они обеспечивают разные уровни нагрузки. Тканевый материал делает занятия комфортными. Резинки не скатываются и не скользят. Удобны для использования дома и в поездках
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3. Балансировочная подушка

Если приходится сидеть несколько часов подряд, полезно немного изменить привычную посадку. Балансировочная подушка создает небольшую нестабильность, поэтому мышцы корпуса постоянно выполняют легкую работу, помогая удерживать равновесие. Из-за этого сидеть совершенно неподвижно уже не получается.

Конечно, такая подушка не заменяет полноценную физическую активность, но помогает снизить количество времени, проведенного в абсолютно статичном положении. Многие используют ее не только на офисном кресле, но и во время домашних тренировок для развития чувства равновесия и укрепления мышц кора.

Балансировочная подушка

Балансировочная подушка

Yamaguchi
от 2500 ₽
Универсальный аксессуар для тренировок на баланс. Он активирует мышцы стабилизаторы, помогает улучшить координацию и осанку. Легкий и компактный диск можно использовать дома или брать с собой. Подходит для разминки, йоги и пилатеса, а также для комплексных тренировок с другими снарядами
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4. Массажный ролик

После нескольких часов работы сильнее всего ощущается напряжение в спине, ягодицах и ногах. Если посвятить массажному ролику хотя бы пять минут во время обеденного перерыва или сразу после окончания рабочего дня, мышцы начинают расслабляться значительно быстрее.

Фоам-роллер не требует специальных навыков. Достаточно плавно прокатывать основные группы мышц, избегая области суставов и позвоночника. Такой самомассаж особенно полезен тем, кто совмещает сидячую работу с регулярными тренировками, поскольку помогает уменьшить чувство скованности перед следующими занятиями.

Массажный валик с вибрацией

Массажный валик с вибрацией

Yamaguchi
от 10000 ₽
Компактный вибрационный массажный валик для глубокого расслабления мышц. Он сочетает механическое давление и вибрацию для усиленного эффекта. Подходит для восстановления после тренировок и снятия мышечного напряжения. Оснащен 5 уровнями интенсивности и работает до 2 часов без подзарядки
Где купить
Ozon
Массажный ролик

Массажный ролик

MELA
от 550 ₽
Массажный ролик MELA из EVA-пены предназначен для миофасциального релиза, самомассажа и снятия мышечного напряжения. Подходит для спины, шеи, стоп и мышц ног. Компактные размеры 33 × 14 см делают ролик удобным для дома и спортзала
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5. Массажный мяч

Не всегда есть возможность использовать большой ролик прямо в течение рабочего дня. В этом случае выручает компактный массажный мяч. Он занимает минимум места, зато помогает быстро снять напряжение в стопах, ягодицах, плечах и мышцах возле лопаток.

Например, во время короткого перерыва можно поставить стопу на мяч и несколько минут перекатывать ее вперед и назад. Такая простая привычка помогает активизировать мышцы стоп, немного улучшить кровообращение и сделать небольшую паузу в работе действительно полезной для организма.

Мячик массажный двойной

Мячик массажный двойной

YourFit
от 510 ₽
Мячик в форме арахиса предназначен для точечного массажа и миофасциального релиза. Компактный и легкий, он удобен для использования дома и в зале. Упругая основа EVA с рельефной текстурой обеспечивает стабильность и долговечность. Подходит для проработки спины, шеи, поясницы и боковых мышц
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Wildberries Ozon

6. Мини-велотренажер под рабочий стол

Если работа требует постоянно находиться за компьютером, хорошим решением может стать мини-велотренажер. Он позволяет выполнять плавные вращательные движения ногами во время чтения документов, участия в онлайн-встречах или выполнения однотипных задач. При невысокой нагрузке крутить педали можно практически не отвлекаясь от работы.

Такой формат активности помогает избежать длительной неподвижности и сделать рабочий день более динамичным. Особенно удобно использовать мини-велотренажер тем, кто работает из дома: не нужно выделять отдельное время для короткой разминки, поскольку движение становится частью привычного процесса.

Педальный тренажер

Педальный тренажер

Torneo
от 3000 ₽
Мини-тренажер Torneo B-111 подходит для аккуратной тренировки рук и ног дома. Он компактен, легко складывается и занимает мало места. Нагрузка регулируется вручную. Присоски помогают зафиксировать тренажер на полу. Это удобное решение для легкой зарядки
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Спортмастер Ozon Яндекс Маркет

7. Степ-платформа

Во время телефонных разговоров или небольших рабочих пауз совсем не обязательно оставаться в кресле. Степ-платформа помогает превратить несколько свободных минут в легкую кардионагрузку. Достаточно выполнять обычные шаги вверх и вниз, чтобы активизировать мышцы ног и немного повысить пульс.

