Шорт-трек: самые быстрые коньки на самых коротких дистанциях

Что такое шорт-трек
Шорт-трек — это один из видов конькобежного спорта. Суть его заключается в том, что спортсмены стараются преодолеть определенные дистанции на специальной трассе, покрытой льдом. Сами участники передвигаются на коньках. Победителем признается первый пересекший финишную черту шорт-трекист.
Отличия шорт-трека от конькобежного спорта
Дисциплины достаточно похожи. И там, и там спортсмены пытаются преодолеть дистанцию на льду на время. Но есть и существенные отличия.
- Одним из них является длина трассы. В конькобежном спорте длина дорожки составляет 400 метров, а в шорт-треке — всего 111,2. Отсюда, собственно, и название вида спорта («short» = короткий). Общие дистанции могут совпадать (500 метров, 1000 метров и так далее), но вот преодолевать их в шорт-треке приходится с гораздо большей маневренностью.
- В конькобежном спорте на старт одновременно выходят по два спортсмена, а потом уже их результаты заносятся в общую таблицу. Исключения составляют масс-старты. В шорт-треке в одном забеге участвуют от 4-х до 8 человек.
- Шорт-трек, в связи с этим, более контактный вид спорта. Фактор случайности и столкновения здесь намного выше. И падения спортсменов напрямую влияют не только на их результат, но и на чужие.
- Разные коньки. В конькобежном спорте спортивная обувь имеет лезвия, которые зафиксированы только в носовой части. Лезвия коньков в шорт-треке имеют ширину всего в миллиметр. Это нужно для меньшего сопротивления. Кроме того, они установлены на ботинке со сдвигом влево. Это нужно для лучшего прохождения поворотов.
- Сама экипировка. Шорт-трекисты носят специальный шлем, комбинезон. Перчатки имеют накладку на левой руке, потому что во время поворотов спортсмены опираются рукой о лед. Таких приспособлений у конькобежцев нет.
История развития шорт-трека
Сам конькобежный спорт, как вид, скорее всего, появился в Англии. Именно там зафиксированы первые неофициальные соревнования на коньках на скорость. Речь идет о конце 18-го века. В дальнейшем дисциплина начала свою экспансию по миру. Популярность коньков со временем стала слишком большой — людям банально не хватало треков, поэтому пришлось идти на ухищрения.
Самое важное для этой статьи зародилось в Северной Америке, а, конкретно, — в Канаде. Там додумались проводить соревнования на хоккейном корте по кругу. Первый турнир по новым правилам прошел в 1909 году. В Англии задумку североамериканцев оценили спустя несколько лет.
Первые международные соревнования состоялись в 1915 году. Медали разыгрывали спортсмены Канады и США. Со временем шорт-трек проник и на Олимпиаду. В 1932 году в Лейк-Плэсиде конькобежный спорт уже очень сильно по правилам напоминал именно «короткую» версию. Но европейцам странные правила не понравились и шорт-трек исчез из программы игр до 1988 года, тогда он был лишь разовым показательным видом. Окончательно в программе Игр вид спорта закрепился в 1992-м году.
Такое долгое отсутствие на Олимпиаде объясняется просто — слишком долго шорт-трек не могли признать отдельной дисциплиной. Произошло это лишь в 1967 году, вот только для массового зрителя вид оставался диковинным. Первый официальный чемпионат мира под эгидой Международного союза конькобежцев состоялся в 1976-м году, чемпионат Европы — только в 1997-м.
Правила в шорт-треке
Основные правила шорт-трека не меняются уже довольно давно. Кратко о составляющих дисциплины мы поговорили в сравнении с конькобежным спортом. Ниже приведем цельный список правил.
- Длина дорожки должна составлять 111,12 метров. Радиус поворотов на треке — 8 метров. Расстояние между поворотами — 28,85. Аптечная точность.
- Спортсмены двигаются против часовой стрелки.
- В одном забеге в шорт-треке участвуют от 4-х до 8 спортсменов. Это количество зависит от дистанции. На длинных участников больше.
- Спортсменам запрещается срезать дистанцию, мешать другим участникам забега, пересекать траекторию другого бегуна.
- Перед финишной чертой нельзя выбрасывать ногу с отрывом ото льда.
