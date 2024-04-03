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14:22 (мск), источник: Sportmail.ru

Большунов выиграл гонку преследования в Кировске

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов одержал победу в гонке преследования на 15 км свободным стилем на финальном этапе Кубка России, который проходит в Кировске (Мурманская область).

Источник: РИА "Новости"

Большунов стартовал с восьмой позиции с отставанием от лидера 24 секунды, однако это не помешало титулованному лыжнику финишировать первым. Он преодолел дистанцию за 34 минуты и 27,3 секунды, опередив ближайшего соперника Сергея Устюгова более чем на 16 секунд.

«Самочувствие очень сложное. Отъехал от Сереги (Устюгова) секунд на 10, а дальше идешь с одной скоростью. Ни прибавить, ни убавить не можешь. Конец сезона, поэтому сейчас тяжело. Ничего страшного, добегаем здесь, дальше будем отдыхать и восстанавливаться. Если посчитать по очкам Кубка России, мини-тур даже можно было не стартовать, так как очков хватает во всех зачетах, но я так не могу. Даже с плохим самочувствием надо идти до конца», — сказал Большунов после гонки.

Борьбу за третье место выиграл Егор Митрошин, который на финише сумел опередить Илью Семикова и Савелия Коростелева.

Гонка преследования, свободный стиль. Мужчины

  1. Александр Большунов (Архангельская область) — 34.27,3;
  2. Сергей Устюгов (ХМАО-Югра) — +16,3;
  3. Егор Митрошин (Москва) — +29,9;
  4. Илья Семиков (Республика Коми) — +30,3;
  5. Савелий Коростелев (Архангельская область) — +30,9.

Заключительный этап Кубка России по лыжным гонкам завершится 7 апреля.

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