Степанова выиграла «разделку» в Тюмени с триколором на лице
В Тюмени стартовал второй этап Кубка России по лыжным гонкам, который открыла женская гонка с раздельным стартом свободным стилем на 10 километров.
В Тюмени стартовал второй этап Кубка России по лыжным гонкам, который открыла женская гонка с раздельным стартом свободным стилем на 10 километров.
Ее победительницей стала олимпийская чемпионка Пекина в эстафете Вероника Степанова. 22-летняя лыжница, представляющая Архангельскую область, преодолела дистанцию за 25 минут и 53,9 секунды. Степанова провела всю гонку с тейпом от обморожения на лице в цветах российского триколора.
Место на пьедестале с ней разделили Мария Истомина (+18,3), также представляющая Архангельскую область, и Анастасия Кулешова (+19,7), выступающая за Нижегородскую область.
Степанова одержала три победы в трех гонках текущего Кубка России. Ранее она выиграла обе «разделки» на первом этапе Кубка России в Вершине Теи — свободным и классическим стилем. На старт спринта олимпийская чемпионка не вышла.
Сегодня также проходит 10-километровая мужская «разделка» свободным стилем. В гонке принимает участие трехкратный олимпийский чемпион Пекина Александр Большунов, заявленный в старт-листе под 30-м номером.