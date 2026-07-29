Выход силой на турнике: как освоить упражнение с нуля

Выход силой состоит из трех частей: высокого подтягивания, подъема корпуса над перекладиной и выпрямления рук. Чтобы выполнить упражнение, недостаточно много раз подтягиваться: нужно быстро поднять грудь к турнику. Разберем технику и подготовительные упражнения.
Кратко по сути:
- При обычном подтягивании достаточно поднять подбородок над турником, а для выхода силой грудь должна оказаться у перекладины или выше.
- Самый сложный момент — поднять плечи над турником и одновременно вывести локти наверх.
- Небольшой мах ногами может помочь набрать скорость, но сильная раскачка мешает выполнить движение точно.
- Вывести локти по очереди проще, но при такой технике одно плечо и один локоть получают больше нагрузки.
- Подготовку лучше начать с высоких подтягиваний, медленных опусканий из положения над турником и отжиманий от перекладины.
- Пробовать полный выход стоит, когда получается подтягивать грудь к турнику без сильного маха и рывков.
Какие мышцы работают при выполнении выхода силой
В начале движения широчайшие мышцы спины и бицепсы подтягивают корпус к турнику. Предплечья удерживают хват, а мышцы плечевого пояса помогают отвести локти назад.
Когда грудь поднимается над перекладиной, подключаются грудные мышцы и плечи. В верхней части движения трицепсы выпрямляют руки. Мышцы живота и ягодиц удерживают корпус и ноги в одном положении.
Техника выполнения выхода силой на турнике
Для начала удобнее держаться прямым хватом немного шире плеч. Слишком широкий хват мешает поднять корпус над перекладиной, а слишком узкий усложняет движение.
Выход силой на две руки
Корпус движется не строго вверх. Сначала он немного отклоняется от турника, а затем приближается к нему сверху. Если подтягиваться вертикально, перекладина помешает вывести плечи и локти наверх.
Техника по шагам:
1. Повисните на прямых руках.
2. Слегка отведите ноги назад, а затем направьте их вперед, чтобы создать небольшой мах.
3. В этот момент быстро подтяните грудь к турнику.
4. Поднимитесь как можно выше и подайте плечи над перекладиной.
5. Одновременно выведите оба локтя наверх.
6. Наклонитесь вперед и выпрямите руки.
Частая ошибка — пытаться забросить локти до того, как грудь поднялась к турнику. Тогда человек дергается, выводит руки по очереди и сильнее нагружает плечи.
Выход силой через одну руку
При таком выполнении сначала над турником оказывается один локоть, а затем второй. Обычно это происходит, когда не хватает высоты подтягивания, чтобы вывести обе руки одновременно.
Закреплять такую технику не стоит: одно плечо и один локоть получают больше нагрузки. Лучше продолжить высокие подтягивания, пока не получится выводить оба локтя над турником одновременно.
Как научиться правильно делать выход силой на турнике
Перед освоением элементов воркаута стоит проверить подготовку. Хороший ориентир — 8−10 подтягиваний без раскачки, несколько отжиманий от турника и хотя бы одно быстрое высокое подтягивание грудью к перекладине. Это не строгий норматив, но без такой базы освоить упражнение будет сложнее.
Для динамического выхода обычно используют обычный прямой хват. Иногда кисти заранее накладывают сверху на перекладину — такой глубокий хват облегчает выведение рук над турником, но сильнее нагружает запястья и не обязателен новичку.
Подготовительные упражнения лучше выполнять по порядку.
1. Высокие подтягивания
Подтягивайтесь как можно выше, отводя локти назад. Сначала постарайтесь коснуться турника верхней частью груди, а затем поднимать корпус еще выше. Ноги держите вместе, не поджимайте колени к животу.
Выполняйте три-пять подходов по два-пять повторов. Заканчивайте подход, когда уже не получается поднимать грудь на прежнюю высоту.
2. Отжимания от турника
Начните из положения над перекладиной. Согните руки, опустите грудь к турнику, а затем снова выпрямите локти. Упражнение готовит плечи и трицепсы к верхней части выхода.
