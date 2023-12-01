Степанова выиграла «разделку» в Тюмени с триколором на лице

Источник: Соцсети

Ее победительницей стала олимпийская чемпионка Пекина в эстафете Вероника Степанова. 22-летняя лыжница, представляющая Архангельскую область, преодолела дистанцию за 25 минут и 53,9 секунды. Степанова провела всю гонку с тейпом от обморожения на лице в цветах российского триколора.

Место на пьедестале с ней разделили Мария Истомина (+18,3), также представляющая Архангельскую область, и Анастасия Кулешова (+19,7), выступающая за Нижегородскую область.

Степанова одержала три победы в трех гонках текущего Кубка России. Ранее она выиграла обе «разделки» на первом этапе Кубка России в Вершине Теи — свободным и классическим стилем. На старт спринта олимпийская чемпионка не вышла.