- Запрещены толчки и сговор с другими участниками.
- Забеги делятся на индивидуальные и командные.
- За каждое нарушение спортсмена дисквалифицируют.
- Эстафетные команды состоят максимум из 5 человек, но бегут четверо. Очень важно правильно передать эстафету: касание должно быть четким, иначе судьи дисквалифицируют команду.
Как проходят соревнования по шорт-треку
Соревнования по шорт-треку проходят на следующих дистанциях: 500, 1000, 1500, 3000 и 5000 метров (только у мужчин). Это индивидуальные забеги или же командные. По формату в зависимости от турнира забеги могут проходить в квалификации, ранговой части и основной части. На отдельных соревнованиях существуют утешительные забеги.
Обычно одновременно в программе представлены индивидуальная и командная части. В индивидуальных спортсмены разыгрывают медали в отдельных дистанциях, а также в многоборье. Командные соревнования включают в себя эстафеты. А теперь перейдем непосредственно к формату и оцениванию участников:
Соревнования проходят по системе плей-офф. Из каждого забега в следующий раунд выходят победитель и участник, занявший второе место. Когда это предусмотрено системой турнира, в следующий раунд также может выйти спортсмен, пришедший к финишу третьим или же обладатель лучшего времени среди всех спортсменов, кто стал третьим на своей стадии. Так участники или команды идут от стадии к стадии к финалу, где судьи определяют победителя — это тот, кто чисто и быстрее всех прошел нужную дистанцию.
При равном времени победителя в забеге определяет судья на финише: он может дать преимущество спортсмену за счет «конька впереди». Своеобразный фотофиниш. Или же используется стандартный фотофиниш с определением времени до тысячных долей секунды.
Победитель многоборья определяется по сумме набранных очков на каждой дистанции. На дистанции 500 метров очки равняются количеству секунд. На дистанции 1000 метров очки равняются половине от времени спортсмена в секундах, на 1500 метрах — ⅓ от времени, на 3000 метрах — ⅙ от времени, на 5000 метрах — 1/10 от времени спортсмена. Очки округляются до трех знаков после запятой.
Какая нужна экипировка
- Как мы уже упоминали экипировка шорт-трекиста от экипировки конькобежца отличается достаточно сильно. Теперь поговорим об этом подробнее.
- Специальный шлем. Он не должен иметь выступов, острых углов или удлиненных обтекателей.
- Перчатки. Левая имеет специальные накладки, помогающие спортсмену в поворотах. Материал не может быть шерстяным, синтетическим, хлопчатобумажным или же резиновым.
- Защита для голеней и коленей.
- Комбинезон. Основная одежда спортсмена не может быть оснащена капюшоном. Рукава и брюки — длинные.
- Шейный протектор — еще один защитный элемент.
- Коньки для шорт-трека нужны особенные. Они имеют жесткую фиксацию лезвий. Сами лезвия должны иметь закругленные концы и быть сдвинуты влево.
Как начать заниматься шорт-треком
Если вас интересует вид спорта, то вы можете обратиться в спортивную школу по зимним видам спорта и уточнить, есть ли там тренировки и техническая возможность занятий. Конечно, если такой возможности нет, вы можете нарезать круги на хоккейном корте, который уж точно найдете. Но найти специалиста, который будет вас тренировать все равно не помешает. Он же поможет найти вам подходящую экипировку.
Шорт-трек очень интенсивный вид. Поэтому вам надо убедиться, что вы не имеете к нему противопоказаний. Обратите внимание на следующие показатели здоровья.
- Хронические заболевания сердца, органов дыхания.
- Проблемы с суставами и позвоночником.
- Подходящая физическая подготовка. Если вы до тренировок вели сидячий образ жизни, скорее всего, шорт-трек для вас будет слишком трудным.
Если вы решили отдать в шорт-трек ребенка, имейте в виду, что он должен соответствовать возрастным критериям. Чаще всего группы набирают детей 5−6 лет. Старшие дети будут не так хорошо адаптироваться к дисциплине.
Соответственно, общий план действий следующий: нужно убедиться, что вы обладаете подходящим здоровьем, найти место для тренировок, найти подходящего специалиста, приобрести экипировку, и начать свой путь к вершинам, которые когда-то покорял Виктор Ан.