Если при опускании болит передняя часть плеча, уменьшите глубину движения. Тренироваться через боль не нужно.
3. Медленные опускания
Поднимитесь над турником с помощью невысокой опоры. Медленно согните руки, опустите грудь к перекладине, а затем вернитесь в вис.
Выполняйте по два-четыре повтора за подход. Большее количество может быстро перегрузить локти и плечи.
4. Выходы с резиновой петлей
Закрепите резиновую петлю на турнике и поместите ее под согнутые колени. Она поможет поднять корпус и отработать выведение плеч над перекладиной.
Начинайте с петли, с которой получается выполнить упражнение без сильной раскачки и выхода через одну руку. Когда удается сделать три-пять одинаковых повторов, переходите на более тонкую резину.
5. Попытки без помощи
Пробуйте полный выход в начале тренировки, пока руки и спина не устали. Достаточно трех-шести попыток с отдыхом две-три минуты. Многократные рывки подряд усиливают раскачку и закрепляют выход через одну руку.
Тренировать упражнение можно два-три раза в неделю. Между такими занятиями оставляйте хотя бы один день отдыха от тяжелых подтягиваний.
Главный признак прогресса — грудь поднимается все выше, а оба локтя выходят над турником одновременно. Если приходится сильно раскачиваться или забрасывать руки по очереди, стоит продолжить подготовительные упражнения.
После выхода силой можно переходить к другим элементам калистеники на турнике.
Мировые рекорды по выходу силой на турнике
Рекорды фиксируют в разных категориях: подряд без остановки, за определенное время и с дополнительным весом. Поэтому каждую цифру нужно рассматривать отдельно.
По данным Guinness World Records:
- 56 выходов подряд выполнил Макс Тру из Германии 31 августа 2025 года;
- 402 выхода за час сделал Сяо Линь из Китая 28 ноября 2021 года;
- 2150 выходов за 24 часа выполнил Чарли Роуз из Великобритании 24 августа 2025 года;
- выход с дополнительным весом 54,3 кг сделал Лю Вэйцян из Китая 7 марта 2023 года.
Это рекорды в отдельных дисциплинах с собственными правилами выполнения и подсчета повторов. Поэтому, например, результат за час нельзя напрямую сравнивать с серией выходов без остановки.
Вопросы и ответы
Во время обучения часто возникают вопросы о махе, выборе турника и неприятных ощущениях в кистях.
Можно ли научиться выходу силой без маха?
Да, но для этого нужно подтягиваться выше и быстрее. Новичку проще сначала использовать небольшой мах ногами, а затем постепенно его уменьшать. При сильной раскачке сложнее вовремя подтянуться и вывести оба локтя над турником.
Можно ли учиться на низком турнике?
Да. На перекладине примерно на уровне головы удобно тренироваться с опорой ногами о землю и отрабатывать выведение плеч и локтей наверх. Для полного выхода нужен высокий турник, чтобы ноги не касались пола, а над головой оставалось достаточно места.
Почему после попыток болят запястья?
Запястья могут болеть из-за слишком сильного хвата, резкого поворота кистей или большого количества неудачных попыток. При боли стоит прекратить полные попытки и временно оставить высокие подтягивания и облегченные упражнения на низком турнике. Если появилась резкая боль, отек или стало больно опираться на руку, тренировку нужно прекратить.
Можно ли выполнять выход силой на кольцах?
Да, но на кольцах упражнение сложнее: они двигаются независимо, поэтому руки и плечи приходится дополнительно удерживать в устойчивом положении. Для обучения обычно проще выбрать неподвижный турник.
Список источников
1. Walker C. W., Bruenger A. J., Tucker W. S., Lee H. R. Comparison of Muscle Activity During a Ring Muscle Up and a Bar Muscle Up // International Journal of Exercise Science. 2023.
2. Guinness World Records. Most consecutive muscle ups (male); Most muscle ups in one hour; Most muscle ups in 24 hours (male).
3. Guinness World Records. Heaviest single repetition weighted muscle up.