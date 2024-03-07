Шведский лыжник из-за низкой зарплаты может завершить карьеру

«Я пока не решил, стоит ли продолжать карьеру. Мне нужен стабильный доход. Зарплата, с которой я смогу прожить с двумя детьми, домом и всем остальным. Если бы бросил кататься на лыжах, я абсолютно уверен, что смог бы заработать больше денег практически везде», — приводит слова спортсмена шведское издание Expressen.

«Чертовски обидно, что все так происходит. Даже если ты в сборной, ты должен постоянно чувствовать, что тебе нужно идти и собирать деньги. Найти новых спонсоров чертовски сложно. Я уже не молод и не очень перспективен, поэтому вкладывать в меня деньги немного рискованно. Это совсем не то же самое, что взять и спонсировать Йоханнеса Клебо», — добавил Калле.