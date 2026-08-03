Бег для похудения: как начать и не перегрузить себя

Получается, три получасовые пробежки в неделю помогают человеку весом 70 кг дополнительно потратить около 720−930 ккал. Но сами по себе они не гарантируют снижение веса. После тренировки человек может сильнее проголодаться, увеличить порции или меньше двигаться в остальное время.