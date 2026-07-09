Работаете за компьютером весь день? Эти 10 спортивных товаров помогут меньше сидеть

Во время длительной работы за компьютером больше всего страдают кисти и предплечья. Постоянная работа с клавиатурой и мышью создает однотипную нагрузку, а мышцы практически не получают полноценной разминки. Компактный эспандер позволяет уделить рукам несколько минут между задачами: достаточно выполнить несколько подходов сжиманий, чтобы улучшить кровообращение и немного снять напряжение.