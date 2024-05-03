Губерниев: Умные и сильные от Олимпийских игр не отказываются

1 мая Международная федерация каноэ (ICF) присвоила нейтральный статус 13 спортсменам сборной России по гребле на байдарках и каноэ. Дмитрий Губерниев в социальных сетях прокомментировал допуск гребцов.

«Классная команда байдарочников и каноистов может не просто поехать в Париж, но и за медали там бороться! Сейчас олимпийский отбор в Венгрии… Пожелаем гребцам легкой воды! Умные и сильные от Олимпийских игр не отказываются! Пловцам на заметку», — написал Губерниев.

Обладателями нейтрального статуса стали Алексей Коровашков, Светлана Черниговская, Анастасия Долгова, Иван Штыль, Алина Ковалева, Максим Оселедко, Максим Спесивцев, Михаил Павлов, Олеся Ромасенко, Юрий Постригай, Николай Варваровский, Виталий Ершов и Захар Петров.

Почти все российские пловцы, включая рекордсменов мира и лучших по результатам спортсменов сезона, при поддержке Всероссийской федерации плавания заявили о нежелании ехать на Олимпийские игры 2024 в Париже в нейтральном статусе.

Высказавшая желание выступить на Играх Юлия Ефимова не была включена в состав команды на отборочные соревнования, а Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе назвала ее «американкой».

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Спортсмены из России и Беларуси смогут принять участие в Олимпиаде исключительно в нейтральном статусе при условии, что они не связаны с силовыми ведомствами и не представляют командные виды спорта. Россиян и белорусов не допустят к участию в параде спортсменов на церемонии открытия, но они смогут посетить мероприятие. В случае завоевания в Париже золотых медалей их будут награждать под специально созданную музыку без слов.