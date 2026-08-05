20−30 минут на свежем воздухе: тренировка, для которой почти ничего не нужно

Разминка особенно важна, если вы тренируетесь утром или долгое время проводите сидя. Не нужно превращать ее в отдельную тяжелую тренировку: цель — немного разогреться и проверить, как тело реагирует на движение. Если уже во время разминки появляется боль, занятие лучше отложить и разобраться с причиной.