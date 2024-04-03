Большунов выиграл гонку преследования в Кировске

Большунов стартовал с восьмой позиции с отставанием от лидера 24 секунды, однако это не помешало титулованному лыжнику финишировать первым. Он преодолел дистанцию за 34 минуты и 27,3 секунды, опередив ближайшего соперника Сергея Устюгова более чем на 16 секунд.

«Самочувствие очень сложное. Отъехал от Сереги (Устюгова) секунд на 10, а дальше идешь с одной скоростью. Ни прибавить, ни убавить не можешь. Конец сезона, поэтому сейчас тяжело. Ничего страшного, добегаем здесь, дальше будем отдыхать и восстанавливаться. Если посчитать по очкам Кубка России, мини-тур даже можно было не стартовать, так как очков хватает во всех зачетах, но я так не могу. Даже с плохим самочувствием надо идти до конца», — сказал Большунов после гонки.