Выход силой на турнике: как освоить упражнение с нуля

Перед освоением элементов воркаута стоит проверить подготовку. Хороший ориентир — 8−10 подтягиваний без раскачки, несколько отжиманий от турника и хотя бы одно быстрое высокое подтягивание грудью к перекладине. Это не строгий норматив, но без такой базы освоить упражнение будет сложнее.