Шорт-трек в России
Россия не имеет богатой истории в шорт-треке. Но похвастать нашей стране точно есть чем. Дисциплина начала развиваться в эпоху заката СССР. В 1985 году наши спортсмены приняли участие в Универсиаде в Италии, а уже спустя три года прошел первый чемпионат СССР по шорт-треку.
Тем не менее, больших успехов нашим спортсменам пришлось ждать очень долго. Конкуренция все же складывалась не в пользу России. Все изменилось в 2011 году, когда под «триколором» стал выступать легендарный корейский спортсмен Ан Хен Су, которого мы и знаем как Виктора Ана.
Русский кореец выиграл все что можно за свою родную страну, а потом получил травму и был выброшен из состава сборной. Легенде предложили стать частью большой истории шорт-трека в России, и тот ответил согласием. В Сочи он выиграл три «золота», доведя количество медалей высшего достоинства в своей копилке до шести. Еще одна медаль Ана была «бронзовой».
Знамя Виктора продолжил нести Семен Елистратов, бравший «бронзу» в Пхенчхане и Пекине, 12 лет оставаясь одним из лучших в мире на дистанции в 1500 метров. Благодаря тому поколению спортсменов в олимпийском шорт-треке след от нашей команды виднеется до сих пор. Тот же Елистратов остается одним из лидеров сборной России и сегодня.
Сейчас россияне участвуют в чемпионате и кубке страны. Молодым спортсменам приходится ждать момента, когда Россия вновь будет допущена до мировых стартов.
Какие чемпионаты по шорт-треку пройдут в сезоне 2025−2026
Российский спорт уже давно живет в изоляции от остального мира и для нас стало привычным отсутствие россиян в спорте за медали на крупных стартах. Но у всего есть приятные исключения. В конце прошлого года шорт-трекисты вместе с конькобежцами получили право выступать на международных турнирах и Олимпиаде. Пусть и в нейтральном статусе. Чемпионат мира весной этого года прошел без россиян, но отборочные соревнования к Играм в Италии уже стали частью истории российского шорт-трека.
Конечно, главное событие сезона — соревнования Олимпийского турнира в Милане и Кортине д'Ампеццо. За шорт-треком на Играх можно будет следить 10, 12, 14, 16, 18 и 20 февраля. Во все эти дни будут разыгрываться медали.
Чемпионат мира по шорт-треку пройдет в марте в Монреале. Спортсмены выйдут на лед с 13 по 15 марта.
С 16 по 18 января в Нидерландах пройдет чемпионат Европы.
Чемпионат России уже состоялся в декабре.
Почему стоит заниматься шорт-треком
Теперь поговорим о пользе вида спорта для детей и взрослых.
- Это очень интенсивный вид физической активности. Поэтому очевидна польза для укрепления мышц человека.
- Также повышается общая выносливость за счет тренировки дыхательной и сердечно-сосудистой систем.
- Развитие гибкости и эластичности.
- Сжигание калорий.
- Обучение катанию на коньках.
- Выработка эндорфина.
Главное о шорт-треке
Не забывайте о шорт-треке и больше не спрашивайте себя, что это за вид спорта такой непонятный. Ниже приведем основную информацию о дисциплине, которая намного проще, чем кажется.
- Шорт-трек — это вид конькобежного спорта, отличающийся от классического вида короткой дистанцией (111,2 метра против 400 метров) и групповыми забегами (4−8 участников).
- Спортсменам необходимо быстрее всех пройти нужную дистанцию на специальных коньках: они жестче, чем в конькобежном спорте.
- Зародился спорт в Канаде в начале 20 века, долгое время не признавался отдельной дисциплиной, включен в программу Олимпийских игр в 1992 году.
- Это контактный вид спорта, в котором спортсмены могут невольно мешать друг другу. Намеренные контакты караются дисквалификацией.
- Привычными для шорт-трека являются следующие дистанции: 500, 1000, 1500, 3000 и 5000 метров.
- В этом году российские спортсмены будут участвовать в отборе на Олимпиаду. Среди лидеров в шорт-треке в нашей команде — Семен Елистратов.