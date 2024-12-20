Руслан Захаров: Надеюсь, не будет слов о бомжах и иноагентах

Ранее Международный союз конькобежцев (ISU) допустил российских и белорусских фигуристов и конькобежцев к участию в отборе на Олимпийские игры 2026 года. Спортивные федерации смогут представить по одному атлету в каждый вид программы в трех видах спорта: фигурном катании, конькобежном спорте и шорт‑треке. При этом российские фигуристы не выступят в командном турнире. Спортсмены также не смогут общаться с прессой.