Кроме работы, платформа пригодится и для домашних тренировок. На ней удобно выполнять упражнения на ноги, ягодицы и мышцы кора, поэтому один спортивный товар решает сразу несколько задач. А благодаря компактным размерам ее легко убрать под стол или кровать после использования.

Степ-платформа

Степ-платформа

TORRES
от 2800 ₽
Степ-платформа — удобный аксессуар для аэробных и силовых тренировок дома. Высота регулируется в двух позициях, что позволяет подобрать нагрузку под уровень подготовки. Платформа помогает развивать выносливость, улучшать работу сердца и укреплять мышцы ног. Прочный корпус выдерживает вес до 120 кг
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8. Коврик для фитнеса

Иногда главная причина отсутствия движения — не нехватка времени, а неудобство. Если каждый раз приходится искать место для упражнений или заниматься на твердом полу, желание размяться быстро исчезает. Фитнес-коврик позволяет организовать небольшую тренировочную зону буквально рядом с рабочим столом.

На коврике удобно выполнять растяжку, упражнения для спины, планку, гимнастику для суставов и короткие комплексы на пять-десять минут. Когда все необходимое находится под рукой, начать разминку становится значительно проще, а регулярность постепенно превращается в привычку.

Коврик для йоги

Коврик для йоги

Kama
от 1800 ₽
Универсальный коврик для йоги и фитнеса, созданный для комфортных занятий дома. Мягкая микрофибровая поверхность помогает расслабиться и удерживать устойчивое положение во время занятий. В комплекте ремешок для переноски, что упрощает транспортировку. Расцветка понравится любителям поностальгировать
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Коврик для йоги и фитнеса складной

Коврик для йоги и фитнеса складной

Kama
от 1700 ₽
Складной коврик — практичный аксессуар для занятий йогой, пилатесом и фитнесом. Он выполнен из современного материала ТПЭ, который обеспечивает хорошее сцепление с поверхностью и комфорт во время тренировок. Компактная складная конструкция позволяет легко брать коврик с собой в спортзал
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Ozon Wildberries

9. Скакалка

Если есть возможность сделать небольшой перерыв на улице, балконе или в просторной комнате, обычная скакалка поможет быстро взбодриться. Всего несколько минут прыжков заметно повышают уровень активности, улучшают кровообращение и помогают переключиться после длительной умственной нагрузки.

Современные модели подходят не только спортсменам. Можно выбрать скакалку с регулируемой длиной или со счетчиком прыжков, чтобы постепенно увеличивать нагрузку без лишнего напряжения. Даже короткая тренировка между рабочими задачами помогает почувствовать прилив энергии.

Скакалка скоростная

Скакалка скоростная

Mogold
от 600 ₽
Скоростная скакалка для интенсивных тренировок. Тонкий стальной трос в ПВХ-оплетке обеспечивает высокую скорость вращения. Рукоятки с подшипниками снижают сопротивление. Длина регулируется под рост пользователя. Подходит для кроссфита и бокса
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Ozon Wildberries
Умная скакалка

Умная скакалка

Mogold
от 700 ₽
Умная скакалка помогает разнообразить тренировки и сделать кардионагрузку более эффективной. Она считает прыжки и отображает данные в реальном времени, что удобно для контроля прогресса. Скакалка подойдет новичкам и тем, кто регулярно тренируется дома. Ручки хорошо лежат в ладони и не выскальзывают
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10. Утяжелители для рук и ног

Если привычные упражнения кажутся слишком легкими, разнообразить короткие разминки помогут утяжелители. Они увеличивают нагрузку во время ходьбы по квартире, подъемов по лестнице, махов ногами или упражнений для рук, не требуя дополнительного спортивного инвентаря.

Главное правило — начинать с небольшого веса. Для большинства пользователей достаточно моделей по 0,5−1 кг. В таком случае мышцы получают дополнительную нагрузку, но движения остаются естественными и комфортными. Постепенно можно переходить к более тяжелым вариантам, если уровень подготовки позволяет.

Утяжелители для ног

Утяжелители для ног

Sensana
от 2100 ₽
Утяжелители подходят для легких тренировок, восстановления и занятий с умеренной нагрузкой. Съемные грузики позволяют менять вес под конкретную задачу. Силиконовая оболочка и текстильный слой делают модель комфортной при контакте с кожей
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Спортмастер
Утяжелители

Утяжелители

INDIGO
от 1000 ₽
Силиконовые утяжелители — компактный инвентарь для бега, гимнастики, силовых и водных тренировок. Пара по 0,5 кг помогает повысить интенсивность занятий и улучшить работу мышц. Система крепления на липучке обеспечивает надежную фиксацию. Силиконовый материал не впитывает влагу и легко очищается
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Работа за компьютером не обязательно должна означать полный отказ от движения. Даже небольшая активность в течение дня помогает легче переносить длительное сидение, уменьшает ощущение скованности и делает самочувствие более комфортным.