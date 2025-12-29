Шорт-трек: самые быстрые коньки на самых коротких дистанциях

Соревнования проходят по системе плей-офф. Из каждого забега в следующий раунд выходят победитель и участник, занявший второе место. Когда это предусмотрено системой турнира, в следующий раунд также может выйти спортсмен, пришедший к финишу третьим или же обладатель лучшего времени среди всех спортсменов, кто стал третьим на своей стадии. Так участники или команды идут от стадии к стадии к финалу, где судьи определяют победителя — это тот, кто чисто и быстрее всех прошел нужную дистанцию.