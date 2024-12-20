Руслан Захаров: Надеюсь, не будет слов о бомжах и иноагентах

Ранее Международный союз конькобежцев (ISU) допустил российских и белорусских фигуристов и конькобежцев к участию в отборе на Олимпийские игры 2026 года. Спортивные федерации смогут представить по одному атлету в каждый вид программы в трех видах спорта: фигурном катании, конькобежном спорте и шорт‑треке. При этом российские фигуристы не выступят в командном турнире. Спортсмены также не смогут общаться с прессой.
— Это безусловно положительная динамика. Конечно, жаль, что нет эстафет и командных гонок. По сути это допуск до следующего сезона, надеюсь все эту новость, как и я, воспримут позитивно и не будет высказываний про бомжей и иноагентов, — приводит слова Захарова «Матч ТВ».
Ранее бывший президент ОКР Станислав Поздняков и экс-глава федерации художественной гимнастики Ирина Винер назвали спортсменов, которые получили нейтральный статус для выступления на Олимпийских играх в Париже, «командой иноагентов» и «командой бомжей».
Зимние Олимпийские игры 2026 года пройдут с 6-го по 26 февраля в Милане и Кортина-д’Ампеццо. Олимпийские отборочные соревнования среди фигуристов и конькобежцев пройдут с сентября по декабрь 2025